В США заговорили о введении санкций против России из-за падения цен на нефть

Американские власти рассматривают возможность введения санкций в отношении России в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти, сообщила The Wall Street Journal.

По имеющимся у издания сведениям, администрация США намерена через дипломатические каналы Госдепартамента и Совета национальной безопасности Белого дома призвать власти Саудовской Аравии вернуться к прежнему уровню добычи нефти, передает ТАСС.

Кроме того, по данным источников издания, администрация Трампа изучает возможность введения санкций против России. При этом они не уточняют, на что именно будут направлены ограничительные меры и какой шаг со стороны Москвы может их спровоцировать.

Американские СМИ заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу в США.

На этом фоне сенатор-республиканец Кевин Крамер призвал Трампа наложить эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, так как они якобы пытались подорвать производство нефти в США.

Трамп пообещал разобраться в разногласиях России и Саудовской Аравии по нефти.

В четверг вечером цены на нефть перешли к росту после рекордного падения, цена Brent поднялась выше 15%, WTI подорожала более чем на 22%.

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