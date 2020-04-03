Трамп сделал тест на коронавирус

Глава американского государства Дональд Трамп еще раз сделал тест на коронавирус, сообщил его лечащий врач Шон Конли.

Тест показал, что коронавируса у президента США нет, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Конли пояснил, что Трамп воспользовался новым экспресс-тестом. Результат стал известен за 15 минут.

По словам Конли, президент США «здоров, симптомов нет».

Первый тест на коронавирус Трамп прошел 14 марта.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о серьезных проблемах США в борьбе с коронавирусом. Самая высокая заболеваемость сейчас в Нью-Йорке, куда уже прибыла российская помощь.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД