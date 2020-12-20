Как экономика России удержалась под ударом коронавируса

Российская экономика с честью выдержала испытание коронавирусом и карантином. По ряду важных параметров текущий год Россия прошла с меньшими потерями, чем экономика ведущих западных государств, особенно США. Что именно помогло России сдержать падение ВВП, увеличить валютные резервы и предотвратить массовый скачок безработицы?

Президент в четверг заявил о большей устойчивости российской экономики по сравнению с западными странами. По его словам, ВВП России по итогам 2020 года упадет на 3,6%. «Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы. Меньше, чем в США», – сказал Владимир Путин. В некоторых странах ЕС, напомнил он, падение экономики по итогам 2020 года, по прогнозам, составит около 9%.

Промышленное производство в России упало в 2020 году на 3%. Главным образом это произошло из-за сокращения добычи нефти в рамках весеннего соглашения ОПЕК+. При этом отечественное сельское хозяйство находится «в хорошей зоне». В удовлетворительном состоянии банковский сектор: прибыль банков по итогам года составит 1,3 трлн рублей. Это говорит об устойчивости финансовой системы, отметил глава государства.

Госдолг России, который и так находится на низком уровне в 70 млрд долларов, сократился еще сильнее (минус 10 млрд). Россия берет меньше денег в долг, но исправно обслуживает старые обязательства. И в ЕС, и в США размер госдолга достиг размера их экономик и в будущем продолжит расти, согласно заявлениям европейского и американского центробанков. Так, госдолг США составляет рекордные 27 трлн долларов и каждую минуту увеличивается примерно на 2 млн долларов. Если разделить весь долг между гражданами США, то каждый американец будет должен более 50 тыс. долларов.

В этот кризисный год международные резервы России не упали, а увеличились: если в начале года они были 554,4 млрд долларов, то на 4 декабря достигли 587,7 млрд долларов. Вырос и Фонд национального благосостояния – до 13,5 трлн рублей с 7,7 трлн рублей на начало года в рублевом эквиваленте.

Это действительно серьезный рост. В кризисный 2014 год, например, за год резервы сократились с 510,5 до 385,46 млрд долларов. Рост резервов в течение этого тяжелого года объясняется повышением цен на золото, которое частично было нивелировано продажей иностранной валюты на внутреннем рынке, пояснял российский ЦБ.

Еще одним достижением является сохранение инфляции на уровне 4-5% в кризисный год, даже несмотря на девальвацию рубля. Во многом это достижение Центробанка, который (в отличие от других кризисных лет) не повышал, а, наоборот, снижал ключевую ставку и удешевлял кредиты. Тем самым не перекрывая поток денег, столь необходимый для экономики.

«Банк России впервые в современной истории имел возможность сокращать ставки для помощи экономике, так как инфляция не была проблемой, а национальные рынки не испытывали страшной нехватки средств, как это было в предыдущих эпизодах экономического спада», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

В какой-то мере российской экономике помогла сама ее структура и во многом еще сырьевая ориентированность. Тот же туризм не является существенным источником доходов нашего бюджета. А ограничения для кафе и ресторанов в России были менее жесткие, чем в США. «России помогал сравнительно меньший размах локдауна весной. Больше других пострадали страны с высокой долей сферы услуг в экономике. В России она заметно ниже, чем в развитых странах, отсюда и меньшая глубина спада», – говорит Купцикевич.

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Россия в сравнении с США однозначно лучше выглядит и в показателях сокращения активности малого и среднего бизнеса и потерь этого сектора. Это также объясняется тем, что в России малый и средний бизнес занимает в ВВП гораздо меньшую долю, чем в Штатах. Отсюда и меньшее негативное влияние в целом на экономику страны. В итоге российское государство сосредоточило свою поддержку на физлицах и крупных компаниях, что, кстати, помогало сдерживать рост безработицы.

С другой стороны, доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа тоже существенно снизились. Хотя в этом можно найти и положительный момент – это снижение нефтегазовой зависимости российской экономики. Этого бы не произошло, безусловно, без роста экспорта золота, зерновых, химических удобрений и продукции сельского хозяйства. Российские экспортеры получили бонус в виде обвала рубля, что добавило им конкурентоспособности на мировом рынке, замечает Купцикевич.

Максимальное падение в добывающих отраслях (нефть и газ из-за снижения цен) частично отыграно обрабатывающими отраслями, сектором торговли и АПК, которые показали рост, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Любопытно, что США и Европа весь этот год косвенно помогали российской экономике. «Правительства США и Европы вливали деньги в спасение собственных экономик, косвенно субсидируя покупку энергии, сырья и металлов из России. Эти стимулы также обеспечили финансовую стабильность и помогли избежать резкого оттока капиталов из развивающихся стран», – отмечает Купцикевич.

Россия тоже приложила огромные усилия, чтобы избежать еще большого обвала и обесценивания нефтяного и газового рынков. Без сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ потери сырьевых экономик, конечно, были бы куда больше.

Также на повышение устойчивости экономики России повлияли меры поддержки, предпринятые правительством

– льготные кредиты на выплату заработных плат, мораторий по выплате налогов, снижение арендных платежей (касательно недвижимости в муниципальной собственности в основном) и т. д. Хотя в сравнении с другими странами эти инструменты были дешевле в процентах ВВП, но оказались точными и выверенными для отраслей, максимально пострадавших от пандемии, говорит Артем Деев.

В России не произошло, в частности, и такого стремительного скачка безработицы, как в США. В Штатах показатели безработицы во втором квартале превысили уровень 25%, чего не было со времен Великой депрессии. «Это объясняется тем, что в США было сильно увеличено пособие, и граждане массово оформляли его. В России многие безработные не встают на учет на биржах, однако после повышения уровня пособий, эта тенденция была отмечена и в нашей стране», – заключает Деев.

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