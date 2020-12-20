Как экономика России удержалась под ударом коронавируса

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20 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:16  |  vz.ru
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Как Россия смогла снизить зависимость от нефти и газа

Нефтегазовая зависимость России резко упала Алексей Андронов/ТАСС
Впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Поэтому представлять Россию как бензоколонку уже неактуально. На этот новый тренд обратил внимание президент Владимир Путин. Что же помогло России так заметно диверсифицировать экономику? Подробности...
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Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

Сталинский выдвиженец Алексей Косыгин (справа) при Брежневе прослыл сторонником рыночной экономики Мусаэльян Владимир/ТАСС
«Лучшее, что мой дед сделал в экономике – это восьмая «золотая пятилетка» 1966–1970 годов. Это был успех всего советского народа, включающий в себя и личный успех Косыгина как автора реформы. Но потом из-за событий Пражской весны эту реформу заморозили», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Алексей Гвишиани. В пятницу исполняется 40 лет со дня смерти его деда – Алексея Косыгина, многолетнего главы правительства Советского Союза. Подробности...
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Сверхскоростная подлодка создала для России целую отрасль

Без подводного флота не было бы ни стратегического ракетоносца Ту-160, ни искусственных коленных суставов Вадим Жернов/ТАСС
Ровно пятьдесят лет назад, 18 декабря 1970 года, в ВМФ СССР произошло знаменательное событие: атомная подводная лодка К-162 (проект 661, шифр «Анчар») установила до сих пор не побитый мировой рекорд скорости под водой – 44,7 узла (82,78 км/ч). Из-за ее огромной цены лодке дали прозвище «Золотая рыбка». Однако можно сказать, что все вложения в нее многократно окупились. Каким же образом? Подробности...
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Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана

Российские миротворцы эффективно действуют в Карабахе Арам Нерсесян/РИА Новости
Истерические сообщения транслируются из Армении и Карабаха по поводу событий в зоне, которую должны контролировать российские миротворцы. Минобороны России приходится опровергать даже заявления премьера Армении Пашиняна. Откуда берутся слухи о новых столкновениях в Карабахе, окружении армянских войск – и что происходит в регионе на самом деле? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Внешнюю разведку России ожидают серьезные вызовы

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
На фоне осложнения контрразведывательного режима особо повышается роль нелегальной разведки, по праву считающейся наиболее сложной и эффективной. И вот здесь Россия, и в частности СВР, имеет значительное преимущество. Подробности...
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У России есть задачи поважнее большого спорта

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Нет большого мирового спорта, каким мы знали его в ХХ веке. Лишенный шарма цивилизационной соревновательности, он деградировал как культурная сущность. Вот в этом году отменили из-за коронавируса целую летнюю Олимпиаду – и кто всплакнул? Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Идея социальной справедливости вгоняет в депрессию

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Исконно-посконная тяга нашего народа к справедливости является важнейшим фактором, негативно действующим на массовые умонастроения. Сам подход, в котором во главу угла гражданами ставится столь рыхлая и неопределенная идея, очень опасен. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Как экономика России удержалась под ударом коронавируса

    США и Европа косвенно оказали поддержку российской экономике    20 декабря 2020, 20:10
    Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Российская экономика с честью выдержала испытание коронавирусом и карантином. По ряду важных параметров текущий год Россия прошла с меньшими потерями, чем экономика ведущих западных государств, особенно США. Что именно помогло России сдержать падение ВВП, увеличить валютные резервы и предотвратить массовый скачок безработицы?

    Президент в четверг заявил о большей устойчивости российской экономики по сравнению с западными странами. По его словам, ВВП России по итогам 2020 года упадет на 3,6%. «Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы. Меньше, чем в США», – сказал Владимир Путин. В некоторых странах ЕС, напомнил он, падение экономики по итогам 2020 года, по прогнозам, составит около 9%.

    Промышленное производство в России упало в 2020 году на 3%. Главным образом это произошло из-за сокращения добычи нефти в рамках весеннего соглашения ОПЕК+. При этом отечественное сельское хозяйство находится «в хорошей зоне». В удовлетворительном состоянии банковский сектор: прибыль банков по итогам года составит 1,3 трлн рублей. Это говорит об устойчивости финансовой системы, отметил глава государства.

    Госдолг России, который и так находится на низком уровне в 70 млрд долларов, сократился еще сильнее (минус 10 млрд). Россия берет меньше денег в долг, но исправно обслуживает старые обязательства. И в ЕС, и в США размер госдолга достиг размера их экономик и в будущем продолжит расти, согласно заявлениям европейского и американского центробанков. Так, госдолг США составляет рекордные 27 трлн долларов и каждую минуту увеличивается примерно на 2 млн долларов. Если разделить весь долг между гражданами США, то каждый американец будет должен более 50 тыс. долларов.

    В этот кризисный год международные резервы России не упали, а увеличились: если в начале года они были 554,4 млрд долларов, то на 4 декабря достигли 587,7 млрд долларов. Вырос и Фонд национального благосостояния – до 13,5 трлн рублей с 7,7 трлн рублей на начало года в рублевом эквиваленте.

    Это действительно серьезный рост. В кризисный 2014 год, например, за год резервы сократились с 510,5 до 385,46 млрд долларов. Рост резервов в течение этого тяжелого года объясняется повышением цен на золото, которое частично было нивелировано продажей иностранной валюты на внутреннем рынке, пояснял российский ЦБ.

    Еще одним достижением является сохранение инфляции на уровне 4-5% в кризисный год, даже несмотря на девальвацию рубля. Во многом это достижение Центробанка, который (в отличие от других кризисных лет) не повышал, а, наоборот, снижал ключевую ставку и удешевлял кредиты. Тем самым не перекрывая поток денег, столь необходимый для экономики.

    «Банк России впервые в современной истории имел возможность сокращать ставки для помощи экономике, так как инфляция не была проблемой, а национальные рынки не испытывали страшной нехватки средств, как это было в предыдущих эпизодах экономического спада», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    В какой-то мере российской экономике помогла сама ее структура и во многом еще сырьевая ориентированность. Тот же туризм не является существенным источником доходов нашего бюджета. А ограничения для кафе и ресторанов в России были менее жесткие, чем в США. «России помогал сравнительно меньший размах локдауна весной. Больше других пострадали страны с высокой долей сферы услуг в экономике. В России она заметно ниже, чем в развитых странах, отсюда и меньшая глубина спада», – говорит Купцикевич.

    Россия в сравнении с США однозначно лучше выглядит и в показателях сокращения активности малого и среднего бизнеса и потерь этого сектора. Это также объясняется тем, что в России малый и средний бизнес занимает в ВВП гораздо меньшую долю, чем в Штатах. Отсюда и меньшее негативное влияние в целом на экономику страны. В итоге российское государство сосредоточило свою поддержку на физлицах и крупных компаниях, что, кстати, помогало сдерживать рост безработицы.

    С другой стороны, доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа тоже существенно снизились. Хотя в этом можно найти и положительный момент – это снижение нефтегазовой зависимости российской экономики. Этого бы не произошло, безусловно, без роста экспорта золота, зерновых, химических удобрений и продукции сельского хозяйства. Российские экспортеры получили бонус в виде обвала рубля, что добавило им конкурентоспособности на мировом рынке, замечает Купцикевич.

    Максимальное падение в добывающих отраслях (нефть и газ из-за снижения цен) частично отыграно обрабатывающими отраслями, сектором торговли и АПК, которые показали рост, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

    Любопытно, что США и Европа весь этот год косвенно помогали российской экономике. «Правительства США и Европы вливали деньги в спасение собственных экономик, косвенно субсидируя покупку энергии, сырья и металлов из России. Эти стимулы также обеспечили финансовую стабильность и помогли избежать резкого оттока капиталов из развивающихся стран», – отмечает Купцикевич.

    Россия тоже приложила огромные усилия, чтобы избежать еще большого обвала и обесценивания нефтяного и газового рынков. Без сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ потери сырьевых экономик, конечно, были бы куда больше.

    Также на повышение устойчивости экономики России повлияли меры поддержки, предпринятые правительством

    – льготные кредиты на выплату заработных плат, мораторий по выплате налогов, снижение арендных платежей (касательно недвижимости в муниципальной собственности в основном) и т. д. Хотя в сравнении с другими странами эти инструменты были дешевле в процентах ВВП, но оказались точными и выверенными для отраслей, максимально пострадавших от пандемии, говорит Артем Деев. 

    В России не произошло, в частности, и такого стремительного скачка безработицы, как в США. В Штатах показатели безработицы во втором квартале превысили уровень 25%, чего не было со времен Великой депрессии. «Это объясняется тем, что в США было сильно увеличено пособие, и граждане массово оформляли его. В России многие безработные не встают на учет на биржах, однако после повышения уровня пособий, эта тенденция была отмечена и в нашей стране», – заключает Деев.

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