Рубль разрушает новогоднюю традицию

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25 ноября, среда  |  Последнее обновление — 08:12  |  vz.ru
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Российская вакцина становится новой нефтью

Обеспечение всех россиян отечественной вакциной оказалось под вопросом Александр Демьянчук/ТАСС
Отечественная фармнаука смогла быстро решить сложнейшую задачу – создать несколько вариантов вакцины от коронавируса. Казалось бы, дальше все просто – надо лишь наладить их массовое производство, обеспечить себя и заработать на экспорте. Но для насыщения колоссального спроса на вакцину даже внутри страны России потребуется техническое сотрудничество с другими государствами. Подробности...
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Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика

Сбитый Су-24 надолго омрачил отношения России и Турции sledcom.ru/Global Look Press
Ровно пять лет назад Россия и Турция оказались на грани вполне настоящей войны – турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Отношения были восстановлены только после извинений Эрдогана, но были ли эти извинения принесены на самом деле? Выплатила ли Турция России обещанную компенсацию? И сделала ли Анкара из этой истории необходимые выводы? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок

Израиль и Саудовская Аравия консолидируют позиции против восстановления Джо Байденом ядерной сделки с Ираном EPA/ТАСС,
Gali Tibbon/Pool/REUTERS
Ближний Восток взбудоражен сенсационной новостью – лидер Израиля нанес тайный визит к наследному принцу Саудовской Аравии. Не исключено, что еврейское государство и страна – лидер исламского мира скоро установят дипотношения, положив конец 75-летней вражде. Две страны явно сблизились на почве общей ненависти к Ирану. Правда, главным миротворцем оказался Джо Байден – и, похоже, против своей воли. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Медикализация массового сознания ведет к тоталитаризму

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нет, людей убивают не антипрививочники. А те, кто не хочет видеть другую правду и предпринимать какие бы то ни было шаги, кроме шельмования, чтобы исправлять собственные недоработки и ошибки. Подробности...

Либеральному миропорядку подрезали крылья

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Договор по открытому небу стал не нужен США и их союзникам. Хотя европейские державы, конечно, говорят о необходимости его сохранения. Для них это по-прежнему символ либерального мирового порядка, главным получателем выгод от которого была именно Европа. Подробности...

Сравнивать тех, кто зажег печи Освенцима, и тех, кто их погасил – жульничество

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Нюрнбергский трибунал утвердил тезис о том, что над людьми есть нравственный закон, который никто не может отменить. Человек, попирающий этот закон, виновен, даже если он повинуется законам своего государства; тот, кто соблюдает его – прав, даже если власти будут преследовать его за это. Подробности...
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Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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    Рубль разрушает новогоднюю традицию

    Ноябрь и декабрь традиционно худшие месяцы для рубля. Но не в этот раз    25 ноября 2020, 08:10
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Конец года исторически является худшим временем для российской валюты. Однако этот ноябрь стал исключением из правила. Рубль не подешевел к доллару, как делал это последние десять лет, а, наоборот, прибавил почти 5%. Сломает ли плохую традицию рубль и в декабре?

    Этот ноябрь стал самым необычным для российского рубля за последнее десятилетие. В предыдущие 10 лет рубль дешевел к доллару в ноябре в среднем на 3%, а на этот раз он прибавил почти 5%, посчитали эксперты Bloomberg. За период с 2010 по 2019 года рубль подорожал только один раз, в 2012 году, все остальные годы он падал.

    «Ноябрь и декабрь исторически по статистике являются худшими для рубля месяцами, что обусловлено обычно высокими выплатами по внешнему долгу российских компаний, приходящимися на конец месяца», – отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

    Из-за сезонности платежного баланса рубль часто теряет в конце года и укрепляется в начале года, говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    Почему в этом году все пошло по-другому? Более того, многие эксперты считают, что декабрь также станет необычным – рубль продолжит тренд на укрепление. В частности, укрепления рубля к концу года ждут в свежем исследовании Credit Suisse Investment. В чем же причины необычного поведения отечественной валюты?

    Укрепиться рублю помогли новости о высокой эффективности вакцин Pfizer и Moderna. Это вселило надежду в инвесторов, что конец пандемии и выход мировой экономики из кризиса не за горами. Такой оптимизм спровоцировал рост цен на нефть, что также поддержало рубль, объясняют эксперты Bloomberg.

    Вторая причина – это заметный рост экспорт золота из России на фоне падения экспортной выручки от нефти и газа. За девять месяцев года экспорт золота вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущим периодом. Приток этой валютной выручки поддержал рубль. Кроме того, это помогло России выйти в третьем квартале на профицит текущего счета на уровне 2,5 млрд долларов, а это тоже плюс для рубля.

    Кроме того, ушли факторы, которые тянули рубль с июня вниз пять месяцев подряд. Это и угроза новых санкций, которая сошла на нет. И спекуляции перед выборами в США, которые привели к резкому падению рубля в конце октября. Но как только эта шумиха закончилась, рубль уже в начале ноября вернулся к 76 к доллару, а недавно переступил и эту черту.

    Впрочем, рубль восстанавливается слабей, чем мог бы, если смотреть на динамику сырьевых коллег, и явно не поспевает за нефтью, отмечает Купцикевич. Он объясняет это рядом факторов, которые вредят рублю. Во-первых, высокая заболеваемость в России давит на экономику. Во-вторых, экспортные доходы от нефти и газа из-за низких цен сильно упали. Наконец, сохраняются опасения, что новая администрация Белого Дома США ужесточит санкционную риторику против России.

    «Санкции – это потенциально наиболее значительный риск для рубля, но стоит отдавать себе отчет, что эти риски могут не реализоваться.

    Несколько слабей по эффекту, но куда более вероятными выглядят риски затухания экономического восстановления из-за второй волны коронавируса. Эти риски заставляют ОПЕК+ рассматривать продление жестких квот на добычу, а также вредит общему экономическому росту в мире», – говорит Купцикевич.

    Но при отсутствии геополитических рисков рубль вполне может продолжить укрепление и в декабре. Ему еще есть куда укрепляться. Из-за низких продаж нефти рубль стал одной из худших валют с начала года. Но укрепляется рубль сейчас не так быстро, как растет нефть. «Рубль отстает в росте от других «сырьевых» валют. Brent сейчас стоит столько же, как в начале марта, а рубль стоит все еще на 12% ниже к доллару и на 17% ниже к евро, чем в начале марта. Рублю не помогла ни распродажа валюты на рынке со стороны ЦБ, ни более высокие цены на нефть. Это красочная иллюстрация влияния спада выручки нефти на валюту на фоне примерно 10% снижения добычи год от года», – отмечает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

    «Рубль недооценен по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки. Мы считаем, что у рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару США исходя из фундаментальных показателей, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте», – отмечают в Credit Suisse.

    «Рубль в декабре вполне может укрепиться к доллару. Точнее, в следующем месяце высоки шансы ослабления доллара, что будет на руку российской валюте и нефти.

    Уровни вблизи 73 на конец года, о которых мы говорили чуть более месяца назад, сейчас выглядят не такими уж недостижимыми на фоне текущих значений у 76», – согласен Александр Купцикевич. 

    «Правда, стоит помнить, что ослабление доллара, как и любой резервной валюты – это не улица с односторонним движением, как в валютах развивающихся стран. Американская валюта еще может дать бой. Но в целом мы считаем, что многолетний тренд на снижение доллара уже набирает силу», – добавляет собеседник. 

    Аналитики Morgan Stanley уже ждут, что новый 2021 год станет для доллара черным. Американская валюта потеряет к стоимости к большинству мировых валют, особенно по отношению к сырьевым валютам, то есть к рублю тоже. На прошлой неделе в Citigroup заявили, что доллар в 2021 году, скорее всего, подешевеет на 20%, если вакцины против Covid-19 станут широко распространены и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост. России такие прогнозы только на руку. Пределом для укрепления рубля Купцикевич называет 65-70 к доллару и 75-80 к евро.

    Однако Дмитрий Бабин не верит, что в декабре рубль снова будет вести себя необычно. Вряд ли рубль сумеет укрепиться в декабре, скорее, мы увидим возврат доллара в район 78–80 рублей, считает он. «Исторически декабрь по статистике является одним из худших месяцев для российской валюты. Во-первых, на конец года обычно приходится пик платежей по внешнему долгу российских компаний. Во-вторых, многие предпочитают уходить в иностранной валюте на длинные новогодние праздники из-за опасений реализации каких-либо рисков в этот период. Это повышает спрос на инвалюту, что оказывает давление на рубль, как и рост спроса на импорт, вызванный предпраздничными покупками», – объясняет собеседник.  

    Оказать давление на рубль, по его мнению, может еще риторика команды избранного президента США, так как Байден известен своей относительно жесткой позицией по отношению к России.


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