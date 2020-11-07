Мир нашел новую альтернативу доллару

Безумный 2020 год на фоне кризиса доллара привел к лихорадочному росту не только древнейшего защитного актива – золота. Выстрелила также самая молодая валюта – биткоин. Инвесторы решили переждать экономические катаклизмы планеты именно в этой криптовалюте. Однако какие опасности она в себе таит?

Биткоин обновляет исторический максимум к рублю. Его стоимость выросла до 1,22 млн рублей за монету (при курсе доллара в 77,4 рубля). Это выше на 3% рекордной цены монеты в декабре 2017 года, когда биткоин стоил 20 тыс. долларов. Тогда курс составлял 59 рублей за доллар, поэтому монета стоила 1,18 млн рублей.

Криптовалюта уже два дня подряд показывает существенный рост. В четверг биткоин превысил отметку в 15 тыс. долларов (впервые с января 2018 года), а в пятницу, 6 ноября, подорожал до 15,8 тыс. долларов. С начала года биткоин в долларах подорожал на 115%, а в рублях на целых 175%. Такой разрыв объясняется девальвацией российской валюты по отношению к американской.

При этом биткоину в долларах есть куда стремиться, так как максимальный уровень еще не пробит (он выше почти на треть). И эксперты настроены оптимистично: монете по силам не только дорасти до 20 тыс. долларов, но и взлететь в разы выше.

Почему к биктоину вернулась такая популярность? Монета выстрелила на фоне пандемии, роста заболеваемости и неопределенности в мировой экономике. По сути, биткоин наряду с золотом выступил как защитный актив. «На фоне общей нестабильности инвесторы стали искать активы «тихой гавани» – ими стали золото и биткоин. В крипторынок активно идут частные инвесторы, институциональные инвесторы (банки, фонды), главы крупнейших компаний также вкладываются в крипту», – говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

В такой нервозной обстановке в лидерах роста среди всех классов активов оказалось золото – это исторически традиционный защитный актив во время кризиса. И к нему присоединилась относительно новая валюта – биткоин и компании IT-сектора.

Рост биткоина в 2020 года во многом был спровоцирован массовой денежной эмиссией со стороны центробанков развитых стран для помощи экономики и гражданам во время глобального карантина, отмечает Александр Янюк, эксперт по финансам CEX.IO Broker. Попытка «залить» экономические проблемы деньгами привела к расцвету новой валюты.

«Такая денежная политика негативно сказалась на курсе большинства свободно конвертируемых валют, например, британском фунте и американском долларе. В этой ситуации многие инвесторы и компании расценили биткоин как идеальный инструмент для защиты от инфляции, так как его эмиссия строго ограничена», – объясняет Янюк.

Одна часть инвесторов пытается спастись от инфляции, другая пытается найти в биткоине прибежище для капитала из-за опасений перед обесценением доллара, евро и других валют, говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

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Резкий скачок биткоина к доллару в последние два дня объясняется выборами президента в США. Монета растет в цене благодаря демократу Джо Байдену, официальная победа которого, судя по всему, стала лишь вопросом времени.

«Победа демократического кандидата сулит более мягкую экономическую политику и больший объем мер по поддержке американской экономики и потребительского спроса, чем этого можно было бы ожидать от республиканского президента и его администрации. А это окажет еще большее давление на доллар. Поэтому курс BTC/USD автоматически отреагировал ростом на исход президентских выборов в США», – говорит Янюк.

Эксперты считают, что у биткоина есть все шансы поставить новые рекорды. В дальнейшем вполне можно ожидать рост до 16 тыс. долларов за монету – до конца года, а в течение 2021 года прогнозируется рост до 30-45 тыс .долларов за биткоин, говорит Артем Тузов.

Янюк говорит – можно рассчитывать, что цена монеты BTC достигнет 18 тыс. долларов до конца 2020 года.

А Купцикевич не исключает, что биткоин до конца года перепишет исторические максимумы в 20 тыс. долларов. «Сейчас заметно повторение того хайпа, что был в конце 2017 года. Резкий рост только-только начался. И в считанные месяцы раздувание пузыря может увести цену и до 40 тыс. или даже выше», – не исключает он.

Однако с этой валютой надо быть крайне аккуратным. «Вполне может оказаться, что через год биткоин будет стоить столько же, как и сейчас. За волной роста часто следует продолжительный спад. Достижение новых исторических максимумов и остановка там, вероятно, запустит огромную волну фиксации прибыли долгосрочных инвесторов, засевших в биткоине еще в 2017 году. Инвесторы в биткоин очень легко воодушевляются, но также быстро разочаровываются», – объясняет Купцикевич.

Поучительна история 2017 года, когда цена биткоина резко взлетела – с сентября по декабрь в шесть раз с 3,8 тыс. до 20 тыс. долларов. Однако уже к февралю 2014 года курс биткоина рухнул к 6 тыс. долларам, и после долго находился под давлением продавцов.

«Сложно считать биткоин надежной инвестицией «купил и забыл», есть риск на долгие годы оказаться в минусах. Это очень хайповый инструмент для ситуативного трейдинга, который подходит далеко не всем: нужно держать руку на пульсе и быть готовым к любому развитию событий причем весьма неожиданному»,

– считает Купцикевич. Если оценивать варианты роста или падение, то можно сказать что шансы 50 на 50, добавляет Тузов.

Надо понимать, что биктоин – это все-таки не защитный актив. «Во-первых, цена очень волатильна. Сейчас она растет на десятки процентов за пару недель, но также быстро может и падать. Мы видели это в марте, когда биткоин обесценился на две трети за считанные дни. Биткоин, как и золото, растет лучше всего, когда экономика выбирается из ямы, а монетарная политика все еще мягкая. Но они могут рухнуть в цене во время турбулентности финансовых рынков», – предупреждает Купцикевич.