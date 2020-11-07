Взгляд
7 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 10:55  |  vz.ru
Разделы

Мир нашел новую альтернативу доллару

Кризис поднял биткоин на новую вершину Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
Безумный 2020 год на фоне кризиса доллара привел к лихорадочному росту не только древнейшего защитного актива – золота. Выстрелила также самая молодая валюта – биткоин. Инвесторы решили переждать экономические катаклизмы планеты именно в этой криптовалюте. Однако какие опасности она в себе таит? Подробности...
Перейти в раздел…

В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
Перейти в раздел…

Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
Перейти в раздел…

Друга Мадлен Олбрайт ждет трибунал

Год назад Тачи радушно принимал старушку Олбрайт у себя в Приштине Valdrin Xhemaj/EPA/ТАСС
В Приштине произошло событие, которого международное правосудие добивалось десятилетиями: ушел в отставку и был взят под стражу лидер самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи. Это человек, который спровоцировал первую в истории войну НАТО – против Югославии в 1999 году. Его ареста судьи в Белграде и Гааге добивались много лет. Но ждет ли его теперь суровый приговор? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Жванецкому было непросто пережить умершую Одессу

Антон Крылов, журналист
Сложно сказать, когда родилась Небесная Одесса и кто из отцов-основателей сделал больше для того, чтобы этот приморский город настолько сильно выделялся на фоне соседей и других советских городов-миллионников. Но мы отлично знаем дату смерти Небесной Одессы. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Американские выборы дискредитируют оппозицию в России

Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
Это явление уже успело получить название «ступенька демократии» – когда в штате Мичиган более 100 тысяч бюллетеней оказались исключительно за Байдена, и ни одного – за Трампа. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Жванецкий был агентом влияния народа на власть

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Михаил Михайлович Жванецкий не был прозаиком. И юмористом он тоже не был. Его тексты – это джаз. Он умел в какофонии нашей жизни слышать музыку. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

Перейти в раздел…

Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
Подробности...

Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
Подробности...

Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
Подробности...
Перейти в раздел…
15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
Подробности...
11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подробности...
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
Перейти в раздел…
Верите ли вы в честность американских выборов?
  • Да

  • Нет
Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России за сутки выявили 20,3 тыс. случаев коронавируса
    Советники предложили Трампу готовиться к проигрышу Украина направила России ноту из-за признания документов жителей ДНР и ЛНР В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок Названа предполагаемая причина смерти Жванецкого
    Американские СМИ пересмотрели голоса выборщиков за Байдена Тимошенко заявила о существовании стратегии уничтожения украинцев Соловьев рассказал американскую шутку о выборах В квартире в Екатеринбурге застрелили четырех человек
    Осипову отказались выпускать из тюрьмы в США без залога в 10 тыс. долларов Израиль захотел купить российскую вакцину «Спутник V» Посол России призвал Германию и Францию отреагировать на действия Киева Нашедший тело сооснователя Skillbox выдвинул версию гибели бизнесмена

    «отдельно от других»


    Верховный суд США отреагировал на иск республиканцев по выборам

    «всякие крайности»


    Познер сказал, что ждет США после выборов

    Официальные кадры


    Появился новый необычный способ кражи денег с карт

    Видео

    выборы в сша


    Чем хорош для России Байден

    на линии огня


    Азербайджан дотянулся до важнейших для Карабаха позиций

    планы белоруссии


    Лукашенко хочет сам качать нефть в России

    призыв добровольцев


    Латвия готовится сражаться с Россией

    ступенька демократии


    Максим Григорьев: Американские выборы дискредитируют оппозицию в России

    показательная история


    Алексей Алешковский: Новая этика – это этика беспредела без границ

    европейский расизм


    Игорь Мальцев: Чем любое европейское правительство похоже на ИГИЛ

    евро-2020


    России предлагают сомнительный чемпионат по футболу

    на ваш взгляд


    Верите ли вы в честность американских выборов?

    Мир нашел новую альтернативу доллару

    Кризис поднял биткоин на новую вершину    7 ноября 2020, 10:00
    Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Безумный 2020 год на фоне кризиса доллара привел к лихорадочному росту не только древнейшего защитного актива – золота. Выстрелила также самая молодая валюта – биткоин. Инвесторы решили переждать экономические катаклизмы планеты именно в этой криптовалюте. Однако какие опасности она в себе таит?

    Биткоин обновляет исторический максимум к рублю. Его стоимость выросла до 1,22 млн рублей за монету (при курсе доллара в 77,4 рубля). Это выше на 3% рекордной цены монеты в декабре 2017 года, когда биткоин стоил 20 тыс. долларов. Тогда курс составлял 59 рублей за доллар, поэтому монета стоила 1,18 млн рублей.

    Криптовалюта уже два дня подряд показывает существенный рост. В четверг биткоин превысил отметку в 15 тыс. долларов (впервые с января 2018 года), а в пятницу, 6 ноября, подорожал до 15,8 тыс. долларов. С начала года биткоин в долларах подорожал на 115%, а в рублях на целых 175%. Такой разрыв объясняется девальвацией российской валюты по отношению к американской.

    При этом биткоину в долларах есть куда стремиться, так как максимальный уровень еще не пробит (он выше почти на треть). И эксперты настроены оптимистично: монете по силам не только дорасти до 20 тыс. долларов, но и взлететь в разы выше.

    Почему к биктоину вернулась такая популярность? Монета выстрелила на фоне пандемии, роста заболеваемости и неопределенности в мировой экономике. По сути, биткоин наряду с золотом выступил как защитный актив. «На фоне общей нестабильности инвесторы стали искать активы «тихой гавани» – ими стали золото и биткоин. В крипторынок активно идут частные инвесторы, институциональные инвесторы (банки, фонды), главы крупнейших компаний также вкладываются в крипту», – говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

    В такой нервозной обстановке в лидерах роста среди всех классов активов оказалось золото – это исторически традиционный защитный актив во время кризиса. И к нему присоединилась относительно новая валюта – биткоин и компании IT-сектора.

    Рост биткоина в 2020 года во многом был спровоцирован массовой денежной эмиссией со стороны центробанков развитых стран для помощи экономики и гражданам во время глобального карантина, отмечает Александр Янюк, эксперт по финансам CEX.IO Broker. Попытка «залить» экономические проблемы деньгами привела к расцвету новой валюты.

    «Такая денежная политика негативно сказалась на курсе большинства свободно конвертируемых валют, например, британском фунте и американском долларе. В этой ситуации многие инвесторы и компании расценили биткоин как идеальный инструмент для защиты от инфляции, так как его эмиссия строго ограничена», – объясняет Янюк.

    Одна часть инвесторов пытается спастись от инфляции, другая пытается найти в биткоине прибежище для капитала из-за опасений перед обесценением доллара, евро и других валют, говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    Резкий скачок биткоина к доллару в последние два дня объясняется выборами президента в США. Монета растет в цене благодаря демократу Джо Байдену, официальная победа которого, судя по всему, стала лишь вопросом времени.

    «Победа демократического кандидата сулит более мягкую экономическую политику и больший объем мер по поддержке американской экономики и потребительского спроса, чем этого можно было бы ожидать от республиканского президента и его администрации. А это окажет еще большее давление на доллар. Поэтому курс BTC/USD автоматически отреагировал ростом на исход президентских выборов в США», – говорит Янюк.

    Эксперты считают, что у биткоина есть все шансы поставить новые рекорды. В дальнейшем вполне можно ожидать рост до 16 тыс. долларов за монету – до конца года, а в течение 2021 года прогнозируется рост до 30-45 тыс .долларов за биткоин, говорит Артем Тузов. 

    Янюк говорит – можно рассчитывать, что цена монеты BTC достигнет 18 тыс. долларов до конца 2020 года.

    А Купцикевич не исключает, что биткоин до конца года перепишет исторические максимумы в 20 тыс. долларов. «Сейчас заметно повторение того хайпа, что был в конце 2017 года. Резкий рост только-только начался. И в считанные месяцы раздувание пузыря может увести цену и до 40 тыс. или даже выше», – не исключает он.

    Однако с этой валютой надо быть крайне аккуратным. «Вполне может оказаться, что через год биткоин будет стоить столько же, как и сейчас. За волной роста часто следует продолжительный спад. Достижение новых исторических максимумов и остановка там, вероятно, запустит огромную волну фиксации прибыли долгосрочных инвесторов, засевших в биткоине еще в 2017 году. Инвесторы в биткоин очень легко воодушевляются, но также быстро разочаровываются», – объясняет Купцикевич.

    Поучительна история 2017 года, когда цена биткоина резко взлетела – с сентября по декабрь в шесть раз с 3,8 тыс. до 20 тыс. долларов. Однако уже к февралю 2014 года курс биткоина рухнул к 6 тыс. долларам, и после долго находился под давлением продавцов.

    «Сложно считать биткоин надежной инвестицией «купил и забыл», есть риск на долгие годы оказаться в минусах. Это очень хайповый инструмент для ситуативного трейдинга, который подходит далеко не всем: нужно держать руку на пульсе и быть готовым к любому развитию событий причем весьма неожиданному»,

    – считает Купцикевич. Если оценивать варианты роста или падение, то можно сказать что шансы 50 на 50, добавляет Тузов.

    Надо понимать, что биктоин – это все-таки не защитный актив. «Во-первых, цена очень волатильна. Сейчас она растет на десятки процентов за пару недель, но также быстро может и падать. Мы видели это в марте, когда биткоин обесценился на две трети за считанные дни. Биткоин, как и золото, растет лучше всего, когда экономика выбирается из ямы, а монетарная политика все еще мягкая. Но они могут рухнуть в цене во время турбулентности финансовых рынков», – предупреждает Купцикевич.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •