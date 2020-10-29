Россия нашла новый способ озолотиться

Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ того, как Россия может зарабатывать на золоте.

Центробанки стали продавать золото впервые с 2010 года. Даже Россия пошла на такой шаг, что произошло впервые за 13 лет. До сих пор мировые регуляторы, в том числе Банк России, активно скупали золото и пополняли им свои золото-валютные резервы. И это вполне продуманная правильная в долгосрочном плане стратегия. Золото – защитный актив на случай мировых кризисов и катаклизмов, его нельзя печатать без остановки, и в кризис его цена серьезно растет.

По данным World Gold Council, в третьем квартале чистые продажи золота мировыми ЦБ составили 12,1 тонну (против чистой покупки 141,9 тонн годом ранее). Наибольшую активность проявили Узбекистан, который продал 34,9 тонн золота, и Турция – 22,3 тонны. Среди продавцов золота в третьем квартале были также Таджикистан (9,2 тонны), Филиппины (7,8 тонны), Монголия (2,4 тонны) и Россия (1,2 тонны).

«Коронакризис и карантины привели к тому, что правительствам пришлось задействовать различные резервы для поддержки экономик и местных валют. В том числе, во многих случаях это коснулось и золота», - говорит Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал».

С другой стороны, шесть центральных банков увеличили свои резервы: ОАЭ, Индия, Катар, Кыргызстан, Казахстан, Камбоджа.

«С золотом происходят два процесса одновременно. Имеющие большие резервы банки продают металл, чтобы справиться с последствиями пандемии, тем более, что цены на металл высокие и момент для продажи выгодный. Другие центробанки, а также коммерческие банки, инвесторы и частные лица – покупают золото, чтобы защитить имеющиеся резервы от девальвации», - говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Например, Турция спасает свою валюту и экономику. «Турецкая лира девальвировала ко всем валютам намного сильнее, чем упал рубль к доллару. При этом, у Турции мало осталось золотовалютных резервов, поэтому ей пришлось продавать золото за доллары, чтобы пополнить ЗВР и поддержать лиру. Иначе стране грозил венесуэльский сценарий, когда страна впадает к гиперинфляцию, а девальвация приобретает катастрофические масштабы», - говорит вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

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«Для Узбекистана продажа золота – это вполне рабочий способ пополнить ЗВР. Другого способа у страны нет. Что можно экспортировать из Узбекистана? Только рабочие руки да золото, которое там добывают», - продолжает Вязовский. «ЦБ Узбекистана постоянно занимается то покупками, то продажами золота. У него нет тенденции к постоянным продажам золота», - согласен Антон Прокудин, ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА».

То есть нельзя всех под одну гребенку. «Каждый центробанк решает свои проблемы. Не стоит воспринимать продажи золота центральными банками как нечто необычное. Это простой ответ на рыночную ситуацию», - говорит Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер».

Почему же Россия начала продавать золото? На самом деле, речь идет о продаже всего 1,2 тонны. И это сложно назвать масштабной распродажей и сменой стратегии по скупке золота, чем местный регулятор занимается уже второе десятилетие.

«В России совершенно другая история, нежели в Турции. У нас большой объем ЗВР, и не только в золоте, поэтому нам не надо его продавать, чтобы поддержать рубль», - говорит Вязовский.

«Банк России отреагировал на рост экспортных запросов и зафиксировал прибыль на 1,2 тонны металла. Но относительно накопленных резервов это очень маленький объем», - говорит Лукичева. Для сравнения – с начала 2019 года по март 2020 года, когда банк завершил покупку золота – было добавлено в резервы 196 тонн метала.

Скорее всего, это чисто техническая история. «Банк России может продавать золото, чтобы поддерживать целевые пропорции между валютами и золотом. Он аналогичным образом действовал в прошлом году, когда нарушались пропорции доллар-евро из-за активной продажи долларов», - поясняет Прокудин.

В последние годы Россия была в числе лидеров по скупке золота в резервы страны. Как поясняет Лукичева, это делалось как с целью развития золотодобывающей отрасли, так и с целью дополнительной эмиссии в российскую экономику. Но в этом году инфляция может оказаться выше цели в 4%, поэтому регулятор решил приостановить скупку золота в резервы, чтобы не провоцировать разгон инфляции еще больше. Но когда инфляционные ожидания нормализуются, ЦБ РФ вполне может вернуться к покупке золота, говорит эксперт.

Благодаря прекращению скупки золота в резервы с марта этого года, добытое в России золото в слитках активно стали продавать за рубежом. В итоге во втором квартале экспорт золота из России впервые превысил экспорт трубопроводного газа. На продаже 65,4 т золота заработали 3,55 млрд долларов, а на продаже газа – лишь 2,4 млрд долларов (за апрель и май).

Судя по всему, такой успех открыл глаза на экспортные возможности золота российскому регулятору. По крайне мере, на днях Банк России заявил об уникальном событии. С нового года он будет чеканить и продавать популярные монеты «Георгий Победоносец» весом в унцию. Будет выпущено до 100 тыс. таких экземпляров.

«До сих пор у России не было собственной монеты международного стандарта. Дело в том, что в мире золото торгуется в унциях. Так сложилось исторически. Унция это 31,1 грамм. А у нас чеканили только монету весом в четверть от унции – 7,7 грамм», - рассказывает Алексей Вязовский. По его словам, на два месяца Банк России устроил настоящий ад, прекратив поставлять на рынок «Георгия Победоносца», создав дефицит. Однако новые партии монет, наконец, поступили на рынок, и ситуация нормализовалась.

«Когда появятся монеты «Георгий Победоносец» весом в унцию, то они станут востребованы во всем мире. Это значит, что Россия сможет продавать на экспорт золото не только в слитках, но и в монетах», - говорит Вязовский.

Золото в слитках покупали только институциональные инвесторы – биржи (лондонская или нью-йоркская), банки и другие. Тогда как инвестиционные монеты, которые не облагаются НДС в отличие от слитков, смогут покупать частные лица.

«Австралия поставляет свои монеты «Кенгуру» в миллионах экземплярах, «Американский орел» продается по всему миру по 100-200 тыс. монет в квартал. Думаю, европейцы и другие иностранцы с удовольствием купят наши монеты. Россия сможет получить хорошую валютную выручку из этой истории. Но, конечно, ЦБ, монетным дворам и дилерам нужно напрячься, чтобы нашу монету узнали за рубежом», - заключает Вязовский.

Любопытно, что с одной стороны, спрос на золото со стороны ювелирной промышленности сокращается. Влияют и высокие цены на металл, и последствия пандемии и карантина (добыча в шахтах сократилась).

Крупнейшими потребителями ювелирного золота традиционно были восточные страны, в частности – Индия и Китай. «Но чем дороже золото, тем меньше на него спрос в реальной экономике. Причем есть риск роста поступлений золотого лома из-за кризиса: в 1998 году цена на золото рухнула при развитии кризиса в Юго-Восточной Азии, так как население стало активно сдавать украшения, чтобы найти средства на жизнь во время кризиса», - напоминает Прокудин.

С другой стороны, инвестиционный спрос на золото не ослабевает. Если вспомнить финансовый кризис 2008-2009 годов, то ЦБ РФ тогда оперативно увеличил тираж до 1,5 млн монет из-за высокого спроса. На этот раз регулятор решил удовлетворить растущий спрос не только внутри страны, но за пределами России.

Любопытно, что есть еще и промышленный спрос на золото. И как оказалось, в кризис он также растет. «В электронной промышленности, в других отраслях и стоматологии мировой спрос на золото вырос в третьем квартале на 10-20%», - замечает Деев.