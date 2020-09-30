От падения рубля выигрывают владельцы золота

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30 сентября, среда  |  Последнее обновление — 23:22  |  vz.ru
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Белоруссию попросят заплатить за газ

Белоруссия и Россия договорились по цене на газ Иван Руднев/РИА «Новости»
Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа. Об этом заявил посол Белоруссии в России после встречи с главой Газпрома. Неужели Лукашенко сумел добиться от России всего, чего так долго хотел? Эксперты считают, что белорусскому президенту за эту сделку тоже придется выполнить ряд требований Москвы. Подробности...
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Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе

Артиллерия активно применяется обеими сторонами конфликта ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE/
Reuters
Три дня новых азербайджано-армянских столкновений в Нагорном Карабахе позволяют подвести некоторые итоги. Уже можно констатировать, что, несмотря на все бравурные заявления, планы масштабного наступления Азербайджана на Карабах сорваны. Почему более оснащенная и подготовленная армия Баку не смогла организовать «блицкриг» и отбить у Еревана вожделенный Степанакерт? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Жертвы репрессий против жертвы историка Дмитриева

Елена Кондратьева, журналист
Требуется, вероятно, новый общественный консенсус, при котором все стороны согласятся приравнять политические убеждения к национальности или вероисповеданию. И тогда известный тезис, что нет плохих или хороших наций, а есть плохие и хорошие люди, расширится до понимания, что нет хороших или плохих либералов, патриотов или коммунистов. Подробности...
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Как «Новичок» рождает цензуру

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Думать по поводу дела Алексея Навального можно только в одном направлении. Любые сомнения будут немедленно караться. Его отравили страшные российские спецслужбы. По причине их злобности. Доказательств это не требует. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему Красной армии удалось отстоять Москву

Тимур Шерзад, журналист
30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкие войска группы армий «Центр» двинулись к Москве. Немцы уже устроили русским ряд крупных котлов, и впереди еще был обвал фронта под Вязьмой. Советские дивизии таяли, а противник продвигался все дальше и дальше. Подробности...
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Зеленский пошел на поводу у «нациков»

Макрон отомстил Лукашенко

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Новая война армян и тюрок

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    От падения рубля выигрывают владельцы золота

    Почему россияне бегут в золото    30 сентября 2020, 22:05
    Фото: REUTERS/Michael Dalder
    Текст: Ольга Самофалова

    Обилие негативных новостей вновь повышает популярность золота. Упавшему в цене драгметаллу обещают очередной взлет до рекордных уровней. В России этот актив становится еще более привлекательным благодаря снижению курса рубля. А рост цен на основную инвестиционную монету «Георгий Победоносец» неожиданно спровоцировал сам Центробанк России.

    Новая вспышка пандемии, вторая волна экономического кризиса, нестабильность в Белоруссии, эскалация военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, да еще и выборы президента США на носу. Все это обеспечивает идеальный шторм. Инвесторы снова вспомнили про золото как спасительный актив на случай экономического коллапса. Фондовые пузыри и плохие госдолги во многих западных странах никуда пока не делись.

    Аналитики швейцарского инвестбанка UBS назвали золото лучшим вложением осени и всего конца 2020 года. По мнению аналитиков, покупать золото еще не поздно: после рекордного взлета до 2000 долларов за унцию после локдауна, цены на золото сейчас упали до 1880 долларов за тройскую унцию по фьючерсам с поставкой в октябре.

    «Нам нравится золото, поскольку мы думаем, что к концу года его цена достигнет двух тысяч долларов за тройскую унцию. Это очень хороший способ хеджирования», – говорится в докладе CNBC. Кроме того, в отличие от других активов, золото устойчиво к президентским выборам в США.

    «В России вложения в золото имеют двойную выгоду. К росту золота в долларах на мировом рынке, а с начала года оно выросло на 25%, добавляется еще и падение рубля к доллару. Мы начинали год с трех тысяч рублей за один грамм золота 999-й пробы, а сейчас цена выросла до 4400 рублей. То есть рост более чем в полтора раза. Цифры говорят сами за себя», – рассказывает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

    И третий – неожиданный – фактор пришел на рынок. «Центробанк, который отгружает на рынок нашу основную инвестиционную монету «Георгий Победоносец», перестал ее делать. Вот уже полтора месяца он не отгружает эту монету, и на рынке возник дефицит. Никто не знает, почему регулятор так делает, официально он не комментирует эту ситуацию. Может, Центробанк экономит золото», – рассказывает собеседник. Но этот факт привел к дефициту «Георгия Победоносца» и росту цены в два раза.

    «Сейчас народ затаривается золотыми слитками. Но сделки со слитками облагаются НДС. Поэтому довольно популярны серые схемы,

    чтобы избежать уплаты налога и не переплачивать каждый раз», – отмечает Вязовский.

    Связь между рублем и золотом опосредованная. Однако она имеется. «Обычно сначала происходит падение рубля, потом мы видим изменение цены за грамм золота. Сейчас цена золота в долларах немного припала, происходит коррекция. Однако падение рубля частично компенсировало падение золота в долларах. В итоге в рублях золото подросло», – поясняет собеседник.

    Дальше, по его прогнозу, коррекция долларовой цены на золото закончится, и она начнет расти вместе с увеличением рублевой стоимости.

    «Золоту открыта дорога для нового импульса роста. Доллар – это выбор на случай сурового кризисного обвала рынков. Но, как показывает история, монетарные власти США стремительно «приходят на помощь», как это было в марте. Поэтому, шатаясь и раскачиваясь, но мировая экономика будет восстанавливаться, толкая впереди себя спрос на сырье и интерес к страховке от инфляции в виде золота», – ожидает Александр Купцикевич.

    По его мнению, золоту вполне по силам столь же быстро восстановиться, как оно падало ранее в этом и прошлом месяце. «Сейчас динамика очень схожа с тем, что мы видели во время мирового финансового кризиса 2008 года. Тогда золото тоже падало в период накала рыночных страхов, но за три года после 2008-го металл утроился в цене от минимумов года. Точно так же и сейчас: золото может не только вернуться на исторические максимумы уже в будущем месяце, но и достичь 2200 долларов за унцию уже до конца года. При этом не будет ничего удивительного, если эта цена удвоится в последующие три года», – считает Александр Купцикевич.

    Глава «Золотого монетного дома» еще более оптимистичен: «В долларах я ожидаю роста до 2500 долларов за унцию этой зимой. А в рублях цена золота может выйти на уровень 3500-5000 рублей за грамм 999-й пробы».

    Сценарий, когда золото снова пробивает 2100 долларов, а потом и 2200 долларов за унцию до середины 2021 года, возможен, но не гарантирован, вносит долю скепсиса Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал». Такой вариант возможен, если в США объявят новый крупный пакет стимулирующих мер перед выборами, что подхлестнет долларовую инфляцию и поможет росту долларовой цены на золото, объясняет он. Более умеренный сценарий – цены на золото до конца этого года стабилизируются в районе 1800-2050 долларов за унцию, говорит Манжос.

    И, по его мнению, покупать физическое золото и серебро в виде монет в настоящий момент уже поздно. «Покупка физического металла – это не инструмент для среднесрочных спекуляций, а скорее средство сохранения капитала на срок от нескольких лет до десятилетия. Не стоит забывать, что цены на золото были относительно низкими в течение семи предыдущих лет, когда мир преодолел последствия предыдущего крупного экономического кризиса 2008 года. Иными словами, неудачная покупка физического золота и производных инструментов на него вблизи недавнего или нового исторического максимума вполне способна обернуться неудачной инвестицией на срок от нескольких лет до десятилетия», – предупреждает Манжос.

    Кроме того, стоит учитывать также разницу при покупке и продаже монет из драгоценных металлов. «Если эта разница будет большой, то она не позволит получить прибыль от заметного роста цен на драгоценный металл», – добавляет эксперт. В целом все это справедливо и для серебра.

    Для покупки долларов и евро момент, как несложно догадаться, точно неподходящий. Доллар на бирже вполне способен обновить максимум января 2016 года в 86 рублей в течение четвертого квартала, не исключает Виталий Манжос. Однако если Центробанк выйдет на рынок с валютными интервенциями (а он, судя по всему, так и сделает) и поддержит рубль, то его курс может стабилизоваться. На каком уровне? Это уже сложнее спрогнозировать. Манжос говорит о довольно широком диапазоне – 70-85 рублей. Купцикевич ожидает стабилизацию курса доллара у 80 рублей в октябре и дальнейший спуск уже во второй половине ноября. 


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