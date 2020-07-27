Долгосрочная стратегия России начала приносить миллиарды долларов

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27 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 23:02  |  vz.ru
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Как долго нефть будет кормить Россию

Нефтегазовые доходы федерального бюджета из-за падения мировых цен сократились почти на 60%Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В правительстве России все чаще звучат пессимистичные оценки как по поводу цен на нефть в будущем, так и о перспективах объемов российской добычи черного золота. Эти параметры имеют непосредственное отношение к благосостоянию буквально каждого жителя нашей страны. Сколько нефти добывает сейчас Россия и сколько денег это приносит и будет приносить в будущем? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 лет назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
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Зачем россиянам нужна Танзания

Танзания интересна для российских туристов и для российского бизнеса по нескольким причинам Фото: H. Schmidbauer/Blickwinkel/Global Look Press
Количество поисковых запросов на авиабилеты из России в Танзанию увеличилось в 70 раз. Причины этого очевидны: 1 августа правительство РФ откроет авиасообщение всего с тремя странами, в том числе с Танзанией. Ее включение в этот список объясняют разного рода «теориями заговоров», меж тем Танзания действительно важна для России − и с точки зрения туризма, и с точки зрения бизнеса.  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Подвиг, как и любовь, анализу не поддается

Дарья Верясова, писатель, историк
27 июля – 95 лет со дня рождения младшего брата легендарной Зои – Александра Космодемьянского. Пожалуй, в моральном плане ему на войне пришлось труднее многих других. Подвиг старшей сестры заслонил от чужих глаз его личное геройство. Подробности...
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Космос нас уже не ждет

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

Александр Тимохин, журналист
У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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      В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

      В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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              Долгосрочная стратегия России начала приносить миллиарды долларов

              «Золотая» стратегия России оправдалась   27 июля 2020, 21:25
              Фото: Донат Сорокин/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Впервые в истории доходы России от продажи золота превысили доходы от экспорта газа. Виной тому как резкий рост цен на драгоценный металл, так и обратный эффект – падение цен на газ. Но самое главное, что оказалась выигрышной долгосрочная стратегия российского Центробанка. Как золото сегодня выручает Россию и что можно ожидать от этого металла в дальнейшем?

              Золото на бирже впервые побило исторический рекорд 2011 года, поднявшись до 1841 доллара за унцию, и определенно нацелилось на 1900 долларов за унцию. Золото с нового года подорожало на 25% к доллару и на 45% к рублю. Этот драгоценный металл скупают все и в любой форме – от золотых украшений до фьючерсов.

              Золото традиционно становится защитным активом на время кризиса, который в этом году случился из-за коронавируса по всему миру. У экономистов и инвесторов возникает все больше сомнений по поводу быстрого выхода из этого кризиса. Все больше рисков, что мир ждет дальнейшее падение экономики.

              Своим ростом золото, конечно, обязано беспрецедентным снижениям ставок и накачиванию мировыми регуляторами экономик стимулами и капиталом. Центробанки разных стран пытаются за счет удешевления таким образом денег оживить экономическую активность. Обратная сторона медали в том, что происходит обесценивание валют, ставки по депозитам и доходность по облигациям падают до самых низких за всю историю показателей, а в ряде случаев уходят даже в отрицательную плоскость с учетом инфляции. Например, доходность десятилетних американских гособлигаций уходит все ближе к минус 1%. Все больше надежных бумаг не приносят инвестору ничего, кроме расходов. Забрать капитал с депозита, облигаций и вложиться в золото, чтобы пережить кризис – вот стратегия, которой пользуются сейчас инвесторы.

              Простые граждане в кризис тоже начинают скупать драгметалл, но не в виде фьючерсов, монет или слитков, а как ювелирные украшения. Однако вложения в украшения с точки зрения инвестиций лучше не рассматривать. Слишком высока наценка ювелиров и продавцов за грамм золота, который в сережках и кольцах стоит, как правило, вдвое больше, чем на бирже, предупреждает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

              Прогнозы дальнейшего роста цены на золото крайне оптимистичны. Вязовский, в частности, ждет 2000 долларов за унцию уже к концу этого лета. С ним солидарны и другие эксперты.

              «Дальнейшее снижение доходности десятилетних американских гособлигаций на фоне снижения ставки ФРС ограничено, но еще вполне возможно, поэтому у золота есть потенциал пробить отметку в 2000 долларов за унцию», – говорит младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Михаил Ткач. «В среднесрочной перспективе цены на золото будут колебаться вокруг отметки 2000 за унцию», – прогнозирует директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.

              «2000 долларов за унцию – это очень близкая цель. Для такого напряженного рынка, каким мы его видим сейчас, пройти вверх еще 55 долларов, или 2,8%, не выглядит непосильной задачей», – объясняет ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

              Все это показывает правильность стратегии России, которая с каждым годом покупала все больше и больше золота для своих резервов. Только в июне золотовалютные резервы России выросли почти на 3 млрд долларов (данные ЦБ РФ). На 1 июля 2020 года ЗВР составили 569 млрд долларов. ЗВР России состоят из валюты (в том числе «валюты» МВФ, так называемые специальные права заимствования) и монетарного золота. Активы в валюте занимают 75%, а золото – 25% в ЗВР. Объем резервов в иностранной валюте в июне уменьшился более чем на 0,8 млрд долларов, что связано с обесцениванием многих резервных валют. Тогда как

              стоимость монетарного золота в резервах в июне увеличилась на 3,2 млрд долларов. Валютные потери в ЗВР России были с лихвой компенсированы переоценкой золота.

              «Стратегия ЦБ по диверсификации резервов с помощью покупок золота оправдалась и будет оправдываться по крайней мере в ближайшие пару лет. На рынке золота, конечно, могут случаться заметные коррекции, как это было в марте. Но единственное, в чем можно быть уверенным на ближайшее будущее, – это низкие ставки ФРС США. В такой ситуации инвестиции в золото выглядят привлекательно», – говорит старший аналитик БКС Виталий Громадин. По его словам, затраты золоторудных компаний находятся в основном около уровня 1000 долларов за тройскую унцию. А золото уже стоит почти в два раза дороже.

              Любопытно, что российский ЦБ, активно скупавший золото в последние годы, с марта 2020 года прекратил закупки его в резервы. Неужели российский регулятор допустил ошибку?

              Эксперты считают действия регулятора вполне логичными. «Банк России скупал золото в период благоприятных цен, а при резком росте цен начал избавляться от актива, фиксируя доходность от операций. Потенциал роста цен на золото, по нашему мнению, ограничен, поэтому возобновление покупок сейчас может быть рискованным», – считает Михаил Ткач. С другой стороны, если ситуация изменится и реализуется негативный сценарий развития мировой экономики на фоне второй волны пандемии или новой торговой войны США с Китаем, то покупка золота даже при текущих отметках может стать оправданной стратегией, добавляет Ткач.

              «Вероятно, ЦБ считает цену завышенной и выжидает коррекцию цен, чтобы в дальнейшем продолжить покупку золота», – считает директор группы корпоративных рейтингов «АКРА» Илья Макаров. Тем более обвал рынков и рубля в это время потребовал от регулятора сосредоточиться на поддержке курса российской валюты и продаже валюты из резервов, замечает Купцикевич.

              Впрочем, время для скупки золота еще не упущено, потому что эксперты не исключают локальной коррекции на фоне такой волатильности рынков. Хотя снижение цены вряд ли будет долгим и глубоким, после чего оно снова может подорожать (если грянет вторая волна, новая торговая война или что-то еще).

              «На мой взгляд, текущий импульс роста золота – очень ненадежный, так как находится в противофазе с мировыми фондовыми рынками. Такие импульсы очень недолговечны. Последний подобный пример мы наблюдали в марте, когда за обновлением восьмилетних максимумов золото подверглось распродаже вслед за мировыми акциями. Шансы на коррекционный откат в ближайшие месяцы превышают потенциал роста цены», – полагает Александр Купцикевич.

              «Стоит помнить, что ухудшение на рынках способно в считаные дни перевести золото в режим резкого снижения. Такое мы видели в марте этого года и до этого – в 2008 году. С другой стороны, способность мировых центробанков вернуть ликвидность на рынки зачастую порождает новые импульсы роста», – говорит Купцикевич.

              Тем временем

              рост мировых цен на золото и отказ Банка России закупать золото в марте принес еще один бонус российской экономике. Добытчики золота смогли продать за рубеж больше, чем обычно.

              В итоге доходы от экспорта золота в первом полугодии впервые в истории России превысили выручку от продажи газа. Так, в апреле и мае 2020 года Россия заработала 3,58 млрд долларов на продаже 65,4 тонны золота за рубеж. Тогда как Газпром, по данным ЦБ, получил всего лишь 2,4 млрд долларов за экспорт голубого топлива за тот же период. Это минимальное значение за квартал с 2002 года.

              Впрочем, сбрасывать со счетов продажи нефти и газа, конечно, не стоит. «Тем более сейчас наметилось восстановление цен на нефть. Как только риски развития мировой экономики снизятся, скорее всего, снизятся и цены на золото», – заключает Илья Макаров из АКРА.

              Стоит помнить, что рынок золота цикличен. Вслед за взлетом неизбежно идет падение. Другой вопрос, сколько длится каждый из этих периодов. За исключением обвала с 900 до 680 долларов за унцию на пике мирового финансового кризиса, с 2007 по 2011 год стоимость золота почти утроилась в долларах, а в рублях выросла в 3,6 раза. В конце 2011 года золото достигло исторического максимума в 1820 долларов за унцию, и стартовал новый цикл. С 2012 по 2015 года золото упало в цене более чем на 40%.

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