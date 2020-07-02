США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить?

Венесуэла расплачивается за то, что в свое время решила хранить собственное золото в Банке Англии. Там хранятся принадлежащие Венесуэле золотые слитки общей стоимостью в 930 млн долларов. Как только венесуэльский центробанк решил перевести это золото из английского банка на счета программы развития ООН (чтобы потратить их на медицинские товары и продовольствие для населения в период коронавирусного кризиса), Банк Англии остановил перевод.

Виной всему политическая ситуация в стране, где кроме президента страны Николаса Мадуро есть еще и лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Именно его ряд западных стран, включая США и Великобританию, считают «законным руководителем Венесуэлы». В итоге Гуайдо заявил о своем праве распоряжаться этим золотом. Дело было передано в Верховный суд Великобритании – и вот теперь этот суд однозначно решил, что золото принадлежит не Мадуро, а Гуайдо. И правительству Мадуро в итоге было решено золото не возвращать – притом что фактически Гуайдо никакой властью в Венесуэле не обладает.

Практика хранения золотовалютных резервов в виде золотых слитков в хранилищах других стран крайне распространена. Но мировой опыт показывает, что это дело рискованное. «Очевидно, что золото лучше всего хранить у себя. Во-первых, могут быть политические риски. Вам могут не отдать ваше золото, потому что в стране правит диктатор, и в стране – хранителе золота сами решают, кто диктатор, а кто нет. Во-вторых, слитки могут оказаться фальшивыми. Вы привезли золото, а вам возвращают другой металл, потому что ваше золото потихоньку распилили. Если это выясняется, то происходит большой скандал, как сейчас в Китае», – говорит вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

Речь идет о следующем. Крупная ювелирная компания Kingold Jewelry, акции которой торгуются на бирже Nasdaq, много лет подряд предоставляла в качестве обеспечения по кредитам фальшивое золото объемом 18,6 тонн. Она набрала у десятков разных кредиторов 2,8 млрд долларов. Вместо настоящих слитков золота в банке хранились, как теперь выяснилось, медные аналоги, покрытые тонким слоем желтого драгметалла.

Такие подделки легко определить при взвешивании. Но гораздо сложнее идентифицировать слитки из вольфрама, так как этот металл имеет одинаковый с золотом вес. Для их идентификации необходимо провести более сложную проверку. Махинации ювелирной компании удалось вскрыть только благодаря неуплате кредита и постановлению суда о проверке золота в качества залога. Это история с частной компанией, однако фальшивое золото может оказаться и в руках государства, технологии здесь одинаковые, отмечает Алексей Вязовский.

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Почему же многие страны продолжают хранить золотые слитки за пределами собственной юрисдикции?

Во-первых, так могло сложиться исторически. Французское правительство, например, незадолго до начала Второй мировой тайно вывезло в США основную часть золотого запаса. Они небезосновательно опасались вторжения немецких войск. А когда фашистская Германия была разгромлена, Париж захотел вернуть свое золото. Однако американские власти отказали: золото разместило у них не французское правительство, а частные лица, и то, что эти лица действовали по приказу правительства, их не волнует. Президенту Франции Шарлю де Голлю удалось вернуть 4400 тонн благородного металла на родину только в обмен на американскую валюту, то есть пришлось заплатить за свое же.

Еще одна причина, по которой государства хранят свои золотые резервы в другой стране – это так называемое золотые свопы. «Когда государству необходима валюта – доллар или английский фунт, чтобы поддержать собственную валюту, оно закладывает собственное золото в обмен на эти кредиты», – поясняет Вязовский. Если через какое-то время страна возвращает кредиты, то она может вернуть и свое золото, либо государство пролонгирует или расширяет свою своповую линию. В пример можно привести Индию, где в 1991 году случился кризис. Индийское правительство, чтобы избежать дефолта, отправило восемь тонн золота в Банк Англии для обеспечения кредита.

С тех пор индусы вернули свои долги, однако золото до сих пор хранится в Англии. Официально объясняется, что возвращать золото якобы небезопасно (видимо, было полностью безопасно только везти его в Лондон).

За рубежом хранят также «новое» золото потому, что это удобней. «Развивающиеся страны (кроме Китая) покупают золото за рубежом и там же его оставляют на хранение: так дешевле, безопаснее и можно быстрее потом продать обратно», – отмечает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Чаще всего местом хранения золотых резервов страны являются крупнейшие финансовые центры – Лондон и Нью-Йорк. Там намного легче осуществить покупку или продажу физического золота на местных биржах в случае необходимости, отмечает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro. Поэтому главными хранителями чужого золота являются Банк Англии и ФРС Нью-Йорка. «Россия хранит золото у себя, покупая его зачастую у местных компаний – тут несколько крупных мировых золотодобытчиков, поэтому логистически это может быть даже удобней, чем совершать сделки вовне. Венесуэла, Германия и им подобные золото не добывают, но покупают и продают, поэтому им выгодней хранить его ближе к «рынку», – говорит Купцикевич.

Российские слитки золота, вероятно, хранятся в главном хранилище в Москве на улице Правды, 6, что недалеко от Белорусского вокзала. Часть золота раскидана по хранилищам ЦБ в разных городах страны. Однако точную информацию власти об этом не раскрывают.

Крупнейшим в мире держателем физического золота, как считается, являются США. В Америке, по официальным данным на первый квартал 2020 года, хранится 8133 тонны золота. И США в этом плане намного опережают все остальные страны мира. Хотя с золотым запасом американцев тоже не все гладко. Многие подозревают, что в американских хранилищах на самом деле хранится меньше золота, чем декларируется официально.

«США декларируют, что они самый крупный владелец золота в мире. Но мы точно не знаем, сколько там золота, потому что аудит их запасов никогда не проводился.

Когда Трамп только пришел к власти, он заявил, что проведет аудит золотых запасов в хранилище бывшей военной базы города Форт-Нокс в штате Кентукки. Там хранится до половины всех запасов. Однако ему потом намекнули, что не стоит в это лезть. Точно так же не дали провести аудит немецкого золота, хранящегося в Федеральном резервном банке Нью-Йорка», – рассказывает Вязовский.

На втором месте с большим отрывом от США идет Германия со своими 3364 тоннами драгметалла. Затем Италия и Франция, у которых 2450 и 2430 тонн соответственно. На пятом – Россия, у которой почти 2300 тонн золота. Китай нам уступает – он на шестом месте с запасами в 1948 тонн золота. В десятку крупнейших держателей золота также входит Швейцария, Япония, Индия, Нидерланды (догоняет Турция).

«Из крупнейших по размеру резервов стран США и Россия не хранят свое золото за рубежом, предпочитая держать его в национальных хранилищах. Тогда как Германия и Италия большую часть резервов хранят за пределами своих стран», – отмечает Емельянов.

По плану Маршалла золото вывозили в США в обмен на кредиты, на которые восстанавливали разгромленную после войны Европу. Германия только пару лет назад добилась возвращения 50% своего золотого запаса из США. Однако другая половина золота Германии по-прежнему находится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в Банке Англии в Лондоне. Немного больше половины золотого запаса Италии хранится также в этих двух банках плюс небольшой процент в хранилище Берна в Швейцарии.

Франция свои официальные золотые резервы хранит теперь только на своей территории.

У французов есть огромное хранилище на глубине 29 метров ниже уровня дна реки Сены, где в случае необходимости могут спрятаться более трех тысяч человек. Япония и Китай тоже свое золото за границу не отдают.

«Многие страны, которые в свое время вывезли свое золото в Великобританию или США, теперь массово пытаются его вернуть, – отмечает Вязовский. – Посмотрите, кто в последние годы активно наращивает запасы золота? Страны, у которых имеются проблемы с США. Это Китай, Россия, Турция. Это страны, которые понимают, что их зарубежные активы центральных банков и минфином могут быть арестованы. ФРС в любой момент может арестовать или заблокировать все, что ходит в долларах – ваши резервы или счета. У золота отсутствует риск контрагента. Это намек на то, что в мире есть актив, который позволяет нам иметь финансовый суверенитет – и быть независимыми от США».