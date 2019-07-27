Грандиозное ограбление напомнило сцены знаменитого сериала

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27 июля, суббота  |  Последнее обновление — 21:18  |  vz.ru
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Украина пошла по миру в поисках газа

«Нафтогаз» начал готовиться к выживанию без транзита российского газа Фото: Грабар Виталий/ТАСС
Украина этой зимой может остаться без газа вообще. Без транзита российского газа невозможен никакой реверс из Европы. В Киеве сейчас озвучивают другие варианты покупки голубого топлива. Но на поверку они оказываются либо невозможными, либо очень дорогими. Более того, из-за недопоставок газа в Европу по украинской трубе, ситуация для Киева станет еще более безнадежной. Подробности...
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«Гнездо русофобии» изгоняют из России

Атлантический совет в России возглавляет лично американский посолФото: AtlanticCouncil/YouTube
Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию? Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Умные и глупые дети вырастут, а Москва будет занимать только взрослых

Дмитрий Ольшанский, публицист
Толпу, прожившую целую жизнь в тех местах, где она идёт протестовать – невозможно не уважать. Потому что она, эта толпа, мотивирована не гормонами, не возрастными потребностями. А что теперь? Подробности...
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Украина неизлечимо больна войной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Получив контроль над парламентом, президент Зеленский может теперь делать с Украиной, что угодно. Он может даже остановить войну. Но – не остановит. Потому что Украина без войны себя уже не мыслит. Подробности...
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В Зеленском проступили черты Гуайдо

Эдуард Лимонов, писатель
На Зеленского все смотрят и ждут от него небывалых свершений – вот, мол, начнёт свершения свершать. А у него до свершений голова не доросла. Эти новые твиттер-лидеры проигрывают в сравнении со старыми, привычными злодеями и даже диктаторами. Подробности...
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    Кто из российских политиков сбежал за границу

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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
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          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

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          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

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              Грандиозное ограбление напомнило сцены знаменитого сериала

              В такую форму и были одеты грабители   27 июля 2019, 20:20
              Фото: Paulo Whitaker/Reuters
              Текст: Владимир Добрынин

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              Феерическое и по методу исполнения, и по сумме похищенного преступление совершено в Бразилии. Переодетые в полицейских бандиты без малейшего выстрела украли несколько сотен килограмм чистого золота. План и исполнение оказались настолько блестящими, что напомнили сразу несколько знаменитых кинокартин.

              По сообщениям официальных источников, группа из восьми подозреваемых, хорошо вооруженных и одетых в униформу агентов Федеральной полиции Бразилии, похитила в четверг, 25 июля около 750 килограммов золота, хранившегося в грузовом терминале международного аэропорта Гуарульюс в столичном регионе Сан-Паулу.

              Это продолжалось всего две минуты: они приехали, вручили охране несколько распоряжений на фирменных бланках, исполняя которые и взяли 750 килограммов золота на сумму около 30 миллионов евро. Люди в мундирах Федеральной полиции, приехавшие на автомобилях, используемых этим силовым ведомством, ни разу не выстрелили. Более того, даже не повысили голос.

              По данным управляющей аэропортом компании GRU Airport, «восемь вооруженных людей, прибывших на двух транспортных средствах Федеральной полиции, вошли в ангар, где производится погрузка товаров, отправляемых за рубеж, и отозвали предназначенное к отправке в Нью-Йорк и Цюрих золото».

              Ложные полицейские не вызвали подозрений у охраны аэропорта. Это было самое чистое (в смысле без причинения кому-либо телесных повреждений, ран и «увечий, повлекших смерть пострадавшего») ограбление из тех насильственных преступлений, которые запоминаются суммой похищенного. Оно произошло среди бела дня в одном из грузовых терминалов одного из крупнейших международных аэропортов Бразилии на глазах у многочисленных свидетелей, которые даже не поняли, что увидели, как совершается преступление.

              Согласно данным, добытым репортерами испанской El Confidencial из источников, близких к силовым структурам Бразилии, покинув территорию аэропорта, похитители отъехали на несколько километров, где в условленной точке перегрузили добычу на фургоны «неотложки», «полицейские» машины бросили. Скорее всего, не оставив отпечатков (то, что надо работать в перчатках сейчас в каждом детективном сериале так часто напоминают, что даже если захочешь – не забудешь).

              Вот так просто.

              По методу, который использовался для маскировки, это было похоже на действия, развивающиеся в испанском криминальном сериале «Бумажный дом» (La Casa De Papel). Вся разница с «киношным» вариантом заключалась лишь во времени: в сериале преступники пробыли на Монетном дворе намного больше времени, чем те две минуты, в которые уложились бразильцы.

              Те, кто не знаком с шедевром испанского телеискусства, могут вспомнить эпизод из голливудского блокбастера «Одиннадцать друзей Оушена». Там команда лэе-спецназовцев, руководимая героем Бреда Пита выносила из хранилища казино 160 миллионов долларов.

              Как выяснилось несколько позднее, накануне, то есть в среду вечером члены банды похитили из собственного дома начальника отдела логистики аэропорта и всю его семью. Вытрясти из чиновника необходимую информацию о времени, когда интересующий их «товар» будет в интересующем их месте, было делом несложным.

              Секретариат общественной безопасности Сан-Паулу заверил, что они делают все возможное, чтобы найти воров. И что полицейский надзор усилен во всем регионе. И что по тревоге подняты все наличествующие в штате агенты военной, гражданской и федеральной полиции.

              Однако личности участников дерзкого ограбления пока не установлены. Среди версий, рассматриваемых полицией, рассматривается и та, согласно которой упомянутый выше начальник отдела логистики аэропорта не просто снабдил грабителей инсайдерской информацией, но и, возможно, сам причастен к разработке плана преступления. Кроме того, неизвестно даже то, кому принадлежал украденный груз.

              Утром в субботу бразильская пресса потребовала от полиции новостей. Однако силовики мало что смогли (или захотели) сообщить представителям СМИ.

              «Золото на склад, где хранятся и обрабатываются грузы, предназначенные для отправки за рубеж доставила транспортная компания Brink's, занимающаяся перевозкой ценностей. Никаких эксцессов при перевозке золота не возникало. Надо понимать, что утечки информации из этой компании не было, ошибка, позволившая бандитам украсть груз, произошла на территории аэропорта. Сейчас мы выясняем, где именно и по чьей вине, – довольно путано высказался комиссар Жоао Карлос Мигель Хьюб из департамента уголовных расследований штата Сан-Паулу. – В одном можно быть уверенным на все сто процентов – это не первое преступление, совершенное бандой, персональный состав которой пока не установлен. Слишком уверенно действовали преступники, чтобы считать их новичками. Кроме восьми человек, прибывших на машинах, надо полагать, были еще один или два, оставшиеся «за кадром».

              Комиссар вспомнил, что в марте нынешнего года «пять человек, вооруженных винтовками, ворвались в грузовой терминал аэропорта Кампинас-Виракопос (штат Сан-Паулу) и похитили 5 миллионов долларов». «Мы не исключаем никаких гипотез, – добавил Мигель Хьюб. – Скорее всего кто-то из участников «золотой кражи века» (случившейся в четверг, 25 июля) потренировался в Кампинас-Виракопос».

              Эквадорский информационный портал lahora.com.ec, комментируя слова Хьюба, вспоминает, что

              в 2005 году группа бразильских преступников в Форталезе вырыла 75-метровый туннель к подвалам филиала Центрального Банка Бразилии и похитила 164 миллиона реалов (в переводе на доллары по нынешнему курсу - $64 млн). Между строк читается явный намек «а может, кто-то из участников этого ограбления причастен и к краже золота».

              Надо сказать, намек нельзя отнести к беспочвенным – ограбление с подкопом было тоже организовано очень грамотно: преступники сняли в аренду дом, находящийся поблизости от филиала ЦБ. Они спокойно копали уннель, ни в чем себе не отказывая: в подземном ходе была установлена даже система кондиционирования. Кое-кого из той банды полиция задержала, однако явно не всех – в прессе мелькали сообщения, что участвовали в том ограблении от 10 до 20 человек, полиции же удалось задержать только семерых.

              Кстати, сигнализация в здании банка в момент выноса денег из сейфовой комнаты почему-то не работала, что дает основания предполагать наличие у банды «своего человека» в штате финансового учреждения. Однако установлено это лицо так и не было.

              Судя по тщательности прописанного сценария, согласно которому прошло ограбление 25 июля 2019 года, описанные выше два других преступления могли быть спланированы одним и тем же автором, считают некоторые эксперты.


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