При попытке ограбления бразильского банка расстреляны 13 человек

Не менее 13 человек погибли при попытке ограбления банка в бразильском населенном пункте Милагрис (штат Сеара), среди жертв - двое детей 10 и 13 лет, сообщает бразильская телерадиокомпания Globo со ссылкой на службу судебной медицины.

Нападавшие, собираясь ограбить банк, взяли в заложники находившихся там людей и учинили перестрелку с прибывшими на место происшествия полицейскими, сообщает «Интерфакс».

Перестрелка длилась 20 минут. Нескольким нападавшим удалось скрыться с места преступления, продолжается их поиск.

Напомним, в сентябре 2018 года в США неизвестный начал стрельбу в банке: нападавший ворвался в вестибюль и открыл огонь. Правоохранители, находившиеся на месте, также начали стрелять. В результате перестрелки погибли четыре человека, включая самого стрелка.