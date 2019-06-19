Американская полиция подбрасывает трупы

Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит?

На прошлой неделе сотрудники Службы федеральных маршалов США ворвались во двор дома Брэндона Уэббера в Мемфисе, выпустили в 20-летнего афроамериканца около 20 пуль и убили его на месте. На следующий день местные жители вышли на акцию протеста. Они жгли покрышки, швыряли в стражей порядка камнями, били стекла в витринах и крушили полицейские автомобили. В конечном итоге 24 сотрудника полиции были госпитализированы с травмами и ранениями.

Парадокс в том, что большинство пострадавших офицеров – тоже афроамериканцы. Служба в полиции – практически единственный социальный лифт, оставшийся у местного населения.

Фрэйзер – район Мемфиса, где произошло убийство Брэндона Уэбббера, – это «нехороший район». 80% его жителей составляют чернокожие, безработица зашкаливает, а медианная годовая зарплата у тех, кто все-таки работает, составляет около 27 тысяч долларов до вычета налогов. По американским меркам, это просто ни о чем.

И как это всегда бывает в нашумевших историях с убийством афроамериканцев полицией, совершенно непонятно, что на самом деле произошло во дворе дома Уэббера. По словам его родни, маршалы ворвались во двор и около двадцати раз выстрелили в Брэндона, прикончив его на месте.

По версии маршалов, Уэббер разыскивался за вооруженное ограбление. Якобы он создал фальшивый аккаунт в Фейсбуке, откликнулся на предложение о продаже красной «инфинити» и договорился с продавцом автомобиля о тест-драйве. Приехав на место, Уэббер немного покатался с хозяином на его машине, а потом выстрелил в него пять раз, забрал автомобиль и был таков.

Незадачливый продавец не погиб, но попал в больницу. Там он и опознал Уэббера по фотографии. Сотрудники службы маршалов, приехав на задержание подозреваемого, полагали, что он вооружен и очень опасен.

Также маршалы утверждают, что Уэббер на их глазах сел в украденный «инфинити» и попытался протаранить их машины. Это не согласуется с тем, что его тело было найдено не в автомобиле, а во дворе дома. В общем, «дело ясное, что дело темное».

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Националистические СМИ типа Breitbart безоговорочно поддерживают версию силовиков. Однако возмущенных жителей Мемфиса тоже можно понять. Вина Брэндона Уэббера в вооруженном ограблении не доказана, ему не позволили предстать перед судом, а просто пристрелили у дверей собственного дома. Маршалы заранее позаботились об отмазках и не возникает особых сомнений в том, что к суду их не привлекут.

Жители Мемфиса хорошо знакомы с впечатляющей статистикой убийств афроамериканцев полицейскими. По данным CNN, каждый год стражи порядка устраивают около тысячи бессудных расстрелов. При этом с 2005 по 2017 годы по обвинению в неоправданной стрельбе было арестовано всего 80 офицеров. Из них только 35% получили обвинительный приговор, остальные отпущены или оправданы. Вот самые громкие примеры:

В декабре 2011 года полицейский Джейсон Стокли пять раз выстрелил из своего пистолета в автомобиль чернокожего Ламара Смита. Безоружный отец маленькой дочери был убит на месте. Стокли задержали, однако судья оправдал его, заявив об отсутствии доказательств того, что полицейский нарушил пределы самообороны.

В июле 2015 года офицер Реймонд Тенсинг выстрелил в голову чернокожего автомобилиста Сэмюэла Дюбоуза. Единственная вина водителя заключалась в том, что с его машины отвалилась передняя табличка с номером.

В августе 2016 года чернокожий полицейский Доминик Хигэн-Браун пристрелил чернокожего жителя Милуоки Сильвиля Смита. Никакого оружия у Смита не было. Хигэн-Брауна привлекли к суду по обвинению в убийстве, но жюри присяжных его оправдало. Жители Милуоки бунтовали несколько дней, но их протесты ни на что повлиять не смогли.

В июле того же года полицейский Херонимо Янез застрелил чернокожего водителя Филандо Кастиля. Девушка Кастиля, снимавшая трагедию на мобильник, утверждает, что ее бойфренд всего лишь хотел достать из бардачка водительские права, однако коп решил, что он тянется за оружием – и выстрелил на упреждение. Присяжные сочли Янеза невиновным в убийстве.

В сентябре 2016 года полицейская из Тулсы Бетти Шелби насмерть застрелила чернокожего Теренса Кратчера. На суде Бетти утверждала, что Кратчер угрожал ее жизни. Однако на видео, снятом в момент убийства, видно, как он послушно выполняет все требования офицера, шагая к ней с поднятыми руками и без оружия. Жюри присяжных оправдало Бетти Шелби.

Не утруждая себя особыми объяснениями, полицейские убивают и белых американцев. Даже в Википедии есть статья о расстреле 26-летнего Дэниэла Шейвера в штате Аризона. Один из местных полицейских при аресте потребовал, чтобы он лег на пол и скрестил ноги, а второй, чтобы он встал на колени. Пока безоружный Шейвер пытался выполнить эти взаимоисключающие требования, копы кричали, что пристрелят его, если он немедленно не подчинится.

В конце концов Шейвер пополз к ним на четвереньках.

В какой-то момент он опустил правую руку, чтобы подтянуть сползавшие шорты. Полицейские решили, что подозреваемый тянется за пистолетом и расстреляли его в упор. Жюри присяжных оправдало обоих копов, но сегодня дело находится на дополнительном расследовании.

Но статистика неумолима. Черные мужчины гибнут от пуль полицейских в три раза чаще, чем белые. Движение Black Lives Matter попыталось бороться с этими расстрелами, но больших успехов не добилось. По итогам каждого такого убийства чернокожие выходят на улицы и требуют справедливости, однако общий тренд переломить пока не удалось.

Противостояние в мемфисском Фрейзере усугубляется отчаянным положением местных жителей. Предыдущее поколение имело здесь достаточно рабочих мест, но современная молодежь обречена на безработицу. Два крупнейших местных работодателя – производитель шин Firestone и производитель сельскохозяйственной техники Harvest International – давно прекратили производство.

На сегодня у молодежи Мемфиса осталось только два социальных лифта на выбор. Или они пытаются раскрутиться в преступном мире. Или – если образование и бэкгграунд позволяют –пытаются попасть в ряды полицейских. Иные пути к нормальной жизни для них просто закрыты. А выбрав одну из этих дорог, они неизбежно сталкиваются в бессудных расстрелах, ставших настоящим бедствием современной Америки.