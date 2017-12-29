Взгляд
13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
Разделы

Россия пугает Китай Монголией

Китай выбирает прямой газопровод из России, а не через транзитную МонголиюФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Монголия рассчитывает заработать на транзите российского газа в Китай. Ведь совсем недавно президент Путин одобрил идею строительства газопровода через территорию Монголии. Но Китаю вовсе не нужен посредник – вряд ли его вдохновляет пример российско-украинских газовых конфликтов. Да и мотивы России в реальности совсем иные. Подробности...
Перейти а раздел…

Могут ли американцы любить Россию

В США есть старая традиция изображения русской угрозы Фото: the Catechetical Guild Educational Society
С момента инаугурации Дональда Трампа американские элиты потратили колоссальные усилия на демонизацию России. Но рано или поздно этот инструмент борьбы с 45-м президентом США станет бессмысленным. Но вот улучшится ли после этого отношение американцев к нашей стране? И может ли Россия как-то повлиять на это? Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

Илон Маск оказался капиталистическим хищником

Илона Маска называют «символом прогресса» и «гением современности». Оказалось, он обычный эксплуататорФото: Jae C. Hong/AP/ТАСС
Инновационные корпорации США умело создают себе имидж либеральных, продвинутых, гуманных организаций. Но грязный секрет их успеха – жестокая эксплуатация. Многомиллионные прибыли предопределены полным бесправием сотрудников, положение которых подчас хуже, чем сто лет назад. Многие не верили, что «Теслы» Илона Маска это тоже касается. Но поверить придется. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

В тоске по лучшему в мире мороженому

Дометий Завольский, историк-архивист
Даже для «новых красных» очевидно, что жизнь в СССР до 1950-1960-х годов была тяжелой и дикой. Требуется найти какое-то рациональное объяснение: на фоне чего же такого чудовищно уродливого «красный проект» безмерно велик и прекрасен. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

Андрей Бабицкий, журналист
Рано говорить, что в Дагестане установилась теократия. Но шокирующе грубый ответ Нурмагомедова Тимати показывает, какой силы ненависть продуцирует салафизм и насколько он опасен. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Почему астронавты могли пойти на подлость по отношению к России

Эдуард Биров, журналист
Неужели американские астронавты идиоты и самоубийцы? Нет, конечно. Но это не отменяет того, что они могли осуществить целенаправленную диверсию на «Союзе». У них был мотив, а у нас есть улики. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
    Перейти а раздел…

    Через дыру в «Союзе» стали видны отличия русских от американцев

    Как выглядят «агенты ГРУ» с точки зрения англичан?

    Почему Порошенко стал летать эконом-классом?

      Перейти а раздел…

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 18 комментариев

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Петров и Боширов ответили на вопрос о флаконе с «Новичком»
          «Подозреваемые» в отравлении Скрипалей попросили защитыМедведев обеспокоился сонливостью министровРусский бал дебютанток в Лондоне отменили из-за проблем с визамиЭксперты оценили шансы доллара утратить мировое господство
          Петров и Боширов опровергли работу в ГРУЛавров указал на виновников всех проблем между Россией и ЕСНа Украине назвали условие для «разгрома России в пыль»Жириновский оскорбил Хинштейна в эфире у Соловьева
          Петров и Боширов прокомментировали нестыковки на опубликованных Лондоном фотоГосдума одобрила штрафы за увольнение людей предпенсионного возрастаСупермост на Сахалин сочли неоправданнымПетросян впервые после объявления о разводе смог попасть в свою квартиру

          дело скрипалей


          Симоньян: Петров и Боширов сильно нервничали и потели

          Главред «Эха Москвы»


          Венедиктов озвучил «первый журналистский вопрос» Петрову и Боширову

          применение химоружия


          Кононенко объяснил шумиху на Западе из-за «отравления» члена Pussy Riot Верзилова

          новейшие самолеты


          В Госдуме ответили на угрозу США применить в Сирии истребители F-35

          армия и вооружение


          Назван срок ликвидации зависимости ядерных сил России от Белоруссии

          момент истины


          Франция призналась, почему Запад боится разгрома боевиков в Идлибе

          внешнее вмешательство


          США резко подняли ставки в сирийской войне нервов

          искусственный раскол


          Как и зачем США создают «автокефальную церковь на Украине»

          Тимати и Нурмагомедов


          Андрей Бабицкий: Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

          Дыра в «Союзе»


          Эдуард Биров: Нужно ли выгонять американцев с МКС за диверсию

          православный раскол


          Егор Холмогоров: Украинский церковный сепаратизм инициировала власть западных стран

          на ваш взгляд


          Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?

          Илон Маск оказался капиталистическим хищником

          Илона Маска называют «символом прогресса» и «гением современности». Оказалось, он обычный эксплуататор   13 сентября 2018, 12:24
          Фото: Jae C. Hong/AP/ТАСС
          Текст: Виктория Никифорова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Инновационные корпорации США умело создают себе имидж либеральных, продвинутых, гуманных организаций. Но грязный секрет их успеха – жестокая эксплуатация. Многомиллионные прибыли предопределены полным бесправием сотрудников, положение которых подчас хуже, чем сто лет назад. Многие не верили, что «Теслы» Илона Маска это тоже касается. Но поверить придется.

          Эксцентричный предприниматель Илон Маск вновь оказался в центре скандала. Уволенные сотрудники Tesla рассказали журналистам о том, что руководство компании выступает категорически против вступления в профсоюзы, а любая попытка поговорить на эту тему карается изгнанием – люди, годами находившиеся «на хорошем счету», в одночасье вылетают с работы за эдакую «ересь».

          Илон Маск и атмосфера страха

          Проведенное прессой расследование вскрыло немало интересного в трудовых практиках компании Tesla. Оказалось, что в «прогрессивной корпорации» к правам трудящихся относятся примерно так же, как сто лет назад.

          Деззимонд Вон трудился на фабрике Tesla в Калифорнии. У него был высокий рейтинг (в Tesla прилежание сотрудника оценивают баллами). Его супервайзер писал о нем положительные отзывы и рекомендовал к повышению. Все изменилось, когда Вон заговорил с коллегами о возможности создания профсоюза, а заговорил потому, что у работников заводов Tesla давно накопились претензии к руководству корпорации.

          Здесь и высокая травматичность, и недостаточные меры безопасности при работе с роботами. Любое нарушение, опоздание или прогул вели к штрафным санкциям, что понижало рейтинг рабочего и постепенно вело к увольнению. Задумка, может, по-своему разумная, но проблема в том, что правила менялись менеджментом буквально на ходу. Рабочие никогда не знали, за что могут влететь на очередной штраф.

          Разумеется, трудовые права проще отстаивать сообща. И однажды Вон пригласил несколько товарищей к себе домой, чтобы за бутылкой пива обсудить с ними саму возможность создания профсоюза. На следующий день кто-то из участников встречи доложил он ней руководству. Задним числом Вону снизили баллы в рейтинге и тут же уволили с формулировкой «за несоответствие профессиональным стандартам».

          Товарищи Вона и его супервайзер подтвердили журналистам (правда, на условиях анонимности), что он был отличным специалистом и потерял работу только из-за своей инициативы. «Говорят, сам Маск к идее профсоюза относится нейтрально, – рассказал один из них газете Guardian. – На деле ничего подобного. Стоило заикнуться о профсоюзе – и тебя вышвыривали на улицу».

          «У нас тут царит культура страха, – соглашается другой. – Если ты в чем-то не соответствуешь, тебя выгоняют. Множество сотрудников, выступавших за профсоюз, были уволены под надуманными предлогами».

          Особенно интересно, что подобное отношение к правам рабочих царит в корпорации, позиционирующей себя как суперпрогрессивная высокотехнологичная фирма и как компания будущего, ответственная перед обществом. При каждом своем публичном выходе Илон Маск рисует зрителю светлые картины фантастического завтра, однако в отношении своих рабочих действует как замшелый капиталист образца XIX века.

          Другое дело, что столь же архаичная ситуация с правами трудящихся сложилась вообще во всех крупных IT-корпорациях. За один намек на создание профсоюза сотрудник Apple, Facebook, Amazon или Google вылетает с работы с волчьим билетом, а причин бороться за свои права у них предостаточно.

          По вопросу наемного персонала владельцы IT-корпораций подстраховались заранее. Собственно, в этом и заключался их новаторский подход к бизнесу. Персонал делится на элиту – инженеров и программистов, работающих непосредственно в офисах компании, и наемных рабочих, общее число которых может составлять сотни тысяч. Только в Китае на Apple работают более полумиллиона сотрудников.

          Лояльность элиты покупается хорошими зарплатами, широко разрекламированными удобствами на рабочем месте и атмосферой гламурной инновационности. Рядовые сотрудники обретаются на другом конце социальной лестницы. Их услуги поставлены на аутсорсинг – наймом занимаются специальные компании-подрядчики, не имеющие никакого отношения к головной корпорации. И обычно они получают почасовую оплату чуть выше минимума по стране, работая в невыносимых условиях.

          Но элиту и рабочий класс в составе IT-корпорации объединяет их бесправность. Все вопросы увольнений, повышений, бюллетеней и отпусков отданы на произвол руководства. А сотрудник, пытающийся хоть как-то отстаивать свои права, абсолютно беззащитен перед командой юристов прославленной корпорации. В случае конфликта ему грозит не просто увольнение, но и разрушение репутации.

          Неудивительно, что в гламурных офисах IT-корпораций царит та же «культура страха», что и на заводах Tesla. Их коллективы близко напоминают секты. Во главе – знаменитый харизматичный руководитель, вокруг него – восторженная массовка. Любое снижение градуса восторженности может закончиться плохо.

          Время от времени скандалы из закрытого мирка прогрессивных корпораций проникают наружу – поражают жестокостью по отношению к сотрудникам. Получается, миллионы человек, занятые в супертехнологичных компаниях, выпали из трудовой этики современности и оказались в мире типичного дикого капитализма, где могут уволить за болезнь и оштрафовать за поход в туалет.

          Инновационная эксплуатация

          Чемпионом по скандалам является компания Amazon, принадлежащая самому богатому человека мира – Джеффри Безосу. Эксплуатацию труда работников его складских помещений не раз описывали американские и английские журналисты. Мизерная почасовая оплата, конвейерный стиль работы, не позволяющий ни на секунду отвлечься и передохнуть, запрет на перекуры и разговоры – все это напоминает диккенсовскую потогонку, а не технологичную инновационную компанию.

          Джеффри Безос(фто: Chris Kleponis/Zuma/Global Look Press)
          Джеффри Безос (фто: Chris Kleponis/Zuma/Global Look Press)

          Если производство вынесено за границы стран «золотого миллиарда», ситуация резко ухудшается. В 2006 году выяснилось, в каких условиях трудятся китайцы, собирающие на местных заводах айподы и айфоны для Apple. Речь идет о работе по 10 часов шесть дней в неделю. Почти все свободное время рабсила вынуждена была проводить в охраняемых общежитиях – выйти на улицу можно только по разрешению начальства. Часть рабочих постоянно контактировали с вредными химическими веществами, обходясь без всяких средств защиты. А зарплата составляла 120 долларов в месяц.

          Внимание общественности к этой эксплуатации привлекла череда самоубийств в среде китайских рабочих. Руководство Apple сразу заявило, что во всем виноваты тайваньские подрядчики, владеющие заводом. Тайваньцы подняли рабсиле зарплату на 30%, тем конфликт и исчерпался. Никакого ущерба имиджу Apple эта история не нанесла.

          Парадоксально, но немногим лучше сложилась жизнь у американских наемных работников компании Facebook – водителей, уборщиц, официанток в кафетериях. Они получают почасовую оплату чуть выше минимальной в штате Калифорния, а поскольку это самый дорогой штат Америки, не в состоянии снимать жилье. Даже еду им приходится приобретать по талонам на бесплатное питание, которые выдают власти штата. То есть люди, работающие на одну из богатейших корпораций мира, получают от нее столь мало, что вынуждены жить на содержании у государства.

          Еще одна кадровая уловка IT-корпораций – объявить работающих на них людей своими бизнес-партнерами. Так поступают, к примеру, Airbnb и Uber. Среди «бизнес-партнеров» насаждается ожесточенная конкуренция. В результате американские шоферы Uber вынуждены работать по 12 часов подряд и спать в машинах на парковках. Разумеется, как «бизнесменам» им не полагается ни медстраховки, ни бюллетеней, ни пенсий, ни отпусков.

          Появление профсоюзов с их типовыми трудовыми договорами, понятной сеткой зарплат, обязательными отпусками грозит разрушить бизнес-модель высокотехнологичных корпораций. Поэтому любая попытка объединения сотрудников и блокируется на ранних стадиях.

          В 2011 году Кори Молл, работавший продавцом в одном из магазинов Apple в Сан-Франциско, тоже попробовал создать профсоюз продавцов. Сан-Франциско – один из самых дорогих городов США, и зарплата в 14 долларов в час – это буквально «ни о чем». Молл хотел объединить коллег в борьбе за более высокие ставки, дал несколько интервью, однако дальше создания веб-сайта дело не пошло – инициативу торпедировали.

          Собственно, в этом и заключается отличие прекариата от пролетариата. Пролетарии вполне успешно организовывались для борьбы за свои права. Прекариат же настолько атомизирован, что запугать или подкупить его легче легкого. Он вообще ничем не защищен от произвола собственников и менеджеров.

          Зато прекариат изобретает собственные способы борьбы с эксплуатацией. Череда скандалов с «харрасментом» в крупных корпорациях – это в том числе следствие трудовых споров. Трудовой договор сотрудника большой компании обычно составляется так, что идти в суд после увольнения просто бессмысленно. Высокооплачиваемые юристы заранее предусмотрели все возможные претензии, и работник в любом случае окажется крайним. Но если пояснить суду, что руководство Tesla или Facebook угнетало тебя по гендерному или расовому признаку, появляется шанс на компенсацию. Скорее всего, компания согласится заключить досудебное соглашение, лишь бы не портить имидж столь токсичной темой.

          История с Илоном Маском, запрещающим профсоюзы в Tesla, приоткрывает грязный секрет большинства инновационных корпораций.

          Их успех основан не только на инновациях, но на жестокой и противозаконной эксплуатации персонала. Однажды об этом предельно откровенно высказался сооснователь Intel Роберт Нойс:

          «Обходиться без профсоюзов – это главное условие существования большинства наших компаний. Если бы мы соблюдали все эти профсоюзные правила, то давно уже вылетели бы из бизнеса».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............