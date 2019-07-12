Стали известны подробности ограбления в исполнении сотрудников ФСБ в московском банке

Сотрудники ФСБ похитили 136,5 млн рублей под видом оперативно-разыскных мероприятий в московском банке «Металлург» у безработного жителя столицы, об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Владелец миллионов сообщил следствию, что взял эти деньги «в долг у знакомых», в мае он собирался обменять их на доллары, утверждает РБК. Он обратился к некоему Борису, якобы связанному с руководством банка «Металлург». Отмечается, что кредитное учреждение, по данным ЦБ, на 89% контролируется «выходцем из ГРУ» Юрием Карасевым.

Мужчина несколько раз менял деньги в банке, в итоге он захотел с помощью Бориса поменять 136,5 млн рублей, для чего нанял бронированное авто с вооруженной охраной. Деньги нужно было забрать в офисе на территории ТРК «Москва» в Люблино, где они были на хранении.

Охранники с двумя сумками, в каждой из которых было по 52 млн рублей, отправились на автомобиле в банк.

Борис предложил подъехать к входу позади здания, машина подъехала под шлагбаум на огороженную территорию у банка. Охранники внесли сумки в указанную посредником дверь, после чего у офиса появились около 10 человек в спецодежде и без опознавательных знаков.

Утверждается, что неизвестные предъявили постановление ФСБ о проведении оперативно-разыскных мероприятий, забрали сумки и скрылись на такси.

После инцидента потерпевший обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело «Разбой в особо крупном размере».

В четверг СМИ сообщали, что после ареста семерых сотрудников ФСБ по делу о разбое на Северном Кавказе скрылись еще восемь человек.

На прошлой неделе в Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и отдела «К» ФСБ России, а двумя днями ранее ФСБ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя.