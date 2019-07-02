ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищения

ФСБ России задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Задержание проводилось совместно с МВД России, передает ТАСС.

Двух военнослужащих органов ФСБ подозревают в хищении «денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю».

Материалы в отношении задержанных переданы для рассмотрения в органы военного следствия.

Ранее СМИ сообщали, что у полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяли 12 млрд рублей, это на 3 млрд больше, чем было найдено у экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.