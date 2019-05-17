Полковник ФСБ поставил новый рекорд в России по взяткам

У главы одного из отделов ФСБ полковника Кирилла Черкалина изъяли 12 млрд рублей, это на 3 млрд больше, чем было найдено у экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко во время обысков, утверждает «Росбалт» со ссылкой на собственные источники.

Черкалин вместе с двумя бывшими коллегами оказывал помощь трем банкам, в числе которых банк «Траст» (лицензия отозвана в 2018 году), сообщает «Росбалт».

Собеседник издания в спецслужбах рассказал, что при обыске в рамках «дела Черкалина» на трех квартирах нашли и изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей.

«Мы подозреваем, что это деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь – от руководителей банков», – пояснил источник.

Кроме «Траста», в оперативных материалах также фигурирует банк «Югра» (лицензия отозвана в 2017 году).

«Расследование идет полным ходом, в деле могут появиться и другие конкретные случаи получения взяток на крупные суммы», – заключил собеседник агентства.

Напомним, Черкалин на данный момент обвиняется в получении взятки в размере 850 тыс. долларов за покровительство.

Глава отдела ФСБ Кирилл Черкалин и его бывшие подчиненные Андрей Васильев и Дмитрий Фролов были арестованы по подозрению в получении взяток.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Он обвиняется в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию. В общей сложности у Захарченко и членов его семьи изъяли около 9 млрд рублей.

Гособвинитель затребовал для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима.