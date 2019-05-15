Прокуратура потребовала для полковника Захарченко 15,5 лет колонии

В среду государственный обвинитель попросила приговорить обвиняемого во взяточничестве полковника Дмитрия Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима.

Дополнительно обвинение просит оштрафовать экс-борца с коррупцией на 494,9 млн рублей, передает РИА «Новости» из Пресненского суда Москвы.

При этом ранее у Захарченко и его родственников уже изъяли миллиарды рублей и квартиры в доход государства. Защита обвиняемого просила пересмотреть дело о конфискации, однако суд в удовлетворении иска отказал.

Напомним, врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Он обвиняется в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию. В общей сложности у Захарченко и членов его семьи изъяли около 9 млрд рублей.

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