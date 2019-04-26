Арестован второй экс-сотрудник ФСБ, подозреваемый в хищении 490 млн рублей

Арестован бывший сотрудник управления «К» СЭБ ФСБ Андрей Васильев, обвиняемый в мошенничестве на 490 млн рублей.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Васильева меру пресечения в виде ареста до 25 июня», – вынесла решение судья Юлия Сафина, передает ТАСС.

Следователь заявил, что Васильев не признал вины в мошенничестве на 490 млн рублей.

«Установлено, что в 2011 году Васильев действовал в составе организованной группы, завладев имуществом потерпевшего на сумму 490 млн рублей. [Сумма] была поделена между всеми участниками этой группы», – рассказал следователь на суде. Ходатайство следствия об аресте Васильева было поддержано прокурором.

Обвиняемый отметил, что свою позицию, связанную с ходатайством следователя, он изложил ранее. "Я возражаю. Моя позиция изложена в протоколе допроса", - сказал Васильев.

Адвокат Васильева заявил, что подзащитный не имеет отношения к преступлению.

«В материалах нет конкретики, и не ясно, при чем тут Васильев. Там есть заявление, в котором сказано, что Васильев организовал две встречи с потерпевшим. О чем вообще речь? Никто не указывает на то, что мой доверитель как-то причастен к преступлению. Прошу не избирать в отношении Васильева меру пресечения в виде ареста. Можно избрать домашний арест и пусть следователи расследуют», – заявил адвокат.

Также в пятницу был арестован глава отдела ФСБ Кирилл Черкалин. и другой фигурант уголовного дела, экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов.

В четверг в ФСБ сообщили, что Черкалин и его экс-подчиненные Васильев и Фролов были задержаны по подозрению в получении взяток.