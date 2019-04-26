Экс-сотрудника ФСБ арестовали по делу о хищении 490 млн рублей

Бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Фролова обвиняют в хищении 490 млн рублей у главы строительной компании, запуганного уголовным делом.

Следствие считает, что в 2011 году Фролов ввел потерпевшего по фамилии Гляделкин «в заблуждение, что он может быть привлечен к уголовной ответственности», передает РИА «Новости».

Чтобы не ставить «под угрозу реализацию проектов по строительству жилых домов в Москве», Гляделкин согласился передать Фролову «в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО».

«Фролов и другие фигуранты распорядились имуществом по своему усмотрению, чем причинили ущерб на сумму не менее 490 миллионов рублей», – рассказал представляющий центральный аппарат СК России следователь.

Он также обосновал необходимость ареста тем, что у Фролова могли остаться связи в правоохранительных органах, «в связи с чем избрание другой меры пресечения невозможно».

При этом сам Фролов, ссылаясь на состояние здоровья, просил отпустить его под домашний арест вместо СИЗО. Он утверждал, что связей в правоохранительных органах у него «практически не осталось». Защита приобщила к делу справки об активах, наградах и состоянии здоровья Фролова, но это не помешало аресту.

В пятницу Басманный суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу. Судья Юлия Сафина огласила решение об аресте до 25 июня.

Обвинения в крупном мошенничестве сам Фролов отверг, передает ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

«Вины Фролов не признал», – сказал следователь.

Ранее сообщалось, что по подозрению в получении взяток были задержаны полковник ФСБ Кирилл Черкалин и двое его бывших подчиненных.

Напомним, в Москве задержали действующего и бывшего следователей ФСБ за вымогательство десятков миллионов рублей.

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