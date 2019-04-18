Двое следователей ФСБ задержаны в Москве за вымогательство десятков миллионов рублей

В Москве задержаны бывший и действующий следователи центрального аппарата ФСБ, подозреваемые в вымогательстве 65 млн рублей у сына экс-гендиректора ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова, находящегося под следствием.

С заявлением о вымогательстве обратился сын Галумова Александр, передает «Коммерсант».

Подозреваемые Алексей Колбов и Сергей Белоусов требовали деньги за содействие в уголовном деле Галумова-старшего, содержащегося в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве, обещая не ужесточать ему обвинение и не привлекать к ответственности его сына. При этом мужчины хотели получить всю сумму в биткойнах. Отмечается, что задержанные служили в отделе по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, причем Белоусов ходатайствовал об аресте Галумова перед Лефортовским судом. По данным издания, злоумышленники получили 3 млн рублей, после чего их и задержали.

В марте в Москве был задержан федеральный судья Кузьминского районного суда Руслан Якубаев.