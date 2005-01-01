ФСБ задержала федерального судью в Москве

Федеральный судья Кузьминского районного суда Москвы Руслан Якубаев был задержан в здании самого суда в четверг, об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Сегодня в ходе проведения следственных действий был задержан в здании Кузьминского суда судья Руслан Якубаев», - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, задержание проводили сотрудники ФСБ.

Он не уточнил, по какому делу был задержан судья и какую статью ему вменяют.

В пресс-службе Кузьминского суда не смогли пояснить причину задержания Якубаева.

«В настоящее время мы не можем предоставить официальную информацию», – пояснила пресс-секретарь суда Карина Каленова.

Стоит отметить, что судья не может быть привлечен к уголовной ответственности в общем порядке. Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только генпрокурором России или лицом, исполняющим его обязанности при наличии на это согласия квалификационной коллегии судей.

В судебной системе России не определяется понятие «федерального судьи», в то же время существует должность судьи федерального суда. При этом все судьи обладают единым статусом.