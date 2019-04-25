Полковник ФСБ задержан по подозрению в крупных взятках

Руководитель одного из отделов ФСБ полковник Кирилл Черкалин и двое его бывших подчиненных задержаны по подозрению в получении взяток, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Управлением собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии с Главным военным следственным управлением СК России в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Черкалин Кирилл Владимирович», – рассказали в ЦОС, передает ТАСС.

Одновременно с ним были задержаны двое других сотрудников подразделения – Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Оба бывших сотрудника ранее были уволены по компрометирующим обстоятельствам, пояснили в ФСБ. На данный момент решается вопрос о мере пресечения.

Телеграм-канал «Труба под Неглинной» сообщил, что Черкалин руководил специализирующимся на банках отделом в управлении «К».