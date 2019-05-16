Полковнику ФСБ предъявили обвинение во взятке на 850 тыс. долларов

Руководитель одного из отделов ФСБ полковник Кирилл Черкалин обвиняется в получении взятки в размере 850 тыс. долларов за покровительство, эту информацию из материалов дела зачитал судья Московского окружного военного суда Олег Москвитин.

По версии следствия, взятка была получена Черкалиным от руководителя коммерческой фирмы за общее покровительство с 2012 по 2015 год, сообщил судья, передает ТАСС.

Напомним, глава отдела ФСБ Кирилл Черкалин и его бывшие подчиненные Андрей Васильев и Дмитрий Фролов были арестованы по подозрению в получении взяток.