СМИ узнали о скрывшихся на Кавказе восьми сотрудниках ФСБ из-за дела о разбое

После ареста семерых сотрудников ФСБ по делу о разбое на Северном Кавказе скрылись еще восемь человек, утверждают СМИ.

Источники утверждают, что в уголовном деле не семь фигурантов, а 15. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ «Альфа», которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться, пишет «Новая газета».

Кроме того, издание утверждает, что за последние два года в Москве кортежи с наличными деньгами якобы не менее двух раз подвергались нападению неизвестных, причем оба раза машины блокировались микроавтобусами без номеров, откуда выскакивали неизвестные с криками: «Работает ФСБ!» Были ли причастны к этому сотрудники ведомства, неизвестно.

На прошлой неделе в Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и отдела «К» ФСБ России, а двумя днями ранее ФСБ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Позже суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих отправил под домашний арест. Их также проверяют на возможную причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.