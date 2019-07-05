Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ за разбой

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) в пятницу арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности России за разбой в особо крупном размере.

Двое из них отправлены под домашний арест, пятеро взяты под стражу, передает ТАСС.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»).

По информации РИА «Новости», один из подозреваемых является сотрудником Академии ФСБ.

Мера пресечения им избрана до августа.

Ранее в пятницу сообщалось о задержании в Москве сотрудников отдела «К» ФСБ, а во вторник ФСБ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя.