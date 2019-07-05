Стало известно о задержании сотрудников «Альфы», «Вымпела» и отдела «К» ФСБ

В Москве задержаны сотрудники «Альфы», «Вымпела» и отдела «К» ФСБ, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Задержание проходило 4 июля, в числе арестованных – три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два сотрудника управления «К» ФСБ, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к ФСБ.

По словам одного собеседника издания, сотрудников ФСБ задержали по подозрению в хищении 140 млн рублей, по данным другого – за хищение 170 млн рублей. Отмечается, что одним из фигурантов дела также является сотрудник Академии ФСБ.

«В Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка», – отметил один из источников.

Во вторник ФСБ России задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя.