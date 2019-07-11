Арестованных сотрудников ФСБ проверили на причастность к другим преступлениям

Семерых сотрудников Федеральной службы безопасности России, ранее арестованных по делу о разбое в особо крупном размере, проверили на возможную причастность к другим эпизодам противоправной деятельности, сообщил источник в силовых структурах.

По словам источника, дополнительные эпизоды возможной противоправной деятельности арестованных сотрудников ФСБ «пока не выявлены», передает ТАСС.

«В уголовном деле, в котором фигурируют семь сотрудников ФСБ, присутствует только один эпизод разбойного нападения. Все его участники, а это сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К» ФСБ России, были установлены и задержаны в кратчайшие сроки», – сказал источник, уточнив, что следователи занимаются сбором доказательств вины арестованных.

В минувший четверг в Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и отдела «К» ФСБ России, двумя днями ранее ФСБ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Позднее Московский гарнизонный военный суд (МГВС) в рамках уголовного дела о совершении разбоя в составе организованной группы в особо крупном размере заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих отправил под домашний арест.

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