Россия вышла в мировые лидеры в гонке за золотом

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13 августа, вторник  |  Последнее обновление — 23:21  |  vz.ru
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Кому выгодно холодное лето в России

Лето в Москве прошло под знаком желтого дождевикаФото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Погода этим летом не балует жителей центральных регионов. Жара оказалась недолгим явлением, а июль больше напоминал начало осени, чем разгар лета. Это заставило продавцов мороженого и солнцезащитных очков подсчитывать убытки. Но есть и те, кто благодаря прохладному лету в разы взвинтил продажи. Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

Изотопные источники питания сейчас используются в космонавтикеФото: Finnmark region government
Выясняются все новые подробности трагического инцидента на секретном полигоне Нёнокса в Архангельской области. Стало известно, что помимо военнослужащих, жертвами взрыва двигательной установки стали и сотрудники корпорации «Росатом». Почему об их гибели стало известно только сейчас и чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации? Подробности...
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Британскую королеву вынуждают вмешаться в политику

Борис Джонсон на приеме у королевы Елизаветы ВторойФото: Victoria Jones/PA Wire/PA Images/ТАСС
Британская королева может вмешаться в процесс выхода страны из Евросоюза. Сейчас ее к этому активно подталкивают – об этом пишет английская пресса и открыто говорят лейбористы. Якобы разработаны несколько сценариев, которые не дадут Джонсону провести Брексит. У королевы есть все полномочия помешать премьер-министру осуществить его планы, но пойдет ли она на это? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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«Победа добра» закончится капитуляцией России

Дмитрий Ольшанский, публицист
При «плохой» власти есть триста поводов для недовольства и триста способов его выразить, а при власти «хорошей» – разговор будет короткий. Не будьте наивными клиентами. Подробности...
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«Мальтузианская ловушка» для Гитлера

Олег Пленков, Профессор, доктор исторических наук
Гитлер сопоставлял благосостояние и мощь государства с размерами его территории, упуская из виду гораздо более важный фактор: промышленную революцию, после которой благосостояние и мощь государства уже не зависело от размеров земельных владений, но от состояния технологии и масштабов ее развития. Подробности...
Обсуждение: 82 комментария

Наше освободительное движение – это клон Майдана

Сергей Худиев, публицист, богослов
Причина, по которой наши «освободители» не хотят вспоминать даже самое недавнее прошлое, очень простая. Обещания и надежды, которые внушает освободительная идеология, никогда не сбываются. Вернее, сбываются с точностью до наоборот. Подробности...
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
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          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

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          • до 10 тыс. рублей

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              Россия вышла в мировые лидеры в гонке за золотом

              Спрос бьет рекорды: весь мир скупает золото   13 августа 2019, 22:00
              Фото: Leonhard Foeger/Reuters
              Текст: Ольга Самофалова

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              Золото растет в цене уже несколько месяцев подряд. Это сигнализирует о страхах инвесторов, которые надеются сберечь средства в золотых слитках в случае торговых войн и обвала рынков. Так же поступает и российский Центробанк, опасаясь санкционных рисков. При этом эксперты считают, что нынешние события могут быть только началом новой всемирной золотой лихорадки.

              Золото достигло своего максимального значения почти за шесть лет и продолжает расти. Оно стоит уже 1530 долларов за тройскую унцию. Это максимальный показатель с сентября 2013 года.

              Впрочем, исторического максимума в 1800 долларов за унцию золото достигло в 2011 году, после чего вплоть до 2015 года цены на него снижались. Однако сейчас унция желтого металла уже отыграла половину того падения. С начала лета тройская унция подорожала уже на 250 долларов: на 1 июня она стоила 1280 долларов, а сейчас – 1530 долларов.

              Что же двигает цену металла вверх? «Первая причина роста стоимости желтого металла – это торговая война между США и Китаем и, как следствие, ожидание инвесторов, что фондовые рынки будут сильно падать. А золото – это главный защитный объект. Когда происходят пертурбации на финансовых площадках, то первым делом инвесторы покупают золото», – рассказывает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. Добавляют беспокойства рынкам беспорядки в Гонконге и обвал рынков в Аргентине, а также падение цен на сырье и валютные войны.

              Еще одна причина – это рост количества активов с отрицательной доходностью. «Все больше и больше надежных бумаг, например облигации правительства Германии и т. п., не приносят инвестору ничего, кроме расходов», – отмечает Вязовский. Облигации общей стоимостью в 15 трлн долларов, в том числе в Европе, торгуются нынче с отрицательной доходностью. Но главная причина – это, конечно, политика ФРС. «Золото имеет обратную корреляцию с уровнем процентных ставок ФРС США. Если ставки растут или инвесторы ожидают, что ставки будут расти, то золото падает в цене. И наоборот, если ставки снижаются, то золото обычно растет в цене, что сейчас и происходит», – говорит собеседник.

              Почему главным защитным механизмом стало именно золото? В числе защитных активов есть также валюта, например канадский доллар или японская иена. «Однако эти валюты максимально привязаны к нефтяным ценам, а сейчас нефтяной рынок приходит в состояние турбулентности, и потому для инвесторов остается мощный защитный актив – драгоценные металлы. В целом они все хороши, однако золото к тому же еще и является традиционным», – отмечает Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

              Золото обладает массой плюсов, в том числе физико-химического характера. «Этот металл не подвержен коррозии. Он достаточно распространен по всему континенту, одновременно не так распространен, как железо. Его можно легко плавить в драгоценности. Почти 60% мирового спроса на желтый металл формирует ювелирная промышленность. Он просто красивый и его удобно хранить», – говорит Алексей Вязовский.

              «Этот металл уже встроился в культурный код человечества. Многие традиции и обычаи связаны с золотом. Китайский Новый год и индийский праздник света Дивали – это две главные даты, когда происходит резкий скачок спроса в течение года. Миллионы людей покупают золото для подарков»,

              – добавляет собеседник.

              Исторически так сложилось, что на протяжении пяти тысяч лет золото было деньгами и веками сохраняло инвестиции людей. «До отмены золотого стандарта в 70-х годах прошлого столетия все оценивалось в золоте (или серебре), оно было деньгами. Но в результате глобализации и расширения мировой торговли золото просто физически стало тяжело перемещать, чтобы балансировать торговые дефициты. Поэтому от привязки к золоту отказались. Сейчас валюты ничем не обеспечены, кроме ВВП и налогооблагаемой базы. И мы видим кризис этой системы и ничем не обеспеченных валют. Чем он закончится, даже не берусь сказать», – рассказывает эксперт.

              Недостатками золота считаются его малая мобильность, ограниченное количество, сложности с интеграцией в электронные системы международных транзакций, отмечает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

              С другой стороны, его нельзя напечатать: сколько добыли, столько его и существует, и в этом есть свои плюсы. «Золото отыгрывает любую инфляцию, собственно, поэтому оно и является защитным активом», – говорит Вязовский.

              Золото можно купить в слитках или в виде инвестиционных монет. Последние сложно подделать, но с их помощью нельзя приобрести огромный объем золота. «Ходят слухи, российские олигархи, которые попали под санкции на Западе или боятся под них попасть, хотят вернуть активы в Россию, но не хотят покупать рубли или другие активы, а хотят вложиться в золото в слитках», – рассказывает собеседник.

              На прошлой неделе отменили 20% НДС при покупке золотых слитков как альтернативы американскому доллару, при сделках с инвестиционными монетами платить НДС не надо было. Ожидается, что отмена НДС приведет к росту в три–четыре раза спроса со стороны частных инвесторов на золотые слитки – до 50 тонн, заодно вырастет и добыча золота – примерно на 40 тонн.

              Правда, золотые слитки иногда подделывают. «Есть металл вольфрам, который по весу очень похож на золото. Я видел слитки, в которые вставляли вольфрамовые стержни, тем самым делали подделку. Неграмотный оценщик может попасть на деньги. У инвестиционных монет такого минуса нет, так как их очень трудно подделать, они плоские и маленькие», – рассказывает вице-президент «Золотого монетного дома».

              Отмечается рекордный спрос на золото и со стороны мировых центробанков. Банк России уже 10 лет скупает золото, а в последние годы объемы его покупок были просто рекордными – почти по 300 тонн в год.

              «Примерно 20% всех наших ЗВР вложены в золото. Это правильная стратегия Центробанка, так как золото только с начала этого года подорожало на 17%. Наш Центробанк прилично на этом заработал»,

              – говорит Вязовский. Доля золота в отечественных золотовалютных резервах на конец 2018 года составляет 18,1%, а в деньгах оценивается в 90–100 млрд долларов.

              Другие центральные банки последовали примеру российского регулятора. В первом полугодии этого года мировые центробанки в сумме купили более 370 тонн золота. Это самый большой спрос на золото за все 19 лет наблюдений. В последние недели очень много золота купил, например, Нацбанк Китая.

              «Это способ застраховать себя от рисков, в том числе связанных с санкциями и торговыми войнами. Перед глазами есть пример Ирана, чьи долларовые авуары были заблокированы ФРС и минфином США. А когда золото находится у вас на территории, то вы его контролируете, и никто его у вас не отберет. В этом главный смысл покупки золота в резервы. Плюс ко всему золото дорожает, и вы еще на этом зарабатываете. Одним выстрелом убивается сразу два зайца», – говорит Вязовский.

              Впрочем, по его мнению, даже если бы не было всех этих историй с санкциями, торговыми и валютными войнами, России все равно надо было увеличивать долю золота в структуре ЗВР. Потому что золото – это сверхнадежный актив, и у развитых стран его много. У Италии, Франции – по 2000 тонн, у Германии – 3000 тонн, у США – больше 8000 тонн.

              Конечно, в структуре ЗВР есть не только золото. В прошлом году Россия скинула значительные объемы казначейских облигаций США в пользу роста доли активов, номинированных в евро и в юанях. Китайская валюта сейчас сильно дешевеет в ответ на вводимые США пошлины на их товары. «ЗВР потеряли, по расчетам, 1,5 млрд долларов на этой девальвации юаня. С другой стороны, заработали на золоте. То есть это такая динамическая модель – где-то потеряли, где-то заработали», – говорит собеседник.

              В целом с апреля 2015 года, когда был достигнут локальный минимум в 350,5 млрд долларов, Россия сумела серьезно нарастить объем золотовалютных резервов – до 516,8 млрд долларов на 2 августа 2019 года. ЗВР России в ближайшее время могут впервые за восемь лет превысить запасы Саудовской Аравии. Таким образом, Россия может выйти на четвертое место в мире по золотовалютным запасам после Китая, Японии и Швейцарии. В то время как саудиты тратили свои резервы на фоне невысоких цен на нефть, Россия установила для себя жесткое бюджетное правило – все доходы свыше 40 долларов за баррель российской марки нефти не тратила, а отправляла в резервы.

              «Минфин исходит из довольно консервативных прогнозов цены на нефть, что позволяет накапливать резервы, несмотря на волатильность котировок черного золота. Сбалансированность бюджета даже в случае довольно низкой цены на нефть – сильная сторона российских госфинансов. Консервативность вернулась к Минфину после обвала 2014 года», – говорит управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

              Цены на золото обещают уйти еще выше. «По техническому анализу мы движемся к историческому максимуму – более 1800 долларов за тройскую унцию, который был достигнут в 2011 году. После этого цены на золото падали, а теперь начали резко расти. Думаю, что и 2000 долларов за тройскую унцию в течение одного–двух лет – это не предел. Некоторые аналитики приводят и более агрессивные прогнозы – 2500 долларов за унцию», – отмечает вице-президент «Золотого монетного дома».

              «В 2007 году перед острой фазой финансового кризиса золото подорожало на 60%, прежде чем оказалось погребенным под волной глобальной рыночной паники. Падение продолжалось до момента, пока мировые ЦБ не предприняли решительных и скоординированных мер по стабилизации. Если текущая ситуация окажется схожей, то целями роста могут стать уровни выше 2000», – считает Кириенко.

              Многое будет зависеть от политики ФРС США: если ставки и дальше будут снижаться, то цены на золото будут расти. «Посмотрим, насколько агрессивно ФРС США готова снижать ставки. Если это будет в районе 1–1,5%, то тогда золото может стоить и 3000 долларов за унцию. А в России это еще умножается на девальвацию рубля к доллару. Если рубль подешевеет к доллару, то цена грамма золота в рублях будет расти еще больше, чем рост мировой цены в долларах», – поясняет Алексей Вязовский. 


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