Рост цен на золото предсказывает печальную участь доллара

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2 июля, вторник  |  Последнее обновление — 21:04  |  vz.ru
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Иран напугала позиция России в ОПЕК

Лидеры России и Саудовской Аравии определили цены на нефть на ближайшие полгодаФото: kremlin.ru
Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что наши страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: такая сделка «убивает ОПЕК». Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В туристической отрасли России не припомнят, когда из-за авиационных разборок возникали такие срывыФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии? Подробности...
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Команда Зеленского запуталась в своем отношении к русскому языку

Украина по-прежнему дискриминирует миллионы своих сограждан, желающих говорить по-русскиФото: Субханкулов Тимур/ТАСС
Крайне противоречивые сигналы приходят из ближайшего окружения нового главы украинского государства по важнейшему для страны вопросу – статусу русского языка. То один соратник Зеленского сделает заявление в пользу русского, то другой – против. Что означают эти метания и в чем суть языковой проблемы на Украине? Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Заявление Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее продолжает собирать отклики на Западе. Times ответила редакционной статьей, а будущий премьер Борис Джонсон выступил с прямым обращением к Путину. Почему британская реакция выглядит столь лицемерно? Подробности...
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Бульдозеристы толерантности

Владимир Мамонтов, журналист
Я мог бы быть куда более прогрессивным, чем теперь. Много либеральнее. Терпимее. Мешают мне оголтелые прогрессисты. Освободители седьмого дня. Бульдозеристы толерантности. Подробности...
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Украинская Федерация на карте мира

Глеб Простаков, журналист
В долгосрочной перспективе федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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            Рост цен на золото предсказывает печальную участь доллара

            Золото становится для России страховкой в случае краха мировой валютной системы   2 июля 2019, 20:16
            Фото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
            Текст: Николай Проценко

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            Центробанки целого ряда стран в последнее время существенно наращивают спрос на ценность, проверенную веками – золото. Лидирующие позиции в этом процессе занимает Россия, что уже привело к значительному росту цен на этот металл. Почему Россия вкладывается в золото и как это связано с прогнозами о грядущем крахе американской валюты?

            На минувшей неделе биржевая цена на золото впервые за долгое время пробила «потолок» в 1400 долларов за тройскую унцию, хотя еще в конце мая она составляла порядка 1280 долларов. В последний раз стоимость золота находилась на таком уровне в апреле 2013 года. И хотя до исторического максимума, зафиксированного в августе 2011 года (1773 доллара за тройскую унцию), еще далеко, нынешнее поведение золота напоминает о предшествующем большом цикле его роста.

            Толчком для ралли 2008–2011 годов, начинавшегося с отметки 761 доллар за тройскую унцию, стал мировой финансовый кризис, который мировым центробанкам удалось быстро купировать, после чего цена золота пошла вниз. Но, достигнув отметки 1069 долларов за тройскую унцию в декабре 2015 года, она вновь стала расти. Поначалу этот рост был не слишком уверенным, но в последние недели на фоне возобновления торговой войны Китая и США и обострения американо-иранских отношений золото решительно устремилось вверх.

            Интерес инвесторов к золоту подогревался и действиями центробанков ряда стран, из которых наиболее активен был Банк России. В прошлом году золотой запас РФ увеличился почти на 13%, до 2113 тонн, а за пять месяцев этого года он вырос еще почти на 78 тонн. За период с начала последнего экономического кризиса (2014 год) золотой запас увеличился более чем вдвое. Стоимость золотых резервов РФ на конец мая оценивалась в 90 млрд долларов, их доля в общих международных резервах страны составляла 18,17%. Сейчас Россия занимает по размеру золотого запаса пятое место в мире, заметно опережая Китай. Последний, впрочем, в этом десятилетии также существенно увеличил свой золотой запас – с 1054 тонн с 2010 году до нынешних 1852,5 тонны.

            Финансовые аналитики высоко оценили усилия России по наращиванию золотого запаса. «В течение многих лет Россия была крупнейшим в мире суверенным «золотым жуком»: даже когда цены на золото были низкими, она настойчиво продолжала увеличивать свои резервы. Теперь, когда цены на это золото находятся на самом высоком уровне с 2013 года, эта тактика, похоже, себя оправдывает... Россия в последнее время стала примером того, как значительного размера экономика с пятыми по величине международными резервами в мире может минимизировать долларовые активы и при этом преуспевать. Пока у нее не так много последователей, но объемы закупок золота центральными банками растут», – отметило недавно агентство Bloomberg.

            В первом квартале 2019 года мировые центральные банки закупили рекордное количество золота – 715,7 тонны, сообщает также Bloomberg. Иными словами, продолжает действовать прошлогодняя тенденция, когда центробанки нарастили золотые запасы в общей сложности на 651,5 тонны, что стало наиболее серьезным объемом с 1971 года, когда состоялась отмена «золотого стандарта» (которая, в свою очередь, запустила экономический кризис 1970-х годов).

            Среди стран, наиболее активно скупающих золото, помимо России и Китая, значатся также Турция, Индия, Казахстан, Монголия. Знаковым событием прошлого года стала и закупка 25,7 тонн золота Польшей – это был первый случай за два десятилетия, когда увеличить свой золотой запас решила страна Евросоюза.

            Неслучайные совпадения

            Между тем первое место в мире по объему золотого запаса на протяжении многих лет устойчиво принадлежит США. С 2003 года американский золотой запас остается почти неизменным – в районе 8135 тонн, но это более чем вдвое выше, чем у занимающей второе место в мире Германии (порядка 3370 тонн). Поэтому многие эксперты отмечают, что стоимость золота во многом определяется именно денежно-кредитной политикой США. Стоит вспомнить, что последний скачок цен на золото совпал с очередным появлением информации о намерении американских властей девальвировать доллар.

            В начале третьей декады июня эксперты Bank of America Мишель Майер и Бен Рэндол предупредили, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации может принять решение о валютной интервенции, которая ослабит доллар. Сейчас

            курс американской валюты, убеждены аналитики Bank of America, переоценен и находится на 13% выше эффективного реального обменного курса.

            Стоимость золота будет зависеть от действий Федеральной резервной системы, предполагает доцент РАНХиГС, советник генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. Если ФРС пойдет на смягчение своей политики, то золото может показать дальнейший рост. Если же смягчение будет минимальным или вообще ограничится разговорами, то весьма вероятно, что стоимость золота стабилизируется вблизи текущих уровней, а может быть, даже и снизится. «Золото реагирует на разные ситуативные факторы типа высказываний, но стратегически основной фактор, определяющий его стоимость, – это именно политика ФРС. Однако, чтобы девальвация состоялась, нужны очень серьезные усилия, и не факт, что намеренная девальвация, даже силами ФРС, легко возможна», – отмечает Хестанов.

            Кроме того, одновременно с золотом резко подскочил курс ведущей криптовалюты – биткоина. Весной биткоин колебался вокруг отметки в восемь тысяч долларов, но в июне решительно взял планку в 12 тысяч (хотя позже и снизился).

            Даже если это совпадение случайно, выглядит оно весьма символично. Так считает доцент кафедры экономической теории Санкт-Петербургского электротехнического университета (ЛЭТИ) Александр Яковлев, автор книги «Теория денег: от золота к криптосистеме обмена». По его мнению, это не золото и биткоин сейчас дорожают – это слабеет главная валюта мира, то есть доллар США. «С одной стороны, для американской экономики это даже выгодно, но, с другой, этот процесс подрывает сохраняющуюся монополию доллара. Доллар слабеет потому, что слабеет экономика США», – отмечает эксперт.

            При этом, напоминает Яковлев, фундаментальной особенностью фиатных («традиционных» – бумажных или кредитных) денег против золота является гибкость их курса, то есть наличие инфляции. Поэтому доллар сегодня и несколько лет назад, когда золото также стоило порядка 1400 долларов за унцию, – это, как говорится, две большие разницы.

            Лебедь, щука и рак финансовой архитектуры

            Но, в отличие от кризиса 2008 года, после которого спрос на золото резко вырос, теперь появилась еще одна альтернатива фиатным деньгам – криптовалюты. Однако пока эти три базовых инструмента – фиатные деньги (прежде всего доллар как основная резервная валюта), золото и криптовалюты (в лице в первую очередь биткоина) – больше напоминают не трех китов новой глобальной финансовой системы, а скорее  три сосны, в которых блуждают и экономисты, и бизнес.

            «Сейчас царит полная неразбериха, – говорит Яковлев. – Фиат ненадежен. Что остается? Старое доброе золото или/и новая высоковолатильная криптосистема обмена. «Бывшие» деньги – золото, настоящие «деньги» – фиат (для простоты – доллар США), деньги «будущего» – криптовалюта. И вот эти лебедь, рак и щука каждый тянут воз на себя, имея собственные, в общем-то, антагонистические интересы».

            Бизнес, рассуждает эксперт, в любой кризисной ситуации стремится «выйти в кэш», однако наличие денег самих по себе не дает прибыли. Налицо проблема, известная в политэкономии как кризис перенакопления: концентрация капитала растет, а прибыльно вкладывать его некуда. Но у государства в лице центральных банков другие цели: ЦБ выступают «кредитором последней инстанции» или гарантом стабильности национальной кредитно-денежной системы в целом. Роль центрального банка жизненно важна в случае фиатных денег, а

            золото является гарантом само по себе, так как имеет внутреннюю стоимость. Отсюда и интерес к нему национальных регуляторов.

            «Здесь ярко проявляется двойственность положения золота, – поясняет Яковлев. – В функции средства сохранения оно работает как биржевой товар, но его цена определяется не напрямую, а через фиат – с таким же успехом, исключая компактность и другие удобства золота, товаром является нефть. То есть как средство сохранения золото работает, но искаженно. В то же время оно сохранило за собой и функцию мировых денег, но опять же искаженно, поскольку в резервах национальных центральных банков его доля обычно не превышает 20%, остальное – резервная валюта. С фиатными деньгами, без сомнения, банку проще и быстрее работать, чем с золотом, но и риски накопления одной «самой резервной валюты» уже осознаются всеми. В итоге, чтобы не держать все яйца в одной корзине, ЦБ России, как начинающий пассивный инвестор, раскладывает свои резервы на ряд валют. И это вызывает переполох не только в западной прессе, но и в академических и деловых кругах».

            Однако важно не переоценивать роль золота как инвестиционного инструмента. Сергей Хестанов напоминает, что сравнительно недавно, с 1982 по 2000 годы, оно упало в цене в три раза. «Какие-то страны предпочитают держать резервы в золоте, но при этом авантюристично делать упор на эти резервы. Золоту пытаются придавать некое инвестиционное значение, но нужно помнить, что оно не приносит никакого процентного дохода, требует расходов на хранение, а главное, может не только расти в цене, но и падать», – говорит экономист.

            При этом, по его мнению, применительно к России и Китаю есть и еще один немаловажный аспект накопления золота – это господдержка золотодобывающей отрасли, которая играет в экономиках обоих стран серьезную роль. Чтобы не останавливать добычу, сохранить рабочие места на Дальнем Востоке, ЦБ приходится покупать золото у добытчиков.

            Но на случай нового финансового кризиса в глобальном масштабе золото пока остается эффективным инструментом, считает Яковлев: при отсутствии собственной сильной экономики оно не спасет, но смягчить удар способно.

            «Накопление денежных резервов страны в золоте более перспективно, чем в фиатной валюте, – резюмирует эксперт. – Если будет серьезный кризис, то запасы в иностранной фиатной валюте, конечно, не спасут, поскольку это аналогично ситуации «игрок versus казино». Игрок всегда проиграет – деньги у него кончатся раньше, чем у казино. В нашем случае в роли казино выступает другая страна, которая печатает фиатные деньги для нас в качестве резерва. Но фиатные, или фидуциарные, деньги – это деньги «на доверии». Если вера иссякнет, обвал доллара неизбежен. А бенефициаром этого процесса выступит в том числе и золото, поскольку рост цен на него происходит в периоды экономической и политической нестабильности».


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