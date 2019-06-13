Объем золотовалютных резервов России вернулся на уровень начала 2014 года

Объем золотовалютных резервов России в начале июня составил 502,7 млрд долларов, превысив 500 млрд долларов впервые с начала 2014 года.

По данным ЦБ России, на прошлой неделе золотовалютные резервы увеличились на 7,5 млрд долларов (1,5%), что произошло после положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, передает «Интерфакс».

Уточняется, что росту резервов способствовало укрепление курсов резервных валют к доллару США и росту цен на золото, так как из-за усиления напряженности торговых отношений США с другими странами эксперты понизили прогнозы доходности американских государственных облигаций.

В итоге объем золотовалютных резервов России, которые включают высоколиквидные иностранные активы, состоящие из активов в иностранной валюте, монетарного золота и специальных прав заимствования, превысил 500 млрд долларов.

В 2018 году резервы увеличились на 35,8 млрд долларов, до 468,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений, что в других странах назвали «плохим знаком».