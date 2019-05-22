Закупки золота Россией назвали «плохим знаком» для мира

Закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений, что является «плохим знаком» для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.

По данным издания, Россия за первый квартал 2019 года увеличила золотые резервы на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за тот же период 2018 года. По данным Всемирного совета по золоту, Москва за первые три месяца этого года закупила 55,3 тонны, а общий объем резерва составил 2168 тонн, передает РИА «Новости».

Daily Express пишет, что Москва накапливает золотовалютные резервы одновременно с уменьшением вложений в американские ценные бумаги, а также стремится снизить зависимость от американского доллара. Таким образом, Россия пытается защититься от вероятного кризиса мировой экономики.

«Крупные закупки золота правительствами или центральными банками – это редко когда бывает хорошим знаком для мира во всем мире и сотрудничества», – приводит газета слова Эша.

Тем не менее, как добавляет издание, Россия по-прежнему остается на пятом месте в мире по общему объему золотовалютных запасов, а сам драгоценный металл составляет менее 20% от ее совокупных валютных резервов. Однако, если Москва продолжит покупать золото в таком же темпе, то вскоре может обойти Францию и Италию и войти в тройку стран с самым большим запасом этого драгоценного металла, и тем самым, по мнению эксперта, Россия укрепит свое положение на мировой арене. Кроме того, Москва расценивает золото как инструмент для ограничения власти США, считает он.

«Золотое правило гласит: у кого золото, у того и власть», – цитирует газета Адриана Эша.

Издание отмечает, что США все еще остаются крупнейшим держателем золота в мире, причем с большим отрывом, что подтверждает факт огромного влияния стран с большим резервом этого драгоценного металла на мировую обстановку. Для того, чтобы Россия смогла догнать США по этому показателю, ей придется скупать все золото на рынке в течение следующих 20 лет.

Напомним, Банк России за прошлый год нарастил резервы монетарного золота на 14,9%, или почти на 275 тонн – до 67,9 млн унций (более 2 тыс. тонн). В течение года он регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов, в частности приобретя в декабре 9,3 тонны.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что регулятор ведет политику по диверсификации вложений международных резервов, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические. Так, например, в прошлом году, после введения Вашингтоном антироссийских санкций, ЦБ начал распродавать американские гособлигации. К началу осени 2018 года вложения, которые в 2010 году составляли 176 млрд долларов, сократились до 14 млрд.