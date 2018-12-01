Куда уходит добытое в России золото

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19 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:31  |  vz.ru
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Российскому Каспию поможет только флот

В прошлом году грузооборот всех наших портов Каспийского бассейна составил ничтожные 4,8 млн тоннФото: Матыцин Валерий/ТАСС
Перебазирование боевого состава Каспийской флотилии из Астраханской области в Дагестан подтверждает высокую значимость Каспийского моря для геополитических интересов страны. Но укрепление оборонной мощи на этом рубеже пока что не сопровождается экономическими успехами, хотя они явно сопутствуют нашим соседям. Почему российскому Каспию хронически не везет? Подробности...
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Почему на Гаити вдруг вспомнили про Путина

Демонстранты в столице Гаити несли портреты ПутинаФото: JEAN MARC HERVE ABELARD/EPA/ТАСС
Появление в ходе демонстраций протеста, которыми была охвачена карибская Республика Гаити, призывов о помощи, обращенных к Владимиру Путину, привлекло внимание многих как смешная деталь – где Гаити, а где Россия. Но на самом деле это более чем интересный феномен – имя Путина уже стало главным символом антиамериканского протеста и сопротивления атлантическому миропорядку.  Подробности...
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«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
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Чем закончится ссора Израиля и Польши

Польша запрещает на своей территории публично говорить о массовом участии поляков в ХолокостеФото: Kacper Pempel/Reuters
Две очень гордые столицы – Иерусалим и Варшава – поссорились насмерть из-за фразы, впервые прозвучавшей еще в 1970-е годы. Будущий премьер Израиля Шамир тогда позволил себе заявить: «Поляки впитали антисемитизм с молоком матери». Теперь это оскорбительное изречение повторил шеф МИДа Кац, соратник премьера Нетаньяху. В ответ оскорбленный премьер Польши Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для правых – неважно, находятся они во власти или в оппозиции – Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят исходя из этой аксиомы. Практически все молдавские правые политики – это такой коллективный Порошенко. Подробности...

Либеральная тусовка у Совка

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
На полумертвую в 89-м страну натягивают костюм хеллуинного монстра и заставляют этого монстра бояться. И сейчас, дескать, может проснуться и тяпнуть до полусмерти, а тогда – вообще не подходите близко, соотечественники, страшно! Подробности...
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Мадуро адски не пoвезлo, но он уже улыбается

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Мадурo всегда предпoчитал диалoг – и сегoдня эта тактика срабатывает: путч захлебнулся, незадачливый гoре-президент Гуайдo записывает видеoрoлики из свoей квартиры, превратившись в пoсмешище для всей Венесуэлы. Подробности...
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    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

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          Куда уходит добытое в России золото

          Ажиотажный спрос на золото может быть предвестником кризиса    19 февраля 2019, 22:10
          Фото: Александр Алпаткин/РИА Новости
          Текст: Ольга Самофалова

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          На фоне рекордного в мире спроса на золото Россия сократила экспорт этого драгоценного металла более чем в три раза. Хотя золотодобыча в нашей стране продолжает расти. Куда же уходит добытое золото? Почему вокруг него такой ажиотаж и как желтый металл поможет вернуть в страну деньги олигархов?

          Россия сократила экспорт золота в 2018 году в 3,3 раза по сравнению с предшествующим годом – с 56,6 т (1,82 млн унций) до 17,05 т (548 083 унций), сообщили «РИА Новости» в Пробирной палате. В 2017 году экспорт золота, наоборот, вырос в 2,5 раза.

          При этом с производством золота в стране все в порядке. В 2018 году аффинажные заводы нарастили производство золота на 2,45% до 314,42 т (10,1 млн унций).

          «Все легко добываемое золото (рассыпное) в России и практически во всем мире уже добыто. Осталось золото шахтное (рудное), которое трудно добывать – необходимы большие инвестиции и большой горизонт планирования. Поэтому резко увеличить добычу на 20% просто невозможно. К тому же был провал в геологоразведке в 90-х годах, сейчас все это восстанавливается», – рассказывает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

          Однако отрасль чувствует себя более чем комфортно, и на это есть две причины. «Во-первых, есть гарантированный покупатель – ЦБ и Гохран РФ. Во-вторых, золотодобытчики зарабатывают дважды: цена унции за последние три года выросла в долларах на 20%. Плюс еще и рубль девальвировал в два раза. Золотодобытчики несут затраты в рублях. Рабочий труд в регионах, где в основном сосредоточена золотодобыча (например, в Магадане), дешевый – там люди работают за копейки, за подешевевшие рубли. А продают золото за подорожавшие доллары. Поэтому «Полюс Золото» и другие в шоколаде», – говорит собеседник. Добыча золота в стране и дальше будет расти в силу того, что ЦБ РФ продолжит скупать его в резервы.

          Куда именно уходит добытое в России золото? На экспорт пошло всего 17 тонн. «Раньше западные банки активно покупали российские слитки золота, но эта тема закрыта из-за санкций. Но почему не открыть счета в Китае и Индии, ведь это крупнейшие покупатели золота, и продавать золото туда? Однако наши золотодобытчики разленились, они не хотят соперничать с западными конкурентами и просто пишут письма в ЦБ РФ, чтобы регулятор, который и так скупает две трети объема добычи, покупал еще больше», – говорит Вязовский.

          Основную часть добытого в стране золота скупает Центробанк в резервы. В прошлом году приобрел 274,3 тонны (данные Всемирного золотого совета). И это рекордный объем, который также объясняет падение экспорта золота – самим надо.

          Учитывая экспорт и покупку ЦБ, остается чуть более 23 тонн золота, которые, вероятно, разошлись по банкам и к ювелирам. «У нас крупнейшие покупатели – Сбербанк и другие. Банки кредитуют золотодобытчиков, а те с ними расплачиваются золотом в виде слитков, которые держат в хранилищах банков. Что-то уходит, конечно, к ювелирам. Но сделки с золотом, особенно на межбанковском рынке, не являются прозрачными», – говорит Алексей Вязовский.

          Россия наращивает золотые резервы уже 13 лет подряд. Причем последние четыре года Гохран РФ скупает рекордные объемы – свыше 200 тонн золота каждый год. В итоге золотые резервы России выросли за 13 лет на 1726,2 тонны до 2113 тонн на конец 2018 года.

          В 2018 году Россия стала самым крупным покупателем золота и рекордно сократила долю американских казначейских бумаг. «По поводу «заработка» на золоте сейчас мало кто думает. России сейчас как никогда важно, чтобы ее резервы не были заблокированы на иностранных счетах из-за санкций. Лучше золотых слитков с этим требованием времени ни один другой инвестиционный инструмент не справится», – считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

          Впрочем, в отказе от американских трежерис в пользу золота просматривается не только геополитическая логика, но и экономический расчет. Прогнозы по стоимости золота благоприятные. «В этом году цена пробьет 1400 за тройскую унцию против 1300 долларов сейчас. Исторический максимум золота – 1800 долларов за тройскую унцию – тоже будет достигнут в перспективе», – прогнозирует Вязовский. Если посмотреть глобально, то тренд по золоту повышательный: за 15 лет золото в долларах подорожало в три раза – с 300–400 долларов за унцию до текущих 1300 долларов, добавляет он.

          Цена на золото коррелирует с денежно-кредитной политикой ФРС и с мировыми пертурбациями, объясняет Вязовский.

          Американские казначейские бумаги и золото считаются наиболее надежными активами. Но периодически инвесторы перекладывают средства из одного актива в другой. «Как принимается решение? Если доходность американских бондов растет, они становятся более выгодными, тогда продается золото и покупаются бонды. И наоборот – если доходность бондов падает, ФРС делает паузу в повышении ставок или вообще собирается их понизить, то инвесторы продают бонды и покупают золото», – говорит Вязовский.

          Сейчас риторика ФРС смягчается, и ожидается пауза в повышении ставки, что повышает спрос на золото. Поэтому свое внимание на золото переключил уже не только российский Центробанк, но и многие другие. Центробанки мира купили в 2018 году максимальный за почти полвека объем золота (с 1971 года).

          Второй фактор: золото всегда реагирует на негативные мировые события, будь то Брексит, шатдаун или что-то еще. «Любой шок, война – и золото тут же дорожает», – говорит Вязовский. «В ЦБ сидят далеко неглупые люди, которые пристально наблюдают за мировыми событиями. А сейчас мировая экономика начинает снижаться в темпах роста, фондовый рынок США очень сильно нагревается, развивающиеся рынки лихорадит и трясет периодически. Много разных циклов и предвестников говорят о том, что в ближайший год может произойти экономический кризис. И то, что наш ЦБ наращивает золото в запасах – подтверждает то, что он допускает такую возможность. Во все кризисные и депрессионные времена страны спасали запасы золота. Получается, что без золотых запасов мы пострадаем или от санкций, или от кризиса», – считает руководитель аналитического департамента «ФинИст» Катя Френкель.

          Впрочем, не только Россия хочет хранить свои резервы в золоте.

          «Часть олигархов хотят вернуть свои западные активы, которые попали под санкции, в Россию, но хотят перевести их не в рубли, а сразу вложить в золото»,

          – говорит Вязовский. Однако сегодня им надо к биржевой цене золота заплатить еще 20% НДС. Поэтому давно лоббируется отмена НДС при покупке золотых слитков. Раньше Минфин был против этого, но недавно, судя по всему, изменил свою позицию. Скоро НДС при покупке золотых слитков могут отменить. Объясняется это попыткой вернуть в страну миллиарды рублей, которые были выведены за границу. Эксперты прогнозируют, что если НДС отменят, то спрос на золотые слитки вырастет с трех тонн до 50–100 тонн в год.

          Еще один золотой «индикатор» может демонстрировать ситуацию с доходами у населения. Это так называемое вторичное золото – золото, в основном скупленное у населения через ломбарды и скупщиков. Небольшая его часть поступает от отходов электроники и других отраслей. Производство «вторичного золота» в последние годы высокое. В 2018 году оно составило 34,57 тонны – это примерно уровень 2016 года (35 тонн). В 2017 году объемы «вторичного золота» составили 36,6 тонны. «Вторичного серебра» в прошлом году произвели 310,8 тонны против 246,3 тонны в 2017 году. «Это не очень хороший признак, который говорит о том, что у людей мало денег, поэтому они продают драгоценности», – говорит Вязовский.


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