Замечены признаки наступления нового мирового кризиса

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5 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
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К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

Население может пострадать из-за тех, кто отмывает деньги через обменные пунктыФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Вслед за предложением проверять происхождение денег при покупке долларов в ЦБ РФ рождаются еще более экстремальные идеи. Например, обсуждается предложение заставить людей покупать валюту только в том банке, где они уже имеют счет. С чем связано желание Банка России ограничить валютные операции – и к чему может привести реализация подобных идей? Подробности...
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Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины

Порошенко не верит своему счастью – и правильно делает Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Россия готова дать гарантии того, что Украина останется транзитером газа и после ввода в строй «Северного потока – 2». Так высшее политическое руководство России отвечает на подозрения Европы о дальнейшей судьбе Украины по итогам строительства газопровода. Действительно ли судьба Украины зависит от нового российско-европейского газопровода? Подробности...
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Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты

В голосовании приняли участие 5,5 млн человекФото: великиеимена.рф
По итогам конкурса «Великие имена России» предполагалось переименовать в честь знаменитых личностей 47 аэропортов. Итоги таковы: пять названий под вопросом, а страна отказала в поддержке великим писателям и советским маршалам, предпочтя им художников и монархов. При этом некоторые регионы заметно выделяются на общем фоне. Подробности...
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Россия способна оказать крайне важную для США услугу

Пребывание США в Афганистане оказалось отнюдь не прогулкойФото: Danish Siddiqui/Reuters
Вашингтон, похоже, осознал, что по крайней мере одну из важнейших для себя проблем не может решить без участия России. Признаком этого стала подготовка визита в Москву высокопоставленного представителя Госдепа. Речь пойдет об Афганистане. В чем именно состоит проблема США – и чем могла бы помочь Россия? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Патриарх Алексий II стал благословением для русского народа

Егор Холмогоров, Публицист
Если для кого в России 1990-е годы и впрямь были «святыми девяностыми», то это, конечно, для православных. Все были охвачены энтузиазмом возрождения, увлечены возвращением церквей, открытием приходских школ, формированием общин. Подробности...

Как нам противостоять Трампу и поднять цены на нефть

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для стабилизации рынка нужны незамедлительные обязательства стран ОПЕК+ по серьезному сокращению нефтедобычи. Причем в объемах гораздо больших, чем это предлагает даже Иран. Подробности...

России нужно другое прошлое, кроме советского

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас еще до Иосифа Виссарионовича и Леонида Ильича здесь тысячу лет что-то происходило – и кое-что более интересное, чем диалектический материализм и интернациональный долг в братской Анголе. Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
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        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Замечены признаки наступления нового мирового кризиса

          Американской экономике предсказали новый крах   5 декабря 2018, 18:05
          Фото: John Gress/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Экономический рост в США заканчивается, и более того – замечены признаки надвигающейся рецессии. Которая, как предполагают аналитики, вполне способна перерасти в очередной всемирный экономический кризис. Когда именно он наступит и как он скажется на ценах на нефть, а значит, и на России?

          Инвесторы обнаружили первые признаки надвигающейся рецессии в США. Разница в доходности между двухлетними и десятилетними американскими гособлигациями ушла в отрицательную плоскость. А спред между ними оказался на уровне 11 пунктов, хотя еще буквально весь ноябрь превышал 20 пунктов.

          Когда доходность более коротких бумаг превышает ставки по более длинным – это считается предвестником кризиса. Последний раз такое случалось в 2007 году, незадолго до краха банка Lehman Brothers, который спровоцировал кризис в США и затем по всему миру.

          «К примеру, в конце 2006 года кривая доходности гособлигаций перешла в заметно перевернутый вид. В 2007 году финансовые рынки начало штормить, а в 2008 году наступил полномасштабный кризис», – говорит аналитик по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко. Как известно, в конце 2007 года в Штатах стартовала рецессия, которая буйствовала вплоть до середины 2009-го. Многие страны пытаются справиться с последствиями того кризиса до сих пор.

          Внимание инвесторов привлекают именно «двухлетки» и «десятилетки». «Инвертированная кривая доходности, когда ставка по 10-летним казначейским облигациям США превышала ставку по двухлетним, выступала универсальным индикатором всех последних рецессий в экономике США последних 40 лет. В прошлый раз кривая изменила наклон примерно за 20 месяцев до начала мирового финансового кризиса 2008 года. Кризис доткомов кривая доходность предрекала за 13 месяцев», – указывает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

          На временном отрезке с 1955 года уход этого показателя в отрицательную зону предварял целых девять рецессий в Штатах. Единственный ложный сигнал наблюдался в середине 1960-х годов, когда американская экономика лишь замедлилась,

          замечает Холоденко.

          Когда же ждать кризис на этот раз? Временной лаг между уходом спреда в отрицательную зону и началом рецессии составлял от шести до 24 месяцев, считает Федеральный резервный банк Сан-Франциско. «Однако сейчас ситуация еще не дошла до критической точки. Спред сильно снизился, но остается положительным. Следовательно, должно пройти время для формирования полностью инвестированной кривой доходности», – объясняет Сабитов. Поэтому вероятность рецессии на горизонте года он оценивает в менее чем 15%. «Многие другие индикаторы свидетельствуют о продолжении экономического роста. Однако инвесторов пугают перспективы окончания эффекта налоговых стимулов и торговых войн», – добавляет он.

          В первом полугодии американскую экономику подстегнули инициативы Дональда Трампа. «Однако с ростом ставок ФРС позитивный фактор начал иссякать. Промежуточные выборы в Конгресс усилили политический раскол, поэтому Трампу будет сложнее продвигать свои фискальные инициативы. Добавим к этому риски замедления глобальной экономики и отсутствие монетарного стимулирования – и получаем угрозу ослабления американской экономики в обозримой перспективе», – говорит Оксана Холоденко.

          Так, сводные индексы деловой активности (PMI) США, еврозоны и КНР указывают на сокращение прироста деловой активности в ноябре этого года. Радость от надежды на трехмесячное перемирие между США и Китаем продлилась недолго. Дональд Трамп вернулся к своей традиционной риторике в Twitter, пригрозив Пекину новыми импортными пошлинами. А это значительно снижает шансы на завершение торговой войны и угрожает замедлением китайской и мировой экономики в целом.

          По мнению Холоденко, пиковые значения в плане прироста экономики США могли быть уже пройдены, и в 2019 и 2020 годах может последовать замедление на фоне увеличения ставок ФРС. Поэтому если в следующем году США, видимо, удастся избежать кризиса, то вероятность его наступления в 2020 или в 2021 году уже более высока.

          Кризис в крупнейшей в мире экономике в любом случае расползется по всему миру. Насколько серьезным будет этот мировой обвал для России, зависит от ситуации на нефтяном рынке. Предыдущие кризисы сопровождались существенным падением цен на черное золото. В 1998 году, например, цены просели в четыре раза, в 2008 году – более чем в два раза.

          Что будет с нефтью в 2019–2020 годах? Тут важно иметь в виду, сумеют ли члены ОПЕК и Россия найти компромиссное решение и договориться о сокращении добычи. Потому что предыдущее соглашение ОПЕК+ сработало: цены на нефть выросли в этом году до 86 долларов за баррель.

          Пока выше вероятность, что по итогам заседания ОПЕК+ все-таки вернутся к стратегии сокращения добычи на 1,2–1,4 млн баррелей в сутки в течение всего 2019 года. Причем Россия может добиться сокращения своей квоты, как того желает, а основной объем снижения добычи возьмут на себя саудиты. Только при таком раскладе удастся добиться устойчивого диапазона цен по нефти на уровнях 60–70 долларов и выше, что окажет поддержку рублю, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В противном случае (если решение по сделке будет перенесено на перспективу 2019 года или срок действия окажется меньше года) стоит ждать падение по нефти ниже 60 долларов за баррель и ослабление рубля.

          Еще одно отличие России от 1998 года – в состоянии внутренней экономики. Тогда российская экономика, конечно, если пользоваться словами Барака Обамы, действительно была разорвана в клочья. Проблемы есть и сегодня, однако Россия даже под санкциями показывает небольшой, но рост. И в целом макроэкономические показатели страны оцениваются высоко даже западными экономистами. Если нефтяных обвалов удастся избежать, то российский Минфин успеет еще подкопить валютных резервов. А они наверняка помогут сгладить последствия от надвигающегося в 2020–2021 годах мирового кризиса.


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