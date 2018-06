"Удар под дых американцам" требует от России большой осторожности Почему Россия скидывает американские облигации 18 июня 2018, 21:01

Фото: US Department of the Treasury

Текст: Ольга Самофалова

Сообщить об ошибке • Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Сокращение Россией в апреле вложений в казначейские бумаги США (гособлигации, трежерис) сразу в два раза взбудоражило российскую общественность. На 1 апреля 2018 года Россия хранила в американских гособлигациях 96,1 млрд долларов, или 21% международных резервов РФ, которые составляли на тот момент 458 млрд долларов. Однако уже через месяц Россия сократила объем вложений в американские бумаги до 48,7 млрд долларов, свидетельствуют данные на сайте минфина США. Последний раз Россия так мало держала резервов в американских трежерис с 2008 года. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было не только за месяц, но и за год и вообще за все время наших вложений в гособлигации США», – говорит первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. «Двукратное уменьшение суммы таких вложений за месяц беспрецедентно не только для России. За последние 18 лет никто из крупных держателей облигаций не сокращал их сумму в два раза за месяц», – говорит Марк Гойхман из ГК TeleTrade. И произошло это буквально на следующий месяц после заявления в марте министра финансов Антона Силуанова о том, что Россия вообще может отказаться от покупки американских облигаций. Он тогда сказал, что Москва не «держится» за трежерис и готова вкладываться в бумаги других стран. Более того, именно в апреле США ввели серьезные санкции против России, которые задели «Русал» Олега Дерипаски и другие компании. Рынок при этом стал опасаться следующих санкционных шагов от Вашингтона. Тем более что цели американцев оставались неопределенными. То ли под удар попадут некие другие российские компании, то ли как раз российские средства, вложенные в госдолг США. Все эти совпадения породили различные версии, как же объяснить беспрецедентную продажу облигаций. «Продажа облигаций США в апреле связана прежде всего с веденными в этом месяце санкциями против нашей страны и российских компаний. И даже не столько с уже принятыми ограничениями, сколько с опасениями дополнительных санкций в будущем. Инвестиции в облигации нетрудно блокировать, такая мера теоретически может быть принята при усилении санкций. Это было бы чувствительно для России», – предполагает Марк Гойхман. Руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов замечает, что апрель вообще был не лучшим месяцем для американских трежерис.



«Причинами для продажи могли послужить не только санкции со стороны США против России. Это только половина проблемы, есть факторы иного характера. Это повышение ФРС США своей базовой учетной ставки, что также влияет на доходность американских трежерис», – указывает Роман Блинов. По его мнению, продать бумаги с маленькой доходностью, чтобы потом купить те же бумаги, но с уже более высокой доходностью – совершенно верный с точки зрения здравого прагматизма шаг. Их распродажу устроила действительно не только Россия, но и другие страны: в апреле был продан максимальный объем американского госдолга с января 2016 года. В числе активных продавцов – дружественная Штатам Япония, которая снизила объем трежерис до минимума с октября 2011 года. Японцы вообще последние восемь месяцев только и делают, что продают американский госдолг. Китай в апреле тоже, пусть и незначительно, снижал свои вложения в трежерис – почти на 6 млрд долларов. Тогда, правда, шли переговоры с США по поводу повышения пошлин, и Пекин мог осторожничать. Начатая Дональдом Трампом торговая война в действии (а не на словах, как раньше) может заставить Пекин подрезать свои вложения в американские трежерис уже масштабней. «Многие полагают, что это политическое решение, ответ на санкции. Думаю, такой расклад нельзя сбрасывать со счетов», – говорит руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Однако, по его мнению, все же главный мотив, которым руководствовались финансовые власти, рыночный – это получение прибыли сейчас, чтобы не оказаться в убытке в перспективе. Его аргумент прост, но логичен. Речь идет все же о резервах РФ – а это залог ее нынешнего и будущего благополучия. «Это классическое поведение по рынку, когда мы анализируем выгоды и потери и фиксируем те позиции, которые нас устраивают. Ближайшие перспективы неопределенные и могли привести к усилению потерь. А поскольку Центральный банк управляет суверенными резервами РФ, то он принимает решения как рыночный игрок, исходя из логики рынка. Политического решения – а давайте выйдем и насолим американцам – не может быть. Тем более что при госдолге под 20 трлн долларов (в скором времени) потеря менее 50 млрд долларов вряд ли будет замечена американским регулятором», – объясняет свою точку зрения Масленников. Да и для американской экономики снижение доли России в трежерис пройдет мимо, согласна Касьянова. По мнению Масленникова, рыночная логика ЦБ РФ правильная и вполне штатная. В чем же заключаются риски для американского госдолга? По его словам, ЦБ РФ стоял перед выбором – остаться в трежерис либо выходить, но посчитал лучшим решением зафиксировать в апреле прибыль и выйти из бумаг, чем оказаться в неопределенной ситуации с риском потерь в будущем. «Конечно, можно было подождать, когда начнутся платежи по купонам. Вы получили бы свои три с небольшим процента, а что дальше делать с этими бумагами, которые резко дешевеют?» – говорит экономист. Неопределенность, в частности, создавали монетарные власти ФРС США, которые обещали повысить ключевую ставку, а это всегда связано с ростом доходности и снижением цены. На прошлой неделе обещание сдержали – ставку подняли. «В целом ситуация сейчас нервозная. Если внимательно посмотреть на кривую доходности краткосрочных и длинных облигаций ФРС США, мы увидим, что эта кривая все больше и больше приближается к такому состоянию, которое называется инверсией. Еще немножко, и мы это увидим. Центробанк принял решение о распродаже, потому что если вот такая инверсия кривой доходности наступает, то возникает лавинообразный, пусть и кратковременный, сброс, и можно много потерять на этих вложениях», – объясняет Масленников. Феномен инверсии кривой доходности гособлигаций США считают сигналом рецессии. По крайней мере, накануне каждого из семи последних американских кризисов кривая доходности инвертировалась, то есть долгосрочная ставка опускалась ниже краткосрочной. Крупные банки с Уолл-стрит еще в конце прошлого года начали предупреждать о риске инверсии уже в 2018 или 2019 году. Тем временем Россия наращивает свои резервы, а значит, частичный выход из американских трежерис ЦБ сумел отыграть с плюсом для страны. «Международные резервы России поднялись за это время на 0,4%, до 459,9 млрд долларов. То есть санкции не нанесли ущерб объему резервов, но заставляют искать другие сферы вложений вместо ставших «токсичными» трежерис», – считает Гойхман. По его словам, ЦБ разместил средства в иные активы: на депозиты в иностранных коммерческих банках ушло 26,6 млрд долларов, в ценные бумаги других государств – 17 млрд, на счета в зарубежных центробанках, МВФ и Банке международных расчетов – еще 5,4 млрд долларов. Блинов считает, что реальной альтернативой американским трежерис является, например, суверенный долг КНР или облигации Германии. По его мнению, разумно вкладываться в собственные инфраструктурные проекты, а также в золото. Можно сказать, сократив долю в трежерис, Центробанк всего лишь оптимизировал свой портфель международных резервов. При этом, если ситуация на рынке будет меняться, российский регулятор сможет снова зайти в американский госдолг или расширить портфель других бумаг, говорит Масленников. В любом случае эксперты уверены, что Россия вряд ли сведет свои вложения в госдолг США до нуля, потому что американские бумаги по-прежнему являются выгодным средством вложения.

