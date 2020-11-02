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2 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Появилась новая реальная угроза американскому доллару

Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий, в первую очередь, надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Европа пытается сдержать коронавирус новыми методами

Детей на этот раз решили не запирать дома Michel Spingler/AP/ТАСС
Целый ряд государств возвращает ограничения, которые вводились весной из-за пандемии коронавируса. Речь прежде всего идет о важнейшем партнере России – Евросоюзе, а также Великобритании. Какие запреты вводятся в этих странах, в какую сумму они обойдутся и насколько новые попытки сдержать распространение вируса отличаются от применявшихся во время первой волны пандемии? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Россиянам предлагают сыграть в «ловлю ножей»

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
С начала 2020 года на Московской бирже были открыты 1,35 млн новых инвестиционных счетов. При этом за последние пять лет таковых прибавилось 1,65 млн. Совершенно очевидно, что этот спурт – отнюдь не результат финансового прозрения сограждан, но отчаянная попытка спасти рублевые сбережения. Подробности...
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Чужая псевдовойна в Европе

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия – это в конечном итоге не Европа. И европейские проблемы волнуют нас только в той степени, ослабят они или усилят тех, кто стоял за расширением НАТО и кровопролитным кризисом в братской Украине. Подробности...
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Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция предлагает России создать междусобойчик по решению карабахского вопроса. Кремль пока отказывается – поскольку понимает, чего именно хочет добиться Эрдоган таким предложением. Подробности...
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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

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    Появилась новая реальная угроза американскому доллару

    Цифровой юань готов нанести удар по доллару    2 ноября 2020, 08:30
    Фото: REUTERS/Bobby Yip
    Текст: Ольга Самофалова

    Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий, в первую очередь, надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.

    Банк Китая опубликовал законопроект, который наделяет цифровой юань правовым статусом. Кроме того, документ впервые называет цифровой юань разновидностью и составной частью государственной валютной системы. Это огромный шаг на пути запуска цифровой валюты.

    Законопроект запрещает любым третьим лицам эмитировать обеспеченные юанем цифровые токены, который могли бы заменить юань на рынке. Это значит, что цифровой юань будет циркулировать и конвертироваться точно так же, как и обычные китайские банкноты и монеты, сообщил глава Института исследований цифровых валют Банка Китая Му Чангчун, передает South China Morning Post.

    Таким образом, именно Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Банк Китая с апреля начал тестирование использования цифрового юаня в четырех городах - в Сучжоу, Шэнчьжэне, Чэнду и Сюнане, а также в местах, где пройдут зимние Олимпийские игры 2022 года. В августе один из крупнейших госбанков страны CCB запустил в своем официальном приложении регистрацию электронных кошельков для цифровой версии юаня.

    Китайцы в целом привыкли к цифровым платежным системам, они активно пользуются приложениями Alipay или WeChat Pay в смартфоне вместо бумажника с юанями.

    Что же такое цифровая валюта, и чем она отличается от бумажных денег, безналичных расчетов и собственно криптовалюты? «Цифровой юань - это цифровой аналог национальной бумажной валюты или ее токен. Он работает на блокчейне, эмиссия подчинена центральному банку. В этом заключается главное отличие цифрового юаня от криптовалют - он гиперцентрализован, полностью находясь в подчинении от центрального банка», - объясняет Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    Собственно, цифровой рубль, о запуске которого в следующем году заговорил Центробанк России – это тоже аналог фиатной валюты на основе блокчейна, который будет контролировать Банк России. «Это и не безналичные деньги, и не перевод, так как не предполагается обязательный бумажный эквивалент. Но, с другой стороны, цифровой юань (как и цифровой рубль) обладает признаком фиатной валюты – это средство платежа. В отличие от криптовалюты, которая средством платежа не признается ни в Китае, ни в России», - указывает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

    Главное отличие от безналичного расчета в том, что они проходят через международные платежные систему Swift, MasterCard и Visa. И все они подконтрольны одной стране США, которая этим не гнушается пользоваться в своих целях.

    Иран первым прочувствовал, как это жить в условиях отключения банков от американской платежной системы. Опробовать этот метод борьбы Вашингтон грозит и на Китае, и на России. Даже Евросоюз боится применения таких санкций Соединенными Штатами. И цифровая валюта может помочь в этом плане обезопаситься от гегемонии доллара и США.

    Так, эксперты JPMorgan бью тревогу: все более популярная идея запуска мировыми центробанками собственных цифровых валют угрожает резервному статусу доллара, который является важнейшим аспектом геополитического могущества Вашингтона.

    «Разрушительный потенциал такой цифровой валюты нанесет самый сильный удар именно по США. В первую очередь, это касается гегемонии доллара», - отмечают аналитики банка. Они сомневаются, что доллар лишится резервного статуса в обозримом будущем, однако появление цифровых конкурентов явно ослабит позиции американской валюты.

    Если у стран появятся инструменты, которые позволят обойтись без системы SWIFT и доллара в целом, то Вашингтону станет намного сложнее вводить санкции, отмечают аналитики JPMorgan. Однако США пока не спешат с вводом цифровой валюты, и пока изучают этот вопрос с разных сторон.

    Между тем, централизованная цифровая валюта может не только снизить зависимость от недружественных Штатов, но и быть выгодной, как государству, так и простым гражданам. С одной стороны, это может помочь властям пополнять бюджет от налогоплательщиков, а с другой - сделать внутренние и международные переводы дешевле. Ведь за пользование Swift, MasterCard и Visa приходится платить, и деньги идут в карманы Вашингтона.

    «Цель локальных цифровых валют – построить свою независимую инфраструктуру. Простые граждане, возможно, получат удешевление и ускорение своих переводов, а власти - полный контроль над финансовой системой»,

    - говорит Купцикевич.  С практической точки зрения это означает, что бумажник с наличными деньгами будет не нужен. Цифровым юанем можно будет расплачиваться в любой розничной точке. А вот пойдет ли по такому пути и Россия – пока до конца непонятно. «Ранее была информация, что цифровой рубль может использоваться для расчетов ЦБ с банками. То есть пока подразумевается другой способ применения. Сейчас это ближе к подходу Европы», - говорит Купцикевич.

    В начале октября ЕЦБ заявил, что тоже думает о запуске цифрового евро и начинает проводить подобные эксперименты. Возможно, следующим после Китая станет как раз Евросоюз, не исключает Тузов. «И, судя по всему, это также будет нечто среднее между криптовалютой и фиатной валютой, главная задача которого – контроль обращения денег в Европе», - говорит эксперт.

    Благодаря цифровой валюте, страны могут выйти на новый уровень борьбы с отмыванием денег и легализацией средств. Уйти от налогов будет гиперсложно, а это означает колоссальный рост бюджетных доходов. «Транзакции с такими валютами будут полностью прозрачны для государств, эмитировавших их»,  - говорит Артем Тузов.

    А вот век независимых криптовалют, скорее всего, закончится. «После внедрения национальных цифровых валют стоит ожидать внедрения жестких законов, запрещающих оборот независимых криптовалют аналогично конфискации золота у населения США в 1933 году», - предрекает Тузов. 

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