За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

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19 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 20:48  |  vz.ru
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В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
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Можно ли наказать США и их союзников за военные преступления

Австралия официально извинилась за преступления в Афганистане REUTERS/Omar Sobhani
Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл извинился за преступления австралийских солдат в ходе военной операции в Афганистане. Тем самым, как считают эксперты, он продемонстрировал необычный для дипломатической практики пример. При этом союзные австралийцам солдаты Британии и США известны куда большими масштабами злодеяний, но никакой ответственности за них не несут. Почему? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...
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Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
Обсуждение: 120 комментариев
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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
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    За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

    Мир ждет новая эпоха роста цен    19 ноября 2020, 20:40
    Фото: DADO RUVIC/REUTERS
    Текст: Ольга Самофалова

    Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущую катастрофу есть — это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий.

    Экономические последствия пандемии нового коронавируса стали причиной увеличения мирового долга на 15 трлн долларов с конца прошлого года, что привело к «установлению нового рекорда в размере более 272 трлн долларов в третьем квартале 2020 года». «Поскольку финансовые меры по борьбе с пандемией продолжают применяться, мы ожидаем, что к концу 2020 года мировой долг достигнет 277 трлн долларов», - считают эксперты вашингтонского Института международных финансов. Такой огромный госдолг составляет уже 365% глобального ВВП. Это означает, что долги всех стран в 3,5 раза превышают размер мировой экономики.

    Экономисты еще до пандемии предупреждали, что мир находится в серьезной опасности из-за колоссальных долгов многих развитых стран. Просто потому, что вернуть такие долги полностью никто не сможет. Расплатиться с ними вряд ли удастся нескольким поколениям.

    Кто же больше других живет за чужой счет? Этим прославились больше именно развитые, а не развивающиеся страны. Главные любители жить в долг – это США, Великобритания, страны Евросоюза, Япония и Южная Корея.

    Так, по данным института, в началу октября 2020 года общий долг развитых стран составил 196,3 трлн долларов, что более чем в четыре раза больше размера их экономик (432% к ВВП). Развивающиеся страны должны в разы меньше – лишь 76,4 трлн долларов (258% к ВВП), что тоже на самом деле много.

    «Западный блок стран уже привык к так называемой «жизни в долг», выпуская все новые и новые государственные ценные бумаги для привлечения денежных средств в свою экономику. Ситуация с пандемией усугубила сложившуюся ситуацию с долгами», - говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

    На этом фоне Россия выглядит даже уникально. «У России государственный долг к ВВП страны составляет всего 12,5%. Это объясняется как раз тем, что мы не входим в число ключевых экономик мира, поглощающих все новые и новые рынки для распространения своей продукции», - указывает Новикова.

    России охотно дают в долг, в том числе иностранцы, по одной простой причине. России дефолт не грозит. Весь наш валютный долг меньше валютных резервов, что отображает качество российской финансовой системы, а это высоко ценят инвесторы, отмечает Андрей Русецкий, управляющий активами «БКС Мир инвестиций». Поэтому российские валютные облигации торгуются с минимальной доходностью.

    И резко наращивать госдолг Россия не собирается, хотя он будет понемногу расти. В 2020 году он составит 20,5 трлн рублей (19,1%) ВВП, а к 2023 году вырастет до 28,4 трлн рублей (21,4% ВВП). 

    Развитые страны, в отличии от России, в прямом смысле сидят на пороховой бочке. Раздутый долговой пузырь в любом случае лопнет. Вопрос только в том, когда это произойдет и в какой точке земного шара.

    «Но этого никто не знает. Стоит лишь быть особенно внимательным к данной теме в первые годы после пандемии. Впрочем, весь финансовый мир так тесно переплетен, что не имеет особого значения, где рванет. Бесконтрольный вал дефолтов принесет вред всему миру и будет настоящей экономической и политической катастрофой», - говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    «Пандемия может довести мировую экономику до критического состояния, при котором банкротство больших компаний будет неизбежно, и возникнут проблемы и с бюджетами стран. Скорее всего, все идет как раз к тому, что произойдет критическое падение всей глобальной экономики, после чего начнется постепенное восстановление экономической системы. Именно в этом хаосе могут возникнуть новые лидеры экономического развития, что приведет к перестройке всей системы взаимодействия стран между собой», - рассуждает Новикова. С какой страны начнется постепенное разрушение карточного домика, сказать сложно, но то, что она будет принадлежать к западному блоку стран - не вызывает сомнения, добавляет эксперт.  

    Однако не все экономисты настроены так пессимистично. Андрей Русецкий отмечает, что есть простой и действенный способ справится с долговым пузырем до того, как он «рванет». Для этого надо просто долго держать ставки низкими, как это уже делали для решения проблемы высоких долгов в послевоенный период. «Достаточно держать ставки доходностей по госдолгу ниже номинального роста экономики. К примеру, при ставках ниже на 2% за 10 лет долг к ВВП придет к значению предыдущего года – это нормальный цикл и срок для государственных финансов. Кто пострадает? Это держатели высококачественных корпоративных облигаций и гособлигаций, а также любители держать валюту «под подушкой», - отмечает Русецкий.

    Впрочем, он не исключает валютные кризисы в отдельных регионах, что сильно осложняет ситуацию с валютными долгами. В прошлом году на реструктуризацию ушла Аргентина, в этом году тяжелая ситуация с валютой в Турции.

    Если дефолт США или Японии пока сложно представить, то главным последствием столь раздутых долгов может стать инфляция. Справиться с огромными долгами ведущим странам после Второй Мировой войны помогла в том числе сильная инфляция в 1970-1980-х годах, напоминает Купцикевич. И первые предпосылки для ее разгона есть и сейчас.

    Ученые Чарльз Гудхарт и Манодж Прадхан, ранее работавшие в Morgan Stanley, в своей книге The Great Demographic Reversal утверждают, что эпоха низкой инфляции и высокой и постоянно растущей задолженности заканчивается. Вскоре начнется обратный процесс. По их мнению,

    масштабные фискальные и монетарные стимулы спровоцируют всплеск инфляции более чем на 5% или даже на 10% уже в 2021 году. После этого мировая экономика переключится в режим повышенной инфляции. Последний раз такое случилось в 1980-х годах на фоне глобализации.

    Почему наиболее очевидным решением по избавлению от долга является инфляция? «Долги зафиксированы в валюте - доллары, евро, иены. Сейчас в ЦБ Еврозоны, США и Японии таргетируют инфляцию в 2%. При этом за счет экстремально низких ставок доходности по гособлигациям вблизи нуля или даже в отрицательной территории. Сохранение статус-кво с годами съедает покупательную способность сегодняшних долгов. Это сработало полвека назад, сработает и сейчас», - поясняет Александр Купцикевич.

    Не исключены и более жесткие «финансовые репрессии». Например, в США во время Великой Депрессии вводился запрет на наличное золото, а позже были добровольно-принудительные покупки гособлигаций, где ценность денег также съедалась инфляцией, напоминает эксперт. По его мнению, маховик финансовых репрессий медленно закрутиться уже в ближайшее время.


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