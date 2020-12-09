Грозит ли нам голод в 2021 году

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли опять пригрозил миру катастрофой. Опять – потому что он регулярно делает такие заявления. Положение обязывает. В этот раз он предположил, что в 2021-м году голод охватит более 30 стран, жертвами станут 270 миллионов человек, ежедневно будут умирать от голода 300 тысяч. Обосновывает необходимость выделения денег своей организации. Это нормально.

Впадать в панику преждевременно. Однако относиться к прогнозам Бизли как к дежурному алармизму тоже не стоит. Во-первых, голод уже существует. В 2020 году к осени от голода умерли более 7 млн человек. Более 800 миллионов не имеют доступа к достаточному количеству качественной пищи. Около 2 миллиардов в зоне риска (при этом более 2 миллиардов на планете страдают от избыточного веса). Во-вторых, факторы, приводящие к массовому голоду никуда не исчезают, а, напротив, умножаются. В числе причин голода называют перенаселение, военные конфликты, вынужденную миграцию, экологические катастрофы, экономические кризисы. А в этом году добавилась ещё и пандемия.

Голод стоит на пороге и стучится в двери миллионов людей.

А в Америке ещё с апреля фермеры уничтожают свою продукцию: выливают на землю молоко, зарывают и впахивают в почву овощи. Потому что из-за пандемии упал спрос, снизился объём заказов от кафе и ресторанов. Такова логика капитализма. Казалось бы, надо просто отвезти продукты голодающим и раздать их бесплатно. Но доставить картошку в Африку, складировать её, обеспечить раздачу нуждающимся – гораздо дороже, чем уничтожить. А если раздавать бесплатно где-то поближе, то это обрушит цены, «рынок» пострадает. А рынок – это святое. Люди могут умирать от голода, но рынок надо спасти.

Кстати, мы в этом смысле не сильно лучше. Капитализм – везде капитализм. Только в Петербурге за 2020 год уничтожили более 120 тонн санкционных продуктов: фрукты, сыр, консервы. Предполагается, что это были продукты хорошего качества, но ввезённые в обход запретов. Можно было бы дополнительно проверить их на безопасность и раздать социальным организациям. Например, Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» ежедневно кормит несколько сотен бездомных. Почему бы не отдать «санкционку» им? Но дополнительные исследования, логистика, хранение, распределение – это дорого и управленчески сложно. Проще бульдозером.

В ноябре указом Президента запрет на поставки из стран, которые вводили антироссийские санкции, продлён до 31 декабря 2021 года, то есть, ещё на год. Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации указа. Было бы хорошо, если бы в новом нормативном акте был установлен разумный порядок использования конфискованных продуктов питания.

Суть в том, что еды на планете производится достаточно много. Всем бы хватило. Проблема не в еде и не в планете. Проблема в капитализме и в недалёком менеджменте ресурсов. Опасность голода необходимо устранять, двигаясь двумя параллельными путями: планированием производства и распределения продуктов питания, а также стимулированием автономного обеспечения пищей стран, регионов и даже домохозяйств. Поясню, о чём я.

Но прежде надо понять, как вообще в человеческом обществе возникает голод. С точки зрения природы смерть человека от голода является почти невозможной. Ведь человек всеяден! Лев может умирать от истощения, лёжа на груде бананов, потому что лев ест только мясо. Это называется узкой трофической специализацией. А человек ест фрукты, овощи, корнеплоды, злаки, травы, насекомых, мясо, яйца, молоко, рыбу, морепродукты, грибы – в общем, всё живое и неядовитое. Умереть от голода человек может только в какой-то совсем уж безжизненной пустыне.

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Однако это так только теоретически. Практически же для охоты, рыбной ловли, собирательства и прочего нужны знания, умения, навыки, технологии. Современный городской житель быстро умрёт от голода или отравления в прекрасном живом лесу, наполненном вкусной и питательной пищей, потому что не знает, как её добывать и употреблять. Если раньше сам не станет пищей для хищника. Но и абориген из леса не протянет долго в городе, погибнет, если у него нет друзей или денег, а также знаний о том, как устроены джунгли большого города.

Почти каждый массовый голод в человеческом обществе является «голодомором», то есть, явлением социальным и политическим, вызванным намерениями или ошибками политического, социального, экономического, управленческого порядка. Природное бедствие вроде засухи служит только триггером, запускающим процесс.

Для того, чтобы заставить людей голодать, необходимо сначала уничтожить их привычную среду обитания (или вырвать их из среды); лишить их традиций, навыков, знаний, техник и технологий самостоятельного производства или добывания пищи; сделать людей зависимыми от монетизированной «работы», подсадить на монокультуры, на ограниченные источники получения продуктов питания, монополизировать, централизовать, сконцентрировать пути распределения пищи. Затем остаётся только нарушить логистику доставки продуктов и всё. Голод обеспечен.

Мы в городе такие умные и образованные, знаем много про экономику и антропологию, у нас много идей и теорий, но если в течение недели не будут работать супермаркеты вблизи нашего места жительства, то у нас дома начнутся проблемы с питанием. Поэтому опасность голода не является чем-то бесконечно далёким даже для нас.

Обеспеченность продуктами питания в России, в принципе, удовлетворительная. Международные эксперты отмечают, что Россия – страна хорошо защищённая от голода. Сельское хозяйство у нас на подъёме. Однако есть некоторые тревожные моменты. Первый – рост экспорта пальмового масла, что говорит о недостаточном производстве молочных жиров. Второй – усиливающаяся монополизация, концентрация сельского хозяйства, какой не было даже в советские времена. Это вредно для продовольственной безопасности.

Советский Союз прошёл тяжёлую школу голода в 1930-х годах и после войны. Централизованное производство и распределение продуктов питания не справлялось с обеспечением населения. И советская власть делала всё больше и больше уступок «личному подсобному хозяйству». Увеличивались допустимые размеры, снижались налоги. А в последние годы контроль и налоги были фактически упразднены. Дачи городских жителей были тем же самым «личным подсобным хозяйством»; и селяне, и горожане занимались огородничеством. А именно огородничество, по мнению современных антропологов, является наиболее адаптивным способом ведения сельского хозяйства.

В магазинах советской эпохи ассортимент продуктов питания был бедноват. Но в холодильниках и на столах граждан царили роскошь и разнообразие. Потому что большая часть пищи производилась в системе личного хозяйства, на своём огороде, или покупалась на колхозном рынке, у других огородников и «фермеров». И, главное, это давало гарантию от голода. И они спасли нас, огороды и дачи.

Когда началась катастрофическая «перестройка», когда экономика перестала существовать, в начале 90-х годов мы были обречены на мор. Импортные продукты питания тогда появились в магазинах, да только вот денег у людей не было совсем. И спасались мы картошкой с дач, помидорами с огородов. Буквально – спасались. Около 20 миллионов человек, возможно, умерло бы от голода в начале 90-х, вдобавок к случившимся демографическим потерям, если бы не советские огороды. Огороды спасли. Потому что автономные системы более устойчивы в периоды кризисов.

Сейчас мы хорошо живём, и дачи-огороды трансформируются в места загородного отдыха прямо у нас на глазах. Зарастают лопухами, цветами или выкладываются красивой плиткой. Ещё в 2017-м году около 40% сельхозпродукции выходило с дач-огородов! Но уже наверняка меньше. А не надо бы зазнаваться. Голод никогда не бывает слишком далеко. А огородничество только кажется таким простым. На самом деле это очень высокая и продвинутая технология выращивания огромного разнообразия культур в условиях ограниченной площади. Если её потерять, то восстановить будет сложно.

В отношении же Африки, Азии, Южной Америки – всех регионов, где население массово страдает от голода – решение проблемы может быть только двухвекторным. Несомненно, нужно организовывать гуманитарную доставку и раздачу продуктов питания. Но необходимо и предоставить условия, и обучить население самостоятельно производить необходимый минимум продуктов питания, с помощью того же огородничества.

И здесь загвоздка опять в капитализме, который ненавидит любую автономность. В Америке пытались принять Билль S510, о запрете выращивания овощей для личного пользования. Ведь выращивать собственную еду – это всё равно, что печатать свои деньги! Такое безобразие должно быть запрещено! Закон не прошёл, но осадочек остался. И у нас идёт борьба вокруг запрета использования собственного семенного материала.

Вопрос будущих голодоморов стоит так: что нам важнее? Деньги, рынок, капитализм? Или люди, планета, пища? В конечном итоге, даже бумажные деньги нельзя есть. Не говоря уж про электронные.