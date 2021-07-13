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13 июля, вторник  |  Последнее обновление — 12:58  |  vz.ru
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Какие продукты подешевеют в ближайшее время

Разгон цен на продукты удалось прервать Алексей Майшев/РИА Новости
Впервые за время пандемии цены на продукты питания пошли вниз. Мировой индекс цен упал на растительные масла, зерновые и молочные продукты. Первое снижение цен фиксируется и в России – на подсолнечное масло. На подходе удешевление еще ряда продуктов питания в российских магазинах, говорят эксперты. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
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Раскрыты загадки гибели советского флота в 1941-м

Водолазам удалось найти останки кораблей, судьба которых ранее оставалось неизвестной Разведывательно-водолазная команда/Facebook
«Сомневаюсь, что со времен окончания войны кому-то приходилось видеть такое количество людей, погибших в одном месте – там лежат тысячи человек». Такими словами газете ВЗГЛЯД описали увиденное на дне Балтийского моря участники уникальной подводной экспедиции. Им удалось приоткрыть тайну одной из самых трагических страниц Великой Отечественной – т. н. Таллинского перехода. Подробности...
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Зеленского заставили срочно заняться марихуаной

Одно из лекарственных средств, которые теперь будут разрешены на Украине El Nuevo Dia/Zuma/ТАСС
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Какие продукты подешевеют в ближайшее время

    Разгон цен на продукты удалось прервать    13 июля 2021, 11:32
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Впервые за время пандемии цены на продукты питания пошли вниз. Мировой индекс цен упал на растительные масла, зерновые и молочные продукты. Первое снижение цен фиксируется и в России – на подсолнечное масло. На подходе удешевление еще ряда продуктов питания в российских магазинах, говорят эксперты.

    Впервые за год цены на продукты питания в мире пошли вниз. Индекс мировых продовольственных цен снизился на 2,5% от месяца к месяцу, отступив от недавно достигнутых десятилетних рекордов. Такие данные приводит продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

    Правда, не все продукты, которые входят в этот индекс, подешевели. Индекс цен на мясо и сахар в июне все-таки вырос на 2,1% и 0,9%, но это было компенсировано снижением индекса цен на растительные масла (на 9,8%) и на зерновые (на 2,6%). Плюс молочные продукты показали минус 1%.

    Падение индекса цен на растительное масло объясняется снижением стоимости пальмового, соевого и подсолнечного масел, объясняют в организации. Основная причина – это ожидания больших урожаев в основных странах-производителях. Плюс снизился спрос на соевое и подсолнечное масло. Что касается зерновых, то мировые цены на пшеницу снизились на 0,8% к прошлому месяцу из-за ожидания хорошего урожая в мире. Цены на кукурузу уменьшились на 5% из-за рекордного урожая в Аргентине.

    Тенденция к снижению цен наметилась и в России. Первым начало дешеветь подсолнечное масло на фоне ожидаемого рекордного урожая в этом году, в том числе за счет увеличения посевных площадей. В России будет собрано 15,9 млн тонн подсолнечника против 13,3 млн тонн в 2020 году. Плюс на Украине также ожидается высокий урожай подсолнечника. Все это в итоге и спровоцировало снижение цен как на мировом рынке, так и внутри России.

    «Снижение цен на пшеницу, кукурузу и растительные масла на мировых рынках отразится и на российских внутренних ценах. Но ожидать сильного снижения потребительских цен на продукты не стоит.

    Доля стоимости пшеницы в хлебе и мясе для конечного потребителя невелика. При снижении цен на зерно на 10% хлеб и мясо могут подешеветь примерно на 0,5%. И такие колебания уже учтены производителями»,

    – говорит ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

    Что касается подсолнечного масла в России, то после резкого роста цен на него власти заставили производителей подписать соглашение с ретейлерами о продаже продукта по цене ниже мировой с учетом всех издержек.

    «Основным фактором стабилизации цен станет введение с сентября экспортной пошлины на растительные масла. Мы ожидаем, что к сентябрю цена как на сырье (подсолнечник), так и на готовую продукцию на полке (растительные масла) опустится до уровня начала сезона прошлого года», – говорит зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Впрочем, многое будет зависеть от погоды в июле – октябре и по какой цене появится новое сырье, добавляет эксперт.  

    На какие еще продукты питания стоит ждать снижения цен? Во-первых, удешевление растительных масел может положительно повлиять на стоимость продуктов, где они активно используются в производстве. «Доля растительного масла велика в себестоимости майонезной продукции и других соусов, а также кондитерских изделий», – указывает Леонов. 

    Во-вторых,

    стоит ждать традиционного летнего снижения цен на овощи и местные фрукты.

    На прошлой неделе цены в опте на многие овощи уже пошли вниз, говорит Леонов. Это значит, что в ближайшее время снижение цен может дойти и до розницы. «Традиционно максимально низкие цены на овощи наступают осенью, когда предложений на рынке будет в избытке», – говорит эксперт.

    По данным «Руспродсоюза», на рынке выросло предложение огурца открытого грунта, который отпускается по 20-25 рублей за килограмм в опте. Тепличные комбинаты отгружали гладкий огурец по 40-55 рублей, бугорчатый – по 60-80 рублей за килограмм.

    Продолжают снижаться оптовые цены и на томат, так как все больше томата поступает из пленочных теплиц и открытого грунта. Плюс Грузия и Азербайджан нарастили поставки своих томатов в Россию. Наконец, по словам самих производителей, упала покупательская активность, отмечает Леонов.

    По данным «Руспродсоюза», импортные томаты отгружаются в опт по 60-110 рублей за килограмм в зависимости от качества и страны поставщика, а местные тепличные томаты – по 50-90 рублей за килограмм.  

    Все больше стало поступать моркови и свеклы из местных хозяйств, поэтому производители вынуждены были снизить цены. Так, накануне выходных морковь поступала в продажу по 50-60 рублей за килограмм, а диапазон цен на свеклу озвучивался на уровне 27-38 рублей, отмечает Леонов.

    Продолжают опускаться цены в опте и на картофель, что также связано с сезонным увеличением предложения на рынке. Оптовые сделки заключались в пределах 14-22 рублей за килограмм картофеля, отмечают в «Руспродсоюзе».

    Благодаря новому урожаю, в южных областях страны снижаются оптовые цены на лук. К концу недели репчатый лук стоил 11-16 рублей за килограмм в опте. «Вслед за снижением цен в опте аналогичную динамику в ближайшее время мы ожидаем и в рознице», – говорит Леонов.

    Впрочем, летнее снижение цен на овощи и фрукты не означает, что тенденция глобального роста цен на продукты питания остановится. «Следует понимать, что несмотря на остановку и даже некоторое снижение мировых цен на продовольствие, они остаются на высоком уровне – по оценке ФАО, они на треть выше, чем год назад. При этом российские внутренние цены выросли меньше», – указывает Терновский.

    По его мнению, еще долго нам придется наблюдать борьбу двух тенденций. С одной стороны, рост производительности труда в сельском хозяйстве позволяет снижать цены. Но, с другой стороны, растет население планеты и качество питания, что толкает цены вверх. Но большинство экспертов полагают, что реальные цены на продовольствие за вычетом инфляции в ближайшие десятилетия все-таки будут снижаться, заключает Терновский. 


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