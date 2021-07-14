Кофе станет дефицитным продуктом уже в этом году

Беспрецедентное падение сборов кофе в Бразилии может сказаться на стоимости кофейного напитка, в том числе для россиян. Биржевые цены уже взлетели до максимумов пятилетней давности. Не сразу, но все эти расходы монополисты кофейного бизнеса – Швейцария и Италия – переложат на плечи обычных покупателей, ведь спрос на кофе продолжает расти, несмотря ни на что.

Мировые цены на кофе сорта арабика выросли в июне до максимального уровня с 2016 года. Так, фьючерсные контракты на поставку кофе арабика на бирже в Нью-Йорке за три месяца подорожали на 18% – до 1,51 доллара за фунт (0,454 кг). В Лондоне кофе робуста прибавил в цене за три месяца 30% и достиг максимума за два года – 1749 долларов за метрическую тонну, сообщила The Wall Street Journal.

Крупнейший производитель и поставщик арабики в мире – Бразилия. Однако страна столкнулась с сильнейшей засухой, которую издание называет одной из самых суровых за почти сто лет. После рекордного урожая в 2020 году в этом и так ожидался более слабый урожай. Но теперь понятно, что ситуация намного хуже, чем виделось изначально. Местные плантаторы готовятся к самому сильному падению производства за последние почти 20 лет из-за сильнейшей засухи. Как ожидается, сборы кофе в Бразилии упадут до уровня 2003 года. Минсельхоз США прогнозирует, что по сравнению с 2020 годом урожай в этом году будет меньше на 15 млн стандартных мешков весом 132 фунта (примерно 60 кг). Однако некоторые брокеры ждут падения на 17 млн, а то и 23 млн мешков.

Бразилия крупнейший, но не единственный производитель кофе. Впрочем, у двух ее конкурентов – Колумбии и Вьетнама – свои проблемы. В Колумбии протестующие заблокировали дороги и порты, поэтому кофе застрял в хранилищах. А вьетнамцы столкнулись с дефицитом контейнеров и удорожанием морских перевозок. «Ставки фрахта на морской транспорт на некоторых направлениях в 2020 году из-за пандемии выросли в три–десять раз, что сразу привело к росту стоимости конечной продукции и сырья», – говорит Артем Деев из AMarkets.

Проблема в том, что «адептов» кофе в мире, да и в России становится все больше, чем «адептов» чая. Минсельхоз США считает, что в этом году потребление кофе превысит производство впервые с 2017 года.

Потребление вырастет на 8,1 млн мешков – до 165 млн мешков, тогда как производство упадет до 164,8 млн мешков. «Спрос на кофе растет за счет того, что такие традиционно чаелюбивые страны, как Россия, по мере роста уровня жизни пробуют новые напитки и все больше привыкают к кофе», – говорит считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. В целом это общемировая тенденция: потребление кофе растет, а чая – падает.

Хотя в глобально плане все выглядит не так страшно. «Биржевые цены на кофе кажутся высокими в сравнении с прошлым годом, но они не столь высоки по историческим меркам. В 2014 году они доходили до 2,25 доллара за фунт против 1,5 доллара сегодня и минимумов у 0,93 годом ранее. В 2011 году цена фунта вообще превышала три доллара», – указывает Купцикевич.

Однако рост цен на сырье может перекинуться на цены в кафе и в магазинах. «Большинство компаний – производителей кофе работают со своими поставщиками на основе долгосрочных контрактов и защищены от колебаний цен. Однако некоторые участники рынка, например ряд кофеен, уже подняли ценники из-за роста цен на сырье. Кофе в нашей стране – импортный товар, и на внутренние цены влияет логистика, импортные пошлины, динамика курса рубля, надбавки розничных торговых сетей, а также спрос», – говорит доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Мария Долгова.

Многие все же пока стараются не перекладывать затраты на потребителей, чтобы не отпугнуть их после череды ковидных ограничений. Но многое будет зависеть от спроса.

Увеличение цен на кофе в розничных магазинах россияне почувствуют ближе к концу года,

считает Деев. «Сейчас существуют складские запасы кофе у производителей, поэтому продукция пока будет производиться по старым ценам. Но по мере закупок кофе по новой стоимости будут расти и отпускные цены с кофейных фабрик, а розница наложит еще и свою наценку», – говорит эксперт.

«Наибольший рост цен на кофе, кофейные напитки и продукты питания, содержащие кофе, например выпечку, будет в сфере общественного питания, поскольку именно она сильнее всего пострадала в период пандемии. Цены в розничных магазинах изменятся в меньшей степени, их рост будет, скорее всего, соответствовать уровню продовольственной инфляции», – ожидает Долгова. При этом кофе не входит в перечень социально значимых продуктов, поэтому единственный фактор, который может сбить цены на него – это низкий платежеспособный спрос, добавляет она.

Любопытно, что кофейный бизнес устроен по типу нефтяного. Кофе производится в основном в трех развивающихся странах. Россия, как и многие другие страны, климатически не подходит для выращивания кофе. Однако в Бразилии, Колумбии и Вьетнаме сам кофе только выращивают и экспортируют его как сырье в основном в развитые страны. И вот уже развитые страны делают из зерен конечный продукт для продажи. Монополистами на этом рынке можно считать Швейцарию, Италию и Германию.

Россия в последнее время тоже начала закупать сырье для кофе, и уже внутри страны обжаривать и упаковывать его. Но у нас этот бизнес не такой большой, и в основном для внутреннего потребления. Тогда как Швейцария, Италия и Германия, где урожай кофе собрать невозможно, являются крупнейшими экспортерами готового кофе. Более 90% мировых сделок по покупке кофейного сырья совершаются в Швейцарии.

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«Что касается законов функционирования рынка кофе, то здесь работают общие принципы глобализации. Развивающиеся страны, не имеющие возможностей глубокой переработки продукции и создания конкурентоспособных товаров, продают сырье. А развитые государства из покупного сырья делают товары высокой добавленной стоимости и продают в те же страны – экспортеры сырья», – говорит Артем Деев.

Так, указывает эксперт, Бразилия на экспорте кофе как сырья зарабатывает чуть менее 10 млрд долларов в год, что составляет около 3,5% ВВП страны. А Швейцария, которая закупает это сырье, зарабатывает на производстве кофе более 2 млрд франков в год (доля в ВВП на уровне 4%).

Швейцария расположена в центре Европы и имеет благоприятную налоговую систему, поэтому здесь работают многие крупные трейдеры, причем не только по торговле кофе, но также нефтью и золотом.

У Швейцарии даже имеется стратегический запас кофе на три месяца на случай войны или других катаклизмов. Когда власти страны несколько лет назад попытались отменить сохранение таких запасов кофе, ведь это не стратегический продукт питания с нулевым объемом калорий, жители страны выступили резко против такой инициативы. Кофе они считают вполне жизненно необходимым запасом. Собственно, по объемам экспорт кофе даже превышает экспорт таких исконно швейцарских продуктов, как сыр и шоколад.