Нефть может повторить взрывное подорожание газа

В декабре 2021 года нефть подорожает выше 100 долларов за баррель, а в декабре 2022 года – до 200 долларов за баррель. Такие ожидания по ценам транслируют трейдеры на рынке нефтяных опционов. Учитывая, как в прошлом году нефтяная цена провалилась в отрицательную плоскость, а в этом году газовая цена ушла к заоблачным 2000 долларам за тысячу кубов, исключать уже ничего нельзя. Что будет значить для рубля и для России рекордный взлет стоимости нефти?

Рост американской нефти WTI до семилетнего максимума в 82 доллара – это только начало, несмотря на замедление мировой экономики, пишет WSJ со ссылкой на трейдеров. По их мнению, нефть может уже в декабре подняться выше 100 долларов за баррель. Такого уровня WTI не достигала с момента нефтяного кризиса 2014 года. Но в этом году она выросла на 70%, и на 10% – за последний месяц.

Более того, некоторые трейдеры считают, что к декабрю 2022 года мировой эталон Brent достигнет рекорда в 200 долларов за баррель. Такие ожидания следуют из рынка нефтяных опционов, который сами трейдеры называют диким. Опционы позволяют инвесторам покупать или продавать нефть по указанной цене к определенной дате.

В прошлом году трейдеры ставили на рост цен на нефть и не прогадали – нефть выросла, и они смогли неплохо заработать. И хотя нефть уже выше 80 долларов, трейдеры продолжают ставить на ее рост. По данным CME Group, в среднем в октябре ежедневно продавалось и покупалось около 167 000 опционов на нефть марки WTI, что является максимумом с марта 2020 года. Согласно QuikStrike, опцион «колл» в 100 долларов, бычий контракт, который дает право покупать нефтяные контракты, стал сейчас наиболее распространенным на рынках WTI. Это довольно необычно из-за того, насколько эти контракты выше текущих котировок и насколько убыточными они могут оказаться.

В четверг число непогашенных контрактов по опционам «колл», привязанных к WTI стоимостью 100 долларов за баррель во все даты истечения срока контрактов, превысило отметку 141 500, что эквивалентно более чем 141 млн баррелей нефти. Это более чем в два раза больше дневного объема производства в мировой экономике. Как показывают данные QuikStrike, на прошлой неделе также были популярны опционы «колл», привязанные к росту WTI до 95 или 180 долларов за баррель.

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«Опционы «колл» дают своему держателю право продать нефть по указанной цене в будущем. Если инвесторы приобретают такие опционы, это означает, что они ждут цену нефти выше той, что заложена в опционе, то есть выше 100 долларов за баррель к концу года. Если цена на рынке будет 110 долларов, то инвесторы могут получить эти 10 долларов разницы: купили по 100 через опцион, продали по 110. Также возможна продажа самих опционов: чтобы получить прибыль, покупать нефть не обязательно. Стоимость опциона будет равна разнице: те же 110 минус 100», – объясняет аналитик Exante Владимир Ананьев.

Надо понимать, что торговля фьючерсами и опционами – это не всегда торговля реальным товаром. Поставка осуществляется лишь по нескольким процентам таких сделок, а подавляющее большинство – это спекуляция, добавляет эксперт. Показателен пример прошлого года, когда фьючерсы на нефть WTI ушли в отрицательную зону, что произошло впервые в современной истории.

Это пример показывает, что если возможен такой провал, то нельзя исключать и фантастического скачка цены. Тем более что газовый спотовый рынок в Европе доказал, что это возможно, когда цена на газ улетела ближе к 2000 долларов за тысячу кубометров. А куда она улетит, когда настанет зима и стукнут сильные морозы?

«Временный скачок цен на нефть до 100 вполне реален, если сохранится благоприятная конъюнктура, включая погоду и перебои с поставками по какому-либо направлению. В этом случае цена нефти может взорваться примерно так же, как это было ранее, в прошлом месяце, с газом»,

– говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его мнению, ожидать 100 долларов в декабре этого года намного легче, чем 200 долларов в конце будущего года. «Можно говорить о структурной недофинансированности отрасли и ошибочной поспешности Европы в уходе в зеленую энергетику, не набрав достаточной прочности в ней», – говорит Купцикевич.

Brent может подняться выше 100 долларов за баррель, если пандемия внезапно закончится и спрос на нефть восстановится быстрее предложения. То есть ОПЕК+ и США не успеют достаточно нарастить добычу, не исключает Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам».

Такой рост цен на нефть может вызвать в мире серьезный рост инфляции, который может перерасти в стагфляцию, учитывая, что пандемия еще не подошла к концу, полагает он.

России гиперинфляция при этом вряд ли будет грозить. «Для рубля нефть по 100 долларов, конечно же, будет фактором укрепления, однако внутри страны цены на бензин вырастут намного меньшими темпами благодаря механизму демпфера, что позволит сдержать инфляцию. Более того, ЦБ РФ повышением процентной ставки будет и дальше бороться с ростом цен на товары и услуги», – говорит Маслов.

Ждать глобального укрепления рубля не стоит, даже если нефть вырастет до 200 долларов за баррель. «Рубль к 30 точно не вернется, этот сценарий навредит самой экономике России. Наша экономика ориентирована на экспорт, то есть экспортерам, многие их которых – госкорпорации, да и самому бюджету сильный рубль точно не нужен. Сейчас ситуация и так экстремальная: баррель Brent стоит почти 6000 рублей – это исторически рекордный уровень», – говорит Ананьев.

«Курс рубля сдерживается бюджетным правилом. Поэтому при росте нефти до 200 ЦБ просто нарастит покупки валюты за рубли, ускорив наполнение ЗВР. Позитивная реакция рубля, конечно, будет, но она окажется несоразмерной росту нефти. Для понимания: удвоение цены Brent за этот год потянуло за собой рост рубля против доллара лишь на 10%», – рассуждает Александр Купцикевич.

Хранить сбережения по-прежнему разумно пропорционально тем валютам, в которых человек собирается тратить. При этом мы часто покупаем импортные товары, стоимость которых зависит от иностранной валюты.

«В долгосрочном периоде разумнее держать половину сбережений в рублях, половину в стабильной иностранной валюте, например в евро или долларах. Ослабление одной валюты в корзине компенсируется ростом другой. Это стратегия сбережений, а не спекуляций»,

– говорит Ананьев.

Если 100 долларов за баррель эксперты еще допускают в моменте, то вот в 200 долларов они пока слабо верят, в отличие от трейдеров. Потому что текущая цена вполне благоприятна для экспортеров – ОПЕК+, России и США, а столь дорогое черное золото им невыгодно. «Дорогая нефть заморозит дальнейшее восстановление экономики и негативным образом повлияет на будущий спрос на нефть. Скорее всего, возможен сценарий, когда нефть действительно сможет продолжить рост, однако на следующем заседании ОПЕК+ и его союзники примут решение об увеличении поставок нефти, что стабилизирует цены на черное золото, ведь важно не только за какую цену продавать товар, но и в каких количествах», – говорит Андрей Маслов.

Владимир Ананьев из Exante ждет охлаждение рынка к концу года: нефть вряд ли будет выше нынешних уровней, цена в районе 81 доллара кажется более реальной, чем 100. Доллар может отойти в район 73 рублей. На следующий год делать прогнозы вообще никто не берется.

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