Россия поразила Запад рекордными накоплениями

Россия достигла исторически рекордного объема золотовалютных резервов – более 618 млрд долларов. Это пятый результат в мире. Столь большой подушки безопасности России хватит на 19 месяцев жизни при полном отсутствии экспортных доходов. Мало кто может похвастаться такими накоплениями. Что же помогло России нарастить запасы вопреки санкционной войне со стороны Запада и кризиса пандемии?

Размер международных или золотовалютных резервов России на 1 сентября превысил 618,2 млрд долларов. Это исторический рекорд. За все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось, отмечает Счетная палата. С начала 2015 года резервы выросли в 1,5 раза или на 235 млрд долларов.

В итоге Россия заняла пятое место в мире по размеру международных резервов. Впереди Китай, Япония, Швейцария и Индия.

В золотовалютные резервы страны входят валюты, золото, облигации иностранных государств, валютные остатки на корсчетах и другое. Средства Фонда национального благосостояния входят в ЗВР страны.

Что же помогло России нарастить золотовалютные резервы, не смотря на начавшийся в 2014 году цикл низких цена на нефть, санкционной войны со стороны Запада и кризисного 2020 года из-за пандемии?

Судя по всему, Россия сделала правильный выбор в пользу золота. За последние годы Россия заметно увеличила долю золота в своих международных резервах - с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года, отмечает Счетная палата. При этом, после 2018 года Банк России резко сократил долю доллара в резервах, переложив накопления в евро и юани. Если в начале 2018 года России принадлежали гособлигации США на 100 млрд долларов, то уже к ноябрю 2020 года – всего 6 млрд долларов. Сделано это было в ответ на жесткую санкционную политику США, и риски удара по российских долларовым резервам.

Впрочем, изменение структуры резервов оказывает все-таки вторичное влияние на сумму ЗВР. «Например, золото потеряло в цене около 14%, но его стало в целом больше в ЗВР. Доллар против евро находится на уровнях июля прошлого года, так что и тут нельзя говорить о выгодах изменения структуры – только наполнение играет роль», - указывает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

К 1 октябрю международные резервы снизились до 612 млрд долларов, тогда как 3 сентября был поставлен исторический пик в 620,8 млрд долларов. «Это произошло на фоне валютной и рыночной переоценки. Это и падение евро на глобальном рынке и снижение цен иностранных гособлигаций из-за приближения даты секвестра программы количественного смягчения (QE) ФРС», - говорит Михаил Зельцер, эксперт «БКС Мир инвестиций».

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Впрочем, к концу года, по его оценке, ЗВР подрастут благодаря новой волне интереса к золоту и бюджетному правилу. А планка в 620 млрд долларов может быть взять ближе к лету 2022 года, если только не испортится сильно конъюнктура сырьевого рынка, считает Зельцер.

Еще одна причина роста золотовалютных резервов РФ – это значительное увеличение суммы специальных прав заимствования с 7 млрд до 24,6 млрд долларов. Это резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом («деньги» МВФ).

Также растет Фонд национального благосостояния, средства которого входят в ЗВР. На 1 сентября ФНБ вырос до 190,5 млрд долларов или чуть больше 14 трлн рублей. Добиться такой мощной «подушки безопасности» России удалось «благодаря исключительно консервативной финансовой политике», объясняет Александр Купцикевич. В бюджет РФ закладывается весьма пессимистичная стоимость нефти (40-45 долларов за баррель). В реальности же баррель стоит дороже, поэтому у ЦБ появляются значительные средства для ежемесячных покупок валюты.

Потолок накопления ликвидных резервов официально является 7% от ВВП. Суть в том, что когда в ФНБ накапливается 7% от ВВП, то власти РФ могут начать не копить, а тратить сверхдоходы, поступающие от продажи нефти и газа. «Однако недавно стала обсуждаться идея поднять потолок накопления резервов с 7% до 10% от ВВП. В этом случае резервы, вероятно, продолжат активно увеличиваться в последующие несколько лет», - говорит Купцикевич.

Ликвидная часть ФНБ меньше общего объема средств и составляет 115 млрд долларов или 7,3% ВВП, прогнозируемого на 2021 года. Это значит, что власти уже могут начать инвестировать деньги. В планах было потратить деньги на инфраструктурные дорожные и транспортные проекты. Впрочем, вне зависимости от потолка резервов планируется разрешить вложить из ФНБ до 2,5 трлн рублей на инфраструктурные проекты. Какие это будут проекты, станет известно после 15 октября.

Еще один важный момент для золотовалютных резервов– это отток и приток капиталов в страну. ЗВР это, по сути, капитал страны. Если идет отток капитала, то ЗВР уменьшаются. Однако сейчас притекает больше. «Приток средств по торговому балансу получился огромный за счет выросшей выручки экспортеров, так как сырье подорожало», - указывает аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

Зачем финансовые власти России так скрупулезно стараются накопить побольше резервов, и с такой большой неохотой готовы тратить те же средства ФНБ, хотя уже как бы можно? Из страха новых кризисов, которые могут случиться на сырьевых рынках, на финансовых, или рисков очередной порции санкций со стороны Запада. «Теоретически, если нашей стране перекроют поступление новой валюты, то валютные резервы ЦБ могут использоваться для закупки необходимых товаров и услуг из-за рубежа», - говорит Ананьев.

«У России подушка безопасности огромная: ее хватит примерно на 19 месяцев жизни в условиях отсутствия экспорта. То есть резервы в 19 раз больше месячного импорта»,

- отмечает эксперт. Это примерно на уровне Японии (19 месяцев), больше, чем у Китая (15 месяцев), гораздо больше Турции (5 месяцев), Франции (3 месяцев), Германии, Великобритании и США (по 2 месяца).

«ЗВР – это гарантия финансовой стабильности в стране для иностранных инвесторов. Резкое снижение валютных резервов и их общий низкий (относительно ВВП или объема внешней торговли) уровень делают курс валюты более волатильным. Например, в Турции курс валюты постоянно обновляет минимумы, и этот отток усиливается при снижении валютных резервов. Это же можно сказать об Украине, где низкий объем резервов резко усиливал колебания курса гривны», - объясняет Александр Купцикевич.

Резервы помогают пережить кризисы, которые так или иначе случаются, намного легче, так как есть за что жить. Например, в 2020 у ЦБР было достаточно резервов, чтобы остановить панику на рынках, что он и делал, говорит Купцикевич.

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