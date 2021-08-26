За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

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26 августа, четверг  |  Последнее обновление — 20:40  |  vz.ru
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Газпрому придется обхитрить Европу

Германия прикрыла лазейку для «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Планы Газпрома легким способом решить проблему с загрузкой «Северного потока – 2» на полную мощность похоронены. Берлин не даст российской трубе исключения из европейских газовых норм. А это значит, что настало время для более сложного плана Б. Каков он? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Американцев в Афганистане ждет новое унижение

Американцы обещают вывезти из Афганистана оставшихся военных за 36 часов Zuma/ЕВ/ТАСС
Подходит к концу срок, который «Талибан» (запрещенный в России) отвел американцам и их союзникам на то, чтобы покинуть Афганистан. Джо Байден неловко шутит в ответ на прямые вопросы, что произойдет с военными США, если их не успеют вывезти до 31 августа. Талибы шутить с «оккупантами» не намерены, подтвердил российский посол в Кабуле. Смогут ли США сторговаться с талибами об отсрочке и какой ценой? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Что ждать Москве от нового кандидата на пост канцлера ФРГ

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Олаф Шольц – действующий министр финансов правительства Меркель и кандидат в канцлеры от партии СДПГ. На сегодня – за месяц до выборов – главный кандидат на пост канцлера ФРГ. Подробности...
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Google в России ждет «приземление»

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»
Рассмотрение дела Google стало первым случаем, когда российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями. Но судиться с транснациональными ИТ-компаниями в российской юрисдикции в принципе непросто. Подробности...
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Кто танцует гражданское общество

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Мы с «уважаемыми партнерами» разошлись во взглядах на то, как обустроить Россию и остальной мир. Вот тут и начались проблемы. Ни одной власти не хочется, чтобы повестку ее гражданскому обществу диктовала чужая власть. Подробности...
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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

    Зачем Россия получила помощь от МВФ    26 августа 2021, 20:40
    Фото: REUTERS/Yuri Gripas
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги?

    Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ) примерно 17,55 млрд долларов в рамках общей поддержки всех государств, пострадавших от пандемии, следует из решения совета управляющих МВФ. Российский ЦБ рассказал, куда направит эти деньги – в международные резервы России, а не прямиком в экономику и на поддержку компаний, пострадавших от пандемии, передают «Вести.ру».

    После развала СССР России пришлось взять кредиты у МВФ для спасения экономики и страны в целом. Слезть с долговой иглы фонда многим странам обычно сложно, и они десятилетиями остаются должны МВФ, тратя новые кредиты на покрытие старых. России очень сильно повезло, и она смогла слезть с этой иглы довольно быстро, в том числе благодаря высоким ценам на нефть. Но не многим странам так везет. Украина, например, должна МВФ на два десятилетия вперед, да и потом ей вряд ли удастся слезть с долговой иглы.

    «Однако на стороне России была не только дорожавшая нефть, но, что важней, политическая воля. Правительство ускоренными темпами погашало долги в то время, видя ограничения свободы в зависимости от внешнего кредитования»,  - напоминает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    Однако в этот раз Россия не просила у МВФ кредиты, чтобы справиться с кризисом. Во-первых, необходимости такой нет, мы справились собственными силами. «Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», - заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина еще в июне. В июле этот факт подтвердило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, а на прошлой неделе констатировал и Владимир Путин.

    Во-вторых, макроэкономические показатели страны далеки от преддефолтного состояния. В России крайне низкий госдолг и по-прежнему довольно внушительные резервы. Это в США госдолг составил 100% ВВП страны, в очередной раз его лимит достиг потолка, и появляются риски дефолта. Но Штатам со своей долларовой монополией бояться, конечно, нечего, в отличие от всех других стран. Американцы каждый раз принимают закон, которой позволяет продолжать наращивать долги.

    У России же госдолг даже с учетом роста в первом полугодии на 1,5 трлн рублей или на 7,8% до 20,4 трлн рублей, все равно достигает всего 17,7% ВВП страны (данные Счетной палаты). До недавнего времени госдолг был даже меньше объема Фонда национального благосостояния. В этом году ситуация изменилась, но совсем не критично: теперь госдолг превысил размер ФНБ. Его объем вырос на 0,2% до 13,6 трлн рублей и составил 11,7% ВВП страны.

    Зачем же Россия берет деньги у МВФ? Потому что дают.

    «Сейчас брать деньги у МВФ не страшно, так как это не кредит, выданный под определенные программы и условия, а распределение СДР - специальных прав заимствования - среди стран-участниц»,

    - поясняет Купцикевич.

    СДР или специальные права заимствования – это специально созданное платежное средство МВФ. Валютный курс СДР ежегодно определяется на основе корзины резервных валют (доллара, евро, иены, британского фунта и юаня). В обращении в мире находилось 204 млрд СДР или в переводе это 290 млрд долларов.

    Однако МВФ приняло решение распределить между участниками исторически рекордную сумму помощи в виде СДР – более 650 млрд долларов. Последний раз фонд выпускал СДР в 2009 году, чтобы поддержать экономики членов фонда после мирового финансового кризиса. Тогда речь шла всего лишь о выделении 250 млрд долларов.

    «Это историческое решение - самое крупное распределение СДР в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса», - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после принятия решения о выделении 650 млрд долларов.

    Помощь получают все члены МВФ, а их 190 стран. Поэтому кроме России СДР получили и другие страны. В частности, наши соседи: Узбекистан – около 0,8 млрд долларов, Белоруссия – 1 млрд долларов, Казахстан – 1,6 млрд долларов, Украина – 2,8 млрд долларов. Все эти средства поступают, конечно, не в долларах, а в виде СДР. Кому сколько фонд выделит СДР зависит от той квоты в МВФ, которую имеет страна. А квота зависит от доли страны в мировой экономике.

    Несложно догадаться, какая страна получила больше других – это США. Впрочем, верна и обратная история: члены МВФ вносят взносы в соответствии со своей квотой. Соответственно, чем меньше экономика страны, тем меньше она вносит взносы в фонд, но и в период кризиса при всеобщей раздаче денег получает немного.

    «Такова идея МВФ: в хорошие времена через взносы, которые примерно пропорциональны размеру экономики, создается фонд, который распределяется в трудные времена. Так же было в 2009-м, когда МВФ раздал 250 млрд долларов», - отмечает Купцикевич.

    Конечно, возникает перекос – богатые страны получают в кризис больше поддержки от МВФ, чем бедные. Страны с формирующимся и развивающимся рынком получат лишь 275 млрд долларов США из 650 млрд. Страны с низким доходом напрямую могут претендовать на сравнительно небольшую сумму в 21 млрд, отмечает Купцикевич. «Однако в МВФ просят богатые страны отдать часть своей доли бедным странам, чтобы ускорить восстановление мировой экономики», - отмечает эксперт.

    Почему Россия направила эти средства поддержки не напрямую в российскую экономику, а «заточила» в резервы страны?

    Во-первых, потратить эти СДР – не так-то просто. «Это все –таки не наличные, а специальные права заимствования. Это активы, но не аналог долларов или евро», - указывает Купцикевич. Поэтому перевести СДР от МВФ прямиком в бюджет, чтобы влить в экономику, или сразу на спасение российских предприятий, нельзя.  

    Для начала необходимо перевести СДР в реальные доллары или евро. Чтобы обменять СДР на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран о предоставлении валюты в обмен на СДР, говорит Евгений Миронюк из «Фридом Финанс». Но желающих обычно немного. Если никто не готов на такую операцию, то можно обратиться в МВФ для обмена. Но на практике этим механизмом никто не пользуется с 1987 года.

    Зачем же эти СДР нужны? Во-первых, страна-владелец СДР может договориться с другим членом МВФ и погасить свой долг или что-то оплатить этим активом. Например: Украина должна по еврооблигациям России 3 млрд долларов еще с 2014 года, от МВФ Украина получила 2,5 млрд долларов в виде СДР. Киев мог бы предложить Москве засчитать эти СДР в качестве погашения части долга. Или, к примеру, Белоруссия могла бы договориться купить российскую вакцину за СДР.

    Чаще всего, СДР просто отправляют в резервы, что и сделала Россия. Это сейчас самый простой способ. «Это увеличит объем резервов, и тем самым позволит косвенно увеличить бюджетные расходы по другим направлениям, но через время», - отмечает Купцикевич. Учет СДР в резервах также улучшит кредитоспособность России, добавляет Миронюк. При желании, Россия может использовать СДР для помощи другим, более бедным государствам. 


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