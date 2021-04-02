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Назван срок окончания пострегистрационных исследований «Спутника V»

2 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:02  |  vz.ru
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Названы сроки падения гегемонии доллара

В 1993 году доля доллара в мировых резервах падала до 45% PA Images/REUTERS
Доверие к доллару как к резервной валюте во всем мире резко снизилось. Его доля упала до самого низкого уровня за последние двадцать пять лет. Другие страны все чаще предпочитают хранить сбережения на черный день не в американской валюте. Для этого есть как экономические, так и геополитические причины. Когда же гегемония доллара падет окончательно? Подробности...
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Назван срок окончания пострегистрационных исследований «Спутника V»
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    Названы сроки падения гегемонии доллара

    В 1993 году доля доллара в мировых резервах падала до 45%    2 апреля 2021, 08:50
    Фото: PA Images/REUTERS
    Текст: Ольга Самофалова

    Доверие к доллару как к резервной валюте во всем мире резко снизилось. Его доля упала до самого низкого уровня за последние двадцать пять лет. Другие страны все чаще предпочитают хранить сбережения на черный день не в американской валюте. Для этого есть как экономические, так и геополитические причины. Когда же гегемония доллара падет окончательно?

    Прошлый год принес плохие новости для американской валюты. В мире наблюдается падение доверия к доллару. Об этом свидетельствуют данные МВФ: доля доллара в мировых валютных резервах в четвертом квартале упала до 59,02%. Это самый низкий уровень с 1995 года (тогда минимальная доля была 58,9%). Более того, доля доллара в ЗВР разных стран сокращается уже три квартала подряд. В марте 2021 года доля немного подросла, однако она все равно далека от допандемийного уровня в апреле 2020 года.

    Всего в резервах мировых валют центробанков находится разных валют на сумму 11,1 трлн долларов в эквиваленте, из них непосредственно на резервы в долларах приходится около 6 трлн долларов и в евро – 2,3 трлн долларов.

    Любопытно, что максимальная доля доллара в ЗВР разных стран была в 2001 году - 72,7%. Получается, что за 20 лет доля американской валюты упала до 59%, но особо резкое падение произошло в прошлом году.

    «По большей части это связано с ослаблением курса доллара, которое во втором полугодии 2020 оказалось наиболее резким за многие годы», - поясняет Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro. Не обошлось и без потери доверия к доллару.

    Россия уже давно почти обнулила свою долю долларов в ЗВР по геополитическим причинам.

    «Российский ЦБ и Минфин сократили долю доллара ради политического самосохранения, чтобы снизить свою уязвимость перед возможной блокировкой долларовых счетов российских госструктур. А вот у Китая остается еще значительное пространство для снижения долларов в резервах.

    С приходом Байдена в Белый дом отношения Вашингтона и Пекина не стали лучше, поэтому, если сокращение долларовых резервов были политическим решением, они будут сокращаться и далее», - полагает собеседник.

    На самом деле, к доллару применима поговорка «вода камень точит». Давать деньги в долг Америке становится с каждым годом все менее и менее выгодно. «В США затянулась эпоха низких ставок. Доходность американских государственных бумаг, в которых и хранятся резервы, за 20 лет упала с прежних 5-6% до нынешних 1-2%. В мире все меньше правительств, готовых так дешево ссужать деньги Америке», - говорит председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

    Наконец, список резервных валют существенно расширился, хотя США всячески пытались этому помешать. Только за последние десять лет в список резервных валют вошли канадский и австралийский доллар, а также юань. Китайскую валюта Вашингтон очень долго не пускал в пул резервных валют, чувствуя конкуренцию. Плюс в резервах стран растут доли иены и фунта. «Каждая из этих валют в отдельности не сильно теснит доллар, но в сумме они смогли сократить за 20 лет долю американской валюты в мировых резервах почти на 14%. Это нормальное движение к диверсификации. Центробанки не хотят зависеть от одного только доллара и от поведения рынка облигаций США», - считает Салыч.

    В выигрыше от всей этой ситуации – европейская валюта. Доля евро в валютных резервах оторвалась от 20% и стала расти в 2020 году. Купцикевич не исключает, что тем самым финансовый мир начал отходить от греческого долгового кризиса. До этого кризиса доля евро в мировых резервах была около 25%, а незадолго до мирового финансового кризиса достигала 30%. «Евро может вернуться к 25-30% в ближайшие несколько лет. И это, несомненно, будет подкреплять курс единой валюты», - ожидает эксперт.

    И все же почему доверие к доллара так резко упало именно в прошлом году? Потому что к низким ставка ФРС добавились еще и значительные денежные вливания на рынки и фискальная поддержка американской экономики.

    «В мире возникли опасения, что это приведет к всплеску инфляции и обесцениванию доллара. То есть произойдет классическая девальвация валюты из-за увеличения денежной массы», - поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

    Однако, по его мнению, многие забыли учесть два важным момента. Во-первых, то, что другие страны, в том числе ЕС и Япония, поступили точно так же, как США. Во-вторых, усиление инфляционных ожиданий привело к росту доходностей гособлигаций США, а это может заставить ФРС быстрее, чем планировалось, начать ужесточать монетарную политику, то есть повышать ставку. Некоторые страны, в том числе Россия, уже начали повышать ставки. «Ожидания роста ставки ФРС уже оказало поддержку доллару, который в январе развернулся вверх от трехлетнего минимума к корзине ключевых валют (индекс доллара) и к концу марта обновил четырехмесячные вершины», - замечает Дмитрий Бабин.

    В первом квартале этого года падение доли доллара в резервах остановилось. Однако медленно, но верно тенденция ее снижения может продолжиться, считат экономисты.

    Стоит заметить, что раньше такие широкие колебания доли доллара в международных резервах уже были. Например, в 1970-х годах его доля достигала 85%, но к 1993 году она упала до 45%, но потом снова начала расти и к 2001 году превысила 70%. «Рискнем предположить, что пару лет назад мир вступил в фазу растущего доверия к Европе, что будет помогать расти доле евро в резервах. При этом азиатские страны будут куда осторожней покупать доллар в резервы, пока они находится в состоянии торговой войны», - говорит Купцикевич.

    Но надо понимать, что гегемонию доллара быстро не победить. Это затяжная война. «Если предположить текущие темпы сокращения доли доллара в резервах – минус 10 процентных пунктов за 18 лет, то ниже 50% доля доллара в ЗВР упадет лишь к концу 2030-х годов. Но события могут развиваться быстрей. Доля доллара может опуститься ниже половины намного раньше 2030-го», - не исключает Купцикевич.

    До 40% доля американской валюты в резервах при нынешних темпах дедолларизации произойдет не раньше 2050 года, добавляет Салыч. При этом, евро нарастит свою долю, но, скорее всего, так и останется вторым с долей 30-40%. «Доля юаня на нашем веку не поднимется выше 10%. В лучшем случае он будет третьим или четвертым по весу среди резервных валют», - заключает эксперт.

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