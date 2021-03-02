Китай объявил миру о новой катастрофе

Китай предсказал взрыв пузырей на мировых финансовых рынках и на собственном рынке недвижимости. Это вполне реальные последствия беспрецедентного вливания дешевых денег в мировую экономику. Зачем КНР пугает мир новым кризисом и как скоро он может случиться?

Финансовый регулятор КНР напугал заявлением сразу о двух ценовых пузырях. Во-первых, заявил регулятор страны, ралли мировых фондовых рынков напоминает пузырь, который в конце концов лопнет, и акции пойдут вниз.

«Финансовые рынки торгуются на высоком уровне в Европе, США и других развитых странах, что противоречит реальной экономике», – заявил Го Шуцин, глава Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности. Такое заявление привело к падению азиатских фондовых индексов, фьючерсов на европейские акции и цен на сырье. Американские фондовые индексы также снижаются в первой половине торгов вторника. Инвесторы еще пребывают под впечатлением от недавней распродажи на рынке облигаций.

Второй пузырь зреет на рынке недвижимости самого Китая: многие продолжают покупать дома в качестве инвестиций или в спекулятивных целях, что «очень опасно», предупреждает ЦБ Китая. Власти ввели новый механизм ипотечного кредитования, ограничив выдачу кредитов, чтобы затормозить скачок спроса. Однако цены на жилье на вторичном рынке все равно подскочили на максимум за полтора года.

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Таким образом Китай может готовиться ужесточить свою денежно-кредитную политику, которая и так была не такой мягкой, как в США и Европе. Тем самым Пекин может попытаться остудить фондовые рынки и рынок недвижимости. Проблема в том, что закручивание гаек КНР может спровоцировать новый кризис, когда мир еще даже не отошел от коронакризиса.

Парадокс заключается в том, что если ничего не делать, то пузыри могут неожиданно лопнуть (как ипотечный пузырь в США в 2008 году), но если меры принять слишком рано, то это также способно навредить мировой экономике.

«Подобный жесткий поворот может оказаться такой же ошибкой, какую ФРС сделала примерно сто лет назад, когда излишне быстро подняла процентные ставки, испугавшись перегрева», – говорит Александр Купцикевич из FxPro. Повышение ставки также не лучшее решение на фоне исторического резкого всплеска корпоративных дефолтов в Китае. «Это довольно токсичное сочетание, которое способно быстро разрушить глобальный оптимизм, особенно на европейском континенте», – говорит собеседник.

«Риски второй волны кризиса действительно присутствуют», – говорит аналитик ГК «Финам» Сергей Переход. Кризис 2020 года вынудил мировые центральные банки осуществить беспрецедентные финансовые послабления и вливания в экономику в виде необеспеченной эмиссии денег.

«Это способствовало росту финансовых деформаций – доходы снизились, но стоимость акций выросла,

увеличилось количество «зомби» – компаний, продлевающих себе жизнь за счет супердешевых заемных денег. Все эти финансовые инъекции очень быстро могут ударить бумерангом по неокрепшей мировой экономике,

в частности может начаться неуправляемый рост инфляции и распродажа облигаций. Не последнюю роль в возможном будущем кризисе играют риски массовых дефолтов в Китае, где совокупный долг составляет 335% ВВП», – продолжает эксперт.

«В мире супердешевых денег вероятность надувания пузыря достаточно высока», – согласен портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин.

Однако это не означает, что пузыри лопнут уже сегодня. Скорее всего, это произойдет не в этом году. «Сейчас рынки торгуются выше своих исторических мультипликаторов, но не сильно. Поэтому говорить о существовании пузыря уже сейчас неверно», – говорит Харин. «Несмотря на колоссальные риски, рост пузырей может продолжиться еще два–три года, так как существует некоторая инерционность поведения потребителей», – считает Сергей Переход.

Заявление регулятора больше похоже на первое китайское предупреждение, потому что ни ФРС, ни ЕЦБ совершенно не обеспокоены перегретыми рынками акций и жилья, а Пекину такая невнимательность не нравится.

«Прямо сейчас это похоже на указание будущих проблем в отдаленной перспективе. Регуляторы и политики по всему миру уверяют, что не будут ужесточать условия кредитования и продолжат раздавать деньги, пока экономика не восстановится полностью. А это как минимум до конца года, когда только начнется рассмотрение сворачивания поддержки», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По его мнению, впереди еще много лет роста цен на жилищном рынке и на рынке сырья.

«Если искать аналогию с предыдущим деловым циклом, то 2021 год – это не 2007 и даже не 2008 год, а примерно 2000–2001 годы. То есть до схлопывания пузыря пройдут годы,

конечно, если мировые центробанки не ужесточат резко стандарты банковского надзора в попытке повысить качество кредитного рынка, навредив объемам», – ожидает Купцикевич.

Россия как важный поставщик энергии и сырья плотно связана с мировой финансовой системой. Поэтому схлопывание пузыря финансовых рынков скажется и на российской системе. «Однако в последние годы Россия стала более устойчива к внешним шокам, и негативное влияние может быть только через снижение цен на основные экспортные товары. Накопленные золотовалютные резервы также готовы сгладить последствия нового кризиса», – заключает Переход.