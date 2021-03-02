Китай объявил миру о новой катастрофе

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НОВОСТЬ ЧАСА

На МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле

2 марта, вторник  |  Последнее обновление — 22:20  |  vz.ru
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Что ждет российский газ после зимних рекордов

Турция и Польша снова стоят в очереди за российским газом Стрингер/РИА Новости
Холодная зима открыла Европе глаза на сжиженный природный газ – надеяться на его поставки в самый критический момент не стоит. Рассчитывать можно только на российский трубопроводный газ. Европейцы, в том числе поляки, уже два месяца закупают его в рекордных объемах. Но ситуация начала меняться с приходом тепла – у российского газа на европейском рынке вновь появились конкуренты. Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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«Великий лакский переезд». За что близнецы-росгвардейцы расстреляли соседа

Дагестанское село Новокули пережило не одну трагедию Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В феврале в одном из РОВД Махачкалы был убит экс-глава одного из сел. Подозреваемые – его односельчане, братья-близнецы, сотрудники Росгвардии. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД выяснил причины трагедии – они связаны с масштабным переселением лакского населения Дагестана, которое длится несколько десятков лет.  Подробности...
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Саркози пострадал за Россию или за подлость

Саркози считает, что стал жертвой политического преследования Thibault Camus/АР/ТАСС
Бывший президент Франции Николя Саркози получил приговор – год тюремного заключения и еще два года условно. Проиграв в свое время выборы, он привлекал к себе внимание поддержкой России по наиболее важным для нее вопросам, включая статус Крыма. Но многие относятся к Саркози как к «пуделю» США и глобальных элит. Как трактовать беспрецедентный приговор, исходя из этого?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Не нужно считать трагедией возникновение России

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Познер выступал с этой мыслью уже годы назад – и ему уже тогда указывали на крайнюю безграмотность. Принятие православия – не событие в истории России. Это событие, которое ее создало. Подробности...
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Как выглядит концлагерь «Украина»

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Настоящая зачистка Украины с одновременным построением концентрационных – причем в буквальном смысле – лагерей начнется с принятием новых законов. Особо буйных посадят, у брюзжащих – отберут имущество, остальных – маркируют неблагонадежными, максимально усложнив жизнь в их собственной стране. Подробности...
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Почему не любят Горбачева

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Живите долго, Михаил Сергеевич. И попробуйте хоть поздно, да выдавить из себя те простые слова, которые народ наш испокон произносит в Прощенное воскресенье; которые нашел в себе силы сказать в новогоднюю ночь-2000 даже ваш «наследник» Борис Ельцин. Подробности...
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Тюрьма для «друга России»

Пашинян извинился за "Искандеры"

У Украины нет сердца

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось стабильно хорошим

  • Осталось стабильно плохим
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
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    Китай объявил миру о новой катастрофе

    КНР рассмотрела признаки нового обвала мировой финансовой системы    2 марта 2021, 21:30
    Фото: REUTERS/Alex Domanski
    Текст: Ольга Самофалова

    Китай предсказал взрыв пузырей на мировых финансовых рынках и на собственном рынке недвижимости. Это вполне реальные последствия беспрецедентного вливания дешевых денег в мировую экономику. Зачем КНР пугает мир новым кризисом и как скоро он может случиться?

    Финансовый регулятор КНР напугал заявлением сразу о двух ценовых пузырях. Во-первых, заявил регулятор страны, ралли мировых фондовых рынков напоминает пузырь, который в конце концов лопнет, и акции пойдут вниз.

    «Финансовые рынки торгуются на высоком уровне в Европе, США и других развитых странах, что противоречит реальной экономике», – заявил Го Шуцин, глава Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности. Такое заявление привело к падению азиатских фондовых индексов, фьючерсов на европейские акции и цен на сырье. Американские фондовые индексы также снижаются в первой половине торгов вторника. Инвесторы еще пребывают под впечатлением от недавней распродажи на рынке облигаций.

    Второй пузырь зреет на рынке недвижимости самого Китая: многие продолжают покупать дома в качестве инвестиций или в спекулятивных целях, что «очень опасно», предупреждает ЦБ Китая. Власти ввели новый механизм ипотечного кредитования, ограничив выдачу кредитов, чтобы затормозить скачок спроса. Однако цены на жилье на вторичном рынке все равно подскочили на максимум за полтора года.

    Таким образом Китай может готовиться ужесточить свою денежно-кредитную политику, которая и так была не такой мягкой, как в США и Европе. Тем самым Пекин может попытаться остудить фондовые рынки и рынок недвижимости. Проблема в том, что закручивание гаек КНР может спровоцировать новый кризис, когда мир еще даже не отошел от коронакризиса.

    Парадокс заключается в том, что если ничего не делать, то пузыри могут неожиданно лопнуть (как ипотечный пузырь в США в 2008 году), но если меры принять слишком рано, то это также способно навредить мировой экономике.

    «Подобный жесткий поворот может оказаться такой же ошибкой, какую ФРС сделала примерно сто лет назад, когда излишне быстро подняла процентные ставки, испугавшись перегрева», – говорит Александр Купцикевич из FxPro. Повышение ставки также не лучшее решение на фоне исторического резкого всплеска корпоративных дефолтов в Китае. «Это довольно токсичное сочетание, которое способно быстро разрушить глобальный оптимизм, особенно на европейском континенте», – говорит собеседник.

    «Риски второй волны кризиса действительно присутствуют», – говорит аналитик ГК «Финам» Сергей Переход. Кризис 2020 года вынудил мировые центральные банки осуществить беспрецедентные финансовые послабления и вливания в экономику в виде необеспеченной эмиссии денег.

    «Это способствовало росту финансовых деформаций – доходы снизились, но стоимость акций выросла,

    увеличилось количество «зомби» – компаний, продлевающих себе жизнь за счет супердешевых заемных денег. Все эти финансовые инъекции очень быстро могут ударить бумерангом по неокрепшей мировой экономике,

    в частности может начаться неуправляемый рост инфляции и распродажа облигаций. Не последнюю роль в возможном будущем кризисе играют риски массовых дефолтов в Китае, где совокупный долг составляет 335% ВВП», – продолжает эксперт.

    «В мире супердешевых денег вероятность надувания пузыря достаточно высока», – согласен портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин.

    Однако это не означает, что пузыри лопнут уже сегодня. Скорее всего, это произойдет не в этом году. «Сейчас рынки торгуются выше своих исторических мультипликаторов, но не сильно. Поэтому говорить о существовании пузыря уже сейчас неверно», – говорит Харин. «Несмотря на колоссальные риски, рост пузырей может продолжиться еще два–три года, так как существует некоторая инерционность поведения потребителей», – считает Сергей Переход.

    Заявление регулятора больше похоже на первое китайское предупреждение, потому что ни ФРС, ни ЕЦБ совершенно не обеспокоены перегретыми рынками акций и жилья, а Пекину такая невнимательность не нравится.

    «Прямо сейчас это похоже на указание будущих проблем в отдаленной перспективе. Регуляторы и политики по всему миру уверяют, что не будут ужесточать условия кредитования и продолжат раздавать деньги, пока экономика не восстановится полностью. А это как минимум до конца года, когда только начнется рассмотрение сворачивания поддержки», – говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    По его мнению, впереди еще много лет роста цен на жилищном рынке и на рынке сырья.

    «Если искать аналогию с предыдущим деловым циклом, то 2021 год – это не 2007 и даже не 2008 год, а примерно 2000–2001 годы. То есть до схлопывания пузыря пройдут годы,

    конечно, если мировые центробанки не ужесточат резко стандарты банковского надзора в попытке повысить качество кредитного рынка, навредив объемам», – ожидает Купцикевич.

    Россия как важный поставщик энергии и сырья плотно связана с мировой финансовой системой. Поэтому схлопывание пузыря финансовых рынков скажется и на российской системе. «Однако в последние годы Россия стала более устойчива к внешним шокам, и негативное влияние может быть только через снижение цен на основные экспортные товары. Накопленные золотовалютные резервы также готовы сгладить последствия нового кризиса», – заключает Переход.


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