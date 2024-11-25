Superjet компании «Азимут» сел в Красноярске с неисправностью шасси

Superjet авиакомпании «Азимут» аварийно приземлился в Красноярске из-за гидравлики

Tекст: Вера Басилая

В Красноярске произошло очередное происшествие с самолетом Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут». Лайнер, следовавший по маршруту Минеральные Воды – Уфа – Красноярск, был вынужден совершить аварийную посадку из-за проблем с гидравликой передней стойки шасси, передает Ura.Ru со ссылкой на сообщение Telegram-каналов.

Самолет благополучно приземлился в 11.45. По данным источника, ни один пассажир или член экипажа не пострадал. Это уже второй инцидент с самолетами этой авиакомпании за последнее время. Ранее в Анталье другой Superjet также столкнулся с проблемами во время жесткой посадки, что привело к возгоранию.

Между тем в пресс-службе аэропорта Красноярска заявили, что экипаж не запрашивал аварийную посадку. Сообщается, что была штатная посадка, самолет сел с неисправностью гидравлики шасси, передает ТАСС.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, летевший из Сочи в Анталью, столкнулся с сильным сдвигом ветра, что привело к грубой посадке.

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в Анталье, подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут».

Следственный комитет возбудил уголовное дело после возгорания фюзеляжа самолета, следовавшего из Сочи, в международном аэропорту Антальи.