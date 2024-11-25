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СК возбудил дело по факту возгорания самолета в Анталье
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после возгорания фюзеляжа самолета, следовавшего из Сочи, в международном аэропорту Антальи, ущерб предварительно оценен в более чем 1 млн рублей.
СК возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета в аэропорту Антальи, сообщает Telegram-канал ведомства.
Инцидент произошел 24 ноября, когда воздушное судно, прибывшее рейсом из Сочи, загорелось во время посадки. В результате происшествия никто не пострадал, однако ущерб оценивается в не менее 1 млн рублей, отметили в СК.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следственным комитетом уже проведены первые следственные действия. Осмотрено место вылета в Сочи и изъята необходимая документация.
В рамках расследования назначены судебные экспертизы. Они помогут установить все обстоятельства и причины возгорания фюзеляжа самолета. Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех деталей произошедшего инцидента.
Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, летевший из Сочи в Анталью, столкнулся с сильным сдвигом ветра, что привело к грубой посадке.
Отметим, что пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в Анталье, подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут».
Генконсульство России в Анталье совместно с турецкой стороной и авиакомпанией «Азимут» оказало помощь пассажирам, предоставив питание и размещение в гостинице.