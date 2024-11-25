  • Новость часаПушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Падение «индекса несломленности» ведет украинцев к переговорам с Россией
    Украина показала фрагменты «Орешника», ударившего по «Южмашу»
    Назван кандидат на должность посла России в США
    Стало известно о бегстве ВСУ с востока Великой Новоселки
    Стало известно о боях на огнеупорном заводе в Часовом Яре
    Западные специалисты отправились на «Южмаш» изучать «Орешник»
    В России обвинили ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово
    ОАК сообщила о смене руководства в компаниях «Яковлев» и «Туполев»
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    13 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    42 комментария
    25 ноября 2024, 10:35 • Новости дня

    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать иск против «Азимута»

    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать коллективный иск к «Азимуту»

    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать иск против «Азимута»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в Анталье, подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут», сообщила пассажирка рейса.

    Пассажиры рейса Сочи – Анталья, на борту которого произошел пожар после посадки, подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут», пишут «Известия».

    Как рассказала одна из пассажиров, возгорание произошло спустя минуту после резкого приземления самолета. По ее словам, она вышла первая из самолета и смогла запомнить происходящее. «Пожарные прибыли быстро, нам повезло», – рассказала она.

    Женщина сообщила, что люди на борту испытали шок от инцидента и теперь намерены обратиться в суд, требуя ответственности от авиакомпании за случившееся.

    Ранее вечером в воскресенье следовавший из Сочи в Анталью самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку из-за сильного сдвига ветра.

    В результате нештатного приземления на борту вспыхнул пожар. Командир принял решение эвакуировать 89 пассажиров и всех членов экипажа по надувным трапам.

    Генконсульство России в Анталье совместно с турецкой стороной и авиакомпанией «Азимут» оказало помощь пассажирам самолета, предоставив питание и размещение в гостинице.

    24 ноября 2024, 11:59 • Новости дня
    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине

    Financial Times: Россия вербовала йеменских наемников для участия в боевых действиях на Украине

    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия якобы завербовала группу йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине, используя связи с группировкой хуситов, пишет Financial Times.

    Как сообщает Financial Times, были завербованы сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине. Они якобы были привлечены через теневую сеть, связанную с группировкой хуситов.

    Американские дипломаты полагают, что Россия активно контактирует с хуситами и обсуждает поставки оружия. Тим Лендеркинг, специальный посланник США по Йемену, подтвердил наличие российских специалистов в Сане для углубления диалога с хуситами. Среди обсуждаемого оружия – системы, которые могут улучшить возможности хуситов по поражению целей в Красном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные силы хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море. Заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство.

    Ранее Госдеп США заявил о прибытии до 10 тыс. солдат КНДР в Курскую область для боевых действий, но подтверждении этих данных не предоставил.

    Коментарии (41)
    24 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Наемника из Британии взяли в плен на Курском направлении
    Наемника из Британии взяли в плен на Курском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Курском направлении силовые структуры взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсена, служившего в 22-м полку связи Великобритании, сообщили в силовых структурах.

    Сообщается, что он ранее служил в вооруженных силах Великобритании в 22-м полку связи с 2019 по 2023 год. После увольнения он принял решение вступить в украинский иностранный легион, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что суд заочно принял решение о заключении под стражу наемника из Грузии Алекси Бибичадзе, обвиняемого в терроризме и других преступлениях, совершенных на территории Курской области.

    Коментарии (56)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 20:26 • Новости дня
    «Коммерсантъ» назвал кандидата на должность посла России в США
    «Коммерсантъ» назвал кандидата на должность посла России в США
    @ Даниил Студнев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве рассматривают назначение Александра Дарчиева на пост посла России в США, кандидатура которого уже проходит необходимые процедуры утверждения, об этом «Коммерсанту» сообщили три осведомленных источника.

    Как пишет «Коммерсант», кандидатура Дарчиева на пост посла России в США проходит все необходимые процедуры утверждения. Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИД РФ и бывший посол в Канаде, вероятно, станет новым послом в Вашингтоне.

    Издание напоминает, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявлял ранее, что «кандидатура выбрана». Тогда он подчеркнул, что назначения можно ожидать в обозримой перспективе.

    Также, указывает издание, Дарчиев рассматривался как наиболее вероятный кандидат на пост посла, если уровень российского представительства в Вашингтоне не будет понижен.

    Карьера Дарчиева началась в МИДе в 1992 году. Он занимал ключевые посты, в том числе советника и советника-посланника в посольстве России в США. Последняя его миссия была в Канаде, где он служил послом с 2014 по 2021 год, включая период обострения отношений из-за конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, и новый посол будет назначен своевременно.

    Коментарии (3)
    24 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Опубликованы кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника»
    Опубликованы кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, в котором президент России Владимир Путин объяснил, что его заявление об испытании ракетной системы «Орешник» было ясным и понятным.

    «Мне кажется, достаточно ясно и понятно», – сказал Путин, завершив обращение, передает РИА «Новости».

    21 ноября Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

    Коментарии (12)
    24 ноября 2024, 13:24 • Новости дня
    Рар: Выборы в Румынии подтверждают кризис либеральной модели в Европе

    Политолог Рар: Либеральная идеология ЕС не может справиться с современными вызовами

    Рар: Выборы в Румынии подтверждают кризис либеральной модели в Европе
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Восточной Европе отсутствует долгая традиция либеральной политики, поэтому рост влияния правых сил ощущается здесь особенно ярко. Тем не менее данная тенденция характерна для всех государств ЕС, поскольку нынешняя политика объединения не способна справиться с последствиями глобального кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Румынии стартовали президентские выборы.

    «В рамках текущего глобального кризиса Европа неуклонно «правеет». У жителей ЕС – и Румыния здесь выступает достаточно ярким примером – складывается впечатление, что либеральная модель сегодня не способна справиться с имеющимися вызовами. Прежние политические подходы постепенно истощаются», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Принципы «зеленой» экономики и гуманизма «сгибаются» под давлением неограниченной миграции, замедления темпов экономического роста и многих социальных проблем. Восточная Европа, кстати, вообще не имеет длительных демократических традиций, поэтому тяготение к политике национальных интересов ощущается здесь особенно сильно», – отмечает он.

    «Поэтому Брюссель уже сейчас учится, как именно стоит выстраивать диалог с представителями правых идеологий. Центр ЕС начинает осознавать, каким образом с ними стоит договариваться, с помощью каких тем на них можно давить. Но, конечно, страх, что «популисты» в будущем возьмут верх и в институтах Евросоюза, присутствует у многих», – заключил Рар.

    Ранее в Румынии стартовали президентские выборы. В электоральной кампании принимают участие более 14 кандидатов. Однако социологические опросы указывают на то, что основными претендентами на пост главы государства являются двое: действующий премьер-министр страны Марчел Чиолаку из Социал-демократической партии (за него готовы отдать свой голос 24% населения) и политик правого толка Джордж Симион, представляющий «Альянс за объединение румын» (15,4%).

    В период с 2019 по 2023 год Чиолаку являлся председателем палаты депутатов страны. Тогда же он стал лидером Социал-демократической партии. По собственному признанию, придерживается идей левого национализма и социального консерватизма. При этом в рамках предвыборной кампании он делал упор на развитие институтов евроинтеграции.

    Так, недавно он нанес визит в Венгрию, после которого заявил о готовности Будапешта поддержать Бухарест в деле вхождения в Шенгенское пространство, сообщает «Газета.ru». По его словам, окончание присоединения стоит ожидать уже в 2025 году. Известно, что данный вопрос будет рассматриваться Брюсселем 12 декабря.

    В свою очередь Джорджа Симиона европейские медиа описывают как вероятного ставленника Москвы. Например, Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом) сообщает, что его неоднократно подозревали в сотрудничестве с российской военной разведкой, однако сам кандидат в президенты данную информацию опровергает.

    По его словам, возглавляемая им партия является «наиболее русофобской» в стране. Во время предвыборной кампании он часто критиковал Владимира Путина, однако также выступал против продолжения поставок вооружений ВСУ. Его фракция «Альянс за объединение румын» выступает под лозунгом «За семью, нацию, веру и свободу».

    Украинские СМИ припоминают Симиону заявления против задействования румынских портов в перегрузке зерна, а также масштабную критику дноуглубительных работ Киева в Дунае. По его мнению, офис Зеленского способствовал «уничтожению дельты» реки. Также негативной оценке подвергаются его слова о вреде антироссийских санкций.

    Однако некоторые румынские издания отмечают, что конкуренцию Чиолаку может составить и Элена Ласкони, представляющая «Союз спасения Румынии». Ее партия занимает проевропейские, либеральные позиции, а общественная поддержка данного кандидата достигает 15,3%. В настоящий момент она занимает должность примара (мэра) Кымпулунга.

    Большинство экспертов убеждены, что ни одному из претендентов на пост главы государства не удастся достичь большинства для победы. Таким образом, в стране, скорее всего, состоится второй тур выборов, который предварительно назначен на 8 декабря.

    Коментарии (2)
    24 ноября 2024, 13:13 • Новости дня
    СМИ: Россиянин отсудил у BMW 300 млн рублей за неисправность вентилятора

    СМИ: Подмосковный бизнесмен выиграл суд у BMW из-за неисправного вентилятора

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бизнесмен из Подмосковья выиграл дело против компании BMW из-за неработающего вентилятора в автомобиле, что привело к неустойке в размере 300 млн рублей, сообщили СМИ.

    Как пишет Mash, бизнесмен из Подмосковья подал в суд на BMW после обнаружения неисправности в автомобиле BMW Х7, купленном за 11 млн рублей в 2021 году. Основной причиной иска стал неисправный вентилятор обдува спинок передних сидений, который вместо этого издавал скрежет и ударял по сиденьям, передает РИА «Новости».

    По решению суда, компания BMW обязана была выплачивать неустойку до замены автомобиля. Однако после ухода BMW из России выплаты не производились. В итоге размер неустойки составил 6,5 млн рублей в месяц, что привело к накоплению общей суммы в 300 млн рублей.

    Ранее помощник президента России Максим Орешкин сообщил, что мировые автомобильные компании, такие как германские Mercedes и BMW, могут уйти в историю через десять лет.

    Коментарии (14)
    24 ноября 2024, 13:16 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки

    Российские войска продвинулись в Белогорье на Ореховском направлении в Запорожской области

    Российские войска продвинулись в районе Малой Токмачки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении в Запорожской области, начав бои за село Белогорье, которое является последним перед пока контролируемой ВСУ Малой Токмачкой, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска продвинулись более чем на два километра в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает ТАСС.

    По его словам, Белогорье является последним населенным пунктом перед Малой Токмачкой, которая пока находится под контролем ВСУ. Малая Токмачка – это ближайший пригород Орехова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области, а также нанесла авиаудары по расположению ВСУ в этом регионе.

    Коментарии (4)
    25 ноября 2024, 02:53 • Новости дня
    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам ракеты «Орешник» на «Южмаше»

    Журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Иностранные журналисты исследовали обломки российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, где фрагменты хранятся в специальном ангаре для дальнейшего изучения, сообщило Reuters.

    Иностранные журналисты получили доступ к обломкам российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая ранее поразила завод «Южмаш» в Днепропетровске. Из соображений безопасности СМИ попросили не раскрывать точное местоположение объекта, пишет «Коммерсант».

    Сообщается, что на данный момент фрагменты ракеты находятся в специальном ангаре, где будет проведена тщательная экспертиза. Украинские эксперты планируют использовать данные обломки для изучения цепочек поставок российской армии и производства ракеты.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

    Коментарии (17)
    24 ноября 2024, 19:57 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Херсоне

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В Херсоне, подконтрольном Киеву, произошли взрывы, но воздушная тревога не была объявлена, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Корреспонденты телеканала сообщили, что в данный момент в регионе воздушная тревога не объявлена, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».

    «В Херсоне слышны взрывы», – говорится в сообщении телеканала.

    Напомним, что Херсонская область является регионом России, согласно итогам референдума в сентябре 2022 года, однако украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, включая город Херсон, удерживают украинские войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пригороде Сум, со стороны баз отдыха, где дислоцируются силы ВСУ, ночью в воскресенье раздался взрыв, после которого к месту происшествия устремились машины скорой помощи.

    Коментарии (8)
    24 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    В Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию

    Около 150 тыс перемещенных лиц вернулись с Украины, включая 70 тыс. в Мариуполь

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Верховной рады Максим Ткаченко заявил о возвращении около 150 тыс. временно перемещенных лиц, включая 70 тыс. в Мариуполь, из-за отсутствия должной помощи на Украине.

    Депутат украинского парламента Максим Ткаченко заявил, что жители Мариуполя и других территорий, вошедших в состав России, возвращаются домой с Украины, где они находились в статусе временно перемещенных лиц, передает ТАСС. По словам депутата, уже около 150 тыс. таких лиц вернулись, из них примерно 70 тыс. в Мариуполь.

    Ткаченко назвал эти цифры «ужасающими» для Киева, указывая на неудовлетворительные условия для перемещенных из Донбасса и Новороссии. По словам депутата, на подконтрольной Украине территории временные переселенцы сталкиваются с нехваткой жилья, социальной поддержки, компенсаций и рабочих мест.

    Депутат отметил, что украинские работодатели зачастую скептически относятся к этой категории людей, предлагая им преимущественно низкооплачиваемые вакансии.

    Напомним, накануне вице-премьер Хуснуллин заявил, что до конца текущего года будет утверждена масштабная программа восстановления Донецка, которая включает капитальный ремонт жилья и модернизацию инфраструктуры.

    Коментарии (6)
    24 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Российский Superjet загорелся при посадке в Анталье

    Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95LR компании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье

    Российский Superjet загорелся при посадке в Анталье
    @ Leonid Faerberg/ Transport Photo/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    При посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи.

    Как передает РИА «Новости», при посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявший рейс из Сочи.

    По предварительной информации, возгорание началось в одном из двигателей лайнера. Наземные службы аэропорта оперативно начали борьбу с огнем и сумели быстро справиться с возгоранием.

    По информации телеканала HaberGlobal, находившиеся на борту 79 пассажиров были эвакуированы.

    Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса, на которую совершил посадку самолет, была временно закрыта.

    Напомним, этим летом в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet-100.

    Коментарии (10)
    25 ноября 2024, 00:46 • Новости дня
    Более 20 самолетов экстренно сели в Турции после пожара на борту российского SSJ

    Пожар на борту Sukhoi Superjet в Анталье привел к посадке более 20 самолетов в Турции

    Более 20 самолетов экстренно сели в Турции после пожара на борту российского SSJ
    @ Sergey Elagin/ Business Online/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Более двадцати самолетов были вынуждены совершить посадку в разных городах Турции после пожара, который произошел на борту российского самолета Sukhoi Superjet 100-95LR в аэропорту Антальи.

    Как сообщило РИА «Новости», в связи с пожаром на борту самолета Sukhoi Superjet 100-95LR аэропорт Антальи прекратил прием рейсов до 3:00 мск. Вылеты осуществляются с взлетно-посадочной полосы, предназначенной для военных рейсов.

    В результате временного закрытия аэропорта Антальи, более 20 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты Турции.

    В частности, рейсы из Стамбула авиакомпаний Pegasus и BBN были перенаправлены в аэропорт Даламана. Самолет Turkish Airlines вернулся обратно в Стамбул. В Измире, расположенном почти в 500 километрах от Антальи, приземлились рейсы SunExpress из Бурсы, Брюсселя, Франкфурта, Берлина и Варшавы.

    Напомним, вечером в воскресенье следовавший из Сочи в Анталью Sukhoi Superjet 100-95LR совершил жесткую посадку из-за сильного сдвига ветра. В результате нештатного приземления на борту лайнера вспыхнул пожар. Командир экипажа принял решение эвакуировать 89 пассажиров и шестерых членов команды по надувным трапам.


    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 17:53 • Новости дня
    Арестован первый фигурант по делу о поставках «Калашникову» бракованных деталей

    Арестован первый фигурант по делу о поставках «Калашникову» бракованных деталей

    Tекст: Ольга Иванова

    Технический директор «Интертехники» Алексей Морохов арестован по обвинению в мошенничестве при поставках бракованных деталей для концерна «Калашников», ущерб оценивается в 32 млн рублей.

    Октябрьский районный суд города Иваново арестовал технического директора компании «Интертехника» Алексея Морохова в рамках расследования дела о поставках бракованных деталей концерну «Калашников», сообщает ТАСС. Морохов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от его действий оценивается в более чем 32 млн рублей. Суд постановил заключить Морохова под стражу до 12 января 2025 года.

    Судебное постановление уже обжаловано защитой фигуранта дела в апелляционной инстанции. Морохову вменяется преступление по части 4 статьи 159 УК РФ, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф до 1 млн рублей. Дело связано с хищением при выполнении гособоронзаказа, оно является частью более широкой цепи расследования о поставках брака.

    Фигурант дела Морохов занимает должность технического директора в подрядной организации «Интертехника», которая являлась одной из компаний, осуществляющих поставки деталей для концерна «Калашников». Именно он, по версии следствия, несет ответственность за доставленные бракованные детали, что и стало причиной обвинений в мошенничестве.

    Коментарии (6)
    25 ноября 2024, 05:53 • Новости дня
    Генконсульство в Анталье отчиталось о помощи пассажирам загоревшегося Superjet

    Генконсульство в Анталье помогло россиянам после пожара на борту Superjet

    Генконсульство в Анталье отчиталось о помощи пассажирам загоревшегося Superjet
    @ Aleksey Smyshlyaev/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Генконсульство России в Анталье совместно с турецкой стороной и авиакомпанией «Азимут» оказало помощь пассажирам самолета, на борту которого произошел пожар, предоставив питание и размещение в гостинице, говорится в сообщении дипмиссии.

    Как сообщает ТАСС, после получения информации о пожаре на борту самолета с россиянами в аэропорту Антальи сотрудники Генконсульства России были незамедлительно направлены к месту происшествия. В результате скоординированных действий с турецкой стороной, Росавиацией и авиакомпанией «Азимут» были проработаны вопросы оказания необходимого содействия пассажирам.

    Часть россиян смогла благополучно покинуть аэропорт, тогда как другие остались ожидать выдачи багажа. Для них было организовано питание. Пассажиры, планировавшие вернуться в Россию обратным рейсом, были размещены в гостинице до прибытия резервного самолета.

    Также была урегулирована проблема пропуска на территорию Турции десяти россиян, оставшихся без загранпаспортов в результате пожара.

    Ранее сообщалось, что российские дипломаты выехали к месту происшествия с Superjet в Анталье. Напомним, вечером в воскресенье следовавший из Сочи в Анталью самолет совершил жесткую посадку из-за сильного сдвига ветра. В результате нештатного приземления на борту вспыхнул пожар. Командир принял решение эвакуировать 89 пассажиров и всех членов экипажа по надувным трапам.

    Коментарии (6)
    25 ноября 2024, 00:23 • Новости дня
    Следовавший в Анталью Superjet совершил жесткую посадку из-за сдвига ветра

    Tекст: Максим Попов

    Самолет Sukhoi Superjet 100-95LR, летевший из Сочи в Анталью, столкнулся с сильным сдвигом ветра, что привело к грубой посадке, но пассажиры не пострадали, говорится в сообщении авиакомпании «Азимут».

    Как отметил представитель авиакомпании, командир воздушного судна, оценив ситуацию, принял решение об эвакуации пассажиров. Для этого были использованы надувные трапы, передает РИА «Новости».

    Все пассажиры были благополучно доставлены в аэровокзал. По последней информации, пострадавших в результате инцидента нет.

    До этого сообщалось, что российские дипломаты выехали в Анталью для помощи россиянам после инцидента с Superjet, находясь в плотном контакте с турецкими властями.

    По уточненным данным, из загоревшегося самолета были эвакуированы 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Ранее замгубернатора провинции Суат Сейитоглу сообщил об эвакуации 79 пассажиров.

    Напомним, авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95LR компании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье.

    Коментарии (12)
    Главное
    СК возбудил дело по факту возгорания Sukhoi Superjet 100 в Анталье
    Грузовой самолет упал на жилой дом под Вильнюсом
    FT: На выборах в Румынии произошло политическое землетрясение
    Депутат Рады назвал Зеленского «верховным тэцэкашником»
    Пленный британец заявил об отправке в Курскую область против воли
    Суд Москвы национализировал «Горбушкин двор»
    Умер композитор Павел Карманов

    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

    Уходящая неделя войдет в историю, как один из решающих этапов эскалации конфликта между Западом и Россией. Какие боевые характеристики комплекса «Орешник» являются самыми впечатляющими, почему его испытания являются сигналом далеко не только киевскому режиму и почему реакция Запада на эту ракету является неадекватной? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    Падение «индекса несломленности» ведет украинцев к переговорам с Россией

    Украинские и западные социологи продолжают выяснять, готово ли общество к переговорам с Россией и территориальным уступкам. И они, как правило, выдают противоречивые результаты. В чем заключаются особенности этого противоречия и каковы реальные настроения украинцев относительно урегулирования конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............