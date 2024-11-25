Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.2 комментария
The Times: Британия привлекла заключенных для решения кадрового дефицита
Власти Британии решили привлечь заключенных для восполнения нехватки рабочей силы
Власти Британии собираются использовать заключенных и бывших заключенных для решения проблемы дефицита рабочих рук, предлагая им курсы обучения и трудоустройства в рамках программы «Заставить Британию работать», пишет The Times.
Британские власти планируют решить проблему нехватки рабочей силы за счет привлечения заключенных и уже отбывших наказание лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.
В рамках программы «Заставить Британию работать» предполагается обучать заключенных необходимым навыкам, чтобы они могли трудоустроиться после освобождения. Источник в правительстве отметил, что в случае нехватки специалистов в определенных регионах, например, строителей, в местных тюрьмах организуют соответствующие курсы.
Кроме того, в пенитенциарных учреждениях откроют центры, которые будут помогать заключенным в поиске работы и установлении контактов с рекрутерами. Лондон также планирует стимулировать работодателей нанимать бывших заключенных, включая сферу гостиничного бизнеса, через консультативные советы.
Особое внимание в официальном документе, который предположительно опубликуют во вторник, уделено заключенным с проблемами со здоровьем и молодым правонарушителям. Эксперты считают, что именно эти категории с наибольшей вероятностью смогут воспользоваться преимуществами программ по обучению и трудоустройству.
Представитель правительства подчеркнул, что наличие постоянной работы значительно снижает риск повторного совершения преступлений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России существует практика использования труда осужденных, чаще всего они работают на стройках и швейных производствах.