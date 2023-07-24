Эксперт назвал компании, готовые брать на работу заключенных

Правозащитник Мельников рассказал о найме заключенных в российские компании

Ozon – не первая компания, которая решила привлечь на работу заключенных. Но чаще всего осужденные работают на стройках, швейных производствах. Хотя для развития искусственного интеллекта их привлекал даже Сбер, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, комментируя планы компании Ozon трудоустроить более 500 заключенных.

Онлайн-ретейлер Ozon заявил о планах до конца текущего года трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Принимать на работу будут тех, кто осужден впервые и живет в исправительных центрах и колониях-поселениях. Отмечается, что сотрудникам предложат работу в фулфилмент-центрах, они будут собирать и обрабатывать заказы.



«На самом деле Ozon уже давно шел навстречу заключенным. Это, можно сказать, единственный маркетплейс, через который родные осужденных могут заказать в исправительный центр какие-то товары, например, книги. Поэтому их готовность взять на работу заключенных, думаю, не просто слова и, как мы видим, такая коллаборация неспроста», – говорит Мельников. По его словам, осужденным необходимо зарабатывать деньги, чтобы как минимум оплачивать коммунальные платежи, например, в колонии-поселении, а также для того, чтобы после освобождения были хоть какие-то средства на жизнь.





Мельников отмечает, что Ozon – это не первая крупная компания, решившаяся нанять осужденных. Так, например, в 2017 году РЖД решила трудоустраивать граждан, приговоренных к принудительным работам. А в 2020 году Сбер договорился с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) о совместной работе над искусственным интеллектом (ИИ), где заключенные обучали компьютер правильно различать изображения. Но чаще всего приговоренных к мягким видам наказания трудоустраивают на стройки, швейное производство, хлебопекарни. Исправительные центры для этого есть по всей России, рассказывает эксперт. Также бывают случаи, когда осужденные работают на высокотехнологичном производстве, например, по изготовлению пластиковых окон.

«Понятно, что трудоустройство осужденных несет риски, ведь компания временно отвечает за человека, в том числе за его здоровье во время работы, которая иногда весьма травмоопасная, поэтому не каждая за это берется. А после сотрудничества ФСИН со «Сбербанком» начали появляться подозрения, что работа осужденных в организации связана с утечками личных данных клиентов, но эта информация так и не подтвердилась. Но опыт других стран показывает, что риски можно минимизировать, для этого необходимо выработать систему по подготовке заключенных к работе, а также к их ресоциализации. А это полезно, ведь среди них достаточно много граждан с высшим образованием», – подчеркивает специалист.

Несмотря на риски, с осужденными работать компаниям достаточно выгодно, ведь им не нужно платить такую же высокую заработную плату, как другим сотрудникам, поясняет Мельников. Он говорит, что некоторые недобросовестные работодатели даже устанавливают минимальную оплату труда, поскольку это разрешено законом. Мельников выразил надежду, что Ozon не будет в числе таких же работодателей и обеспечит заключенных достойной зарплатой.

В сентябре прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в правительстве рассматривают возможность привлекать осужденных по нетяжелым экономическим статьям к работам на стройках.