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Эксперт назвал компании, готовые брать на работу заключенных
Правозащитник Мельников рассказал о найме заключенных в российские компании
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Ozon – не первая компания, которая решила привлечь на работу заключенных. Но чаще всего осужденные работают на стройках, швейных производствах. Хотя для развития искусственного интеллекта их привлекал даже Сбер, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, комментируя планы компании Ozon трудоустроить более 500 заключенных.
Онлайн-ретейлер Ozon заявил о планах до конца текущего года трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Принимать на работу будут тех, кто осужден впервые и живет в исправительных центрах и колониях-поселениях. Отмечается, что сотрудникам предложат работу в фулфилмент-центрах, они будут собирать и обрабатывать заказы.
«На самом деле Ozon уже давно шел навстречу заключенным. Это, можно сказать, единственный маркетплейс, через который родные осужденных могут заказать в исправительный центр какие-то товары, например, книги. Поэтому их готовность взять на работу заключенных, думаю, не просто слова и, как мы видим, такая коллаборация неспроста», – говорит Мельников. По его словам, осужденным необходимо зарабатывать деньги, чтобы как минимум оплачивать коммунальные платежи, например, в колонии-поселении, а также для того, чтобы после освобождения были хоть какие-то средства на жизнь.
Мельников отмечает, что Ozon – это не первая крупная компания, решившаяся нанять осужденных. Так, например, в 2017 году РЖД решила трудоустраивать граждан, приговоренных к принудительным работам. А в 2020 году Сбер договорился с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) о совместной работе над искусственным интеллектом (ИИ), где заключенные обучали компьютер правильно различать изображения. Но чаще всего приговоренных к мягким видам наказания трудоустраивают на стройки, швейное производство, хлебопекарни. Исправительные центры для этого есть по всей России, рассказывает эксперт. Также бывают случаи, когда осужденные работают на высокотехнологичном производстве, например, по изготовлению пластиковых окон.
«Понятно, что трудоустройство осужденных несет риски, ведь компания временно отвечает за человека, в том числе за его здоровье во время работы, которая иногда весьма травмоопасная, поэтому не каждая за это берется. А после сотрудничества ФСИН со «Сбербанком» начали появляться подозрения, что работа осужденных в организации связана с утечками личных данных клиентов, но эта информация так и не подтвердилась. Но опыт других стран показывает, что риски можно минимизировать, для этого необходимо выработать систему по подготовке заключенных к работе, а также к их ресоциализации. А это полезно, ведь среди них достаточно много граждан с высшим образованием», – подчеркивает специалист.
Несмотря на риски, с осужденными работать компаниям достаточно выгодно, ведь им не нужно платить такую же высокую заработную плату, как другим сотрудникам, поясняет Мельников. Он говорит, что некоторые недобросовестные работодатели даже устанавливают минимальную оплату труда, поскольку это разрешено законом. Мельников выразил надежду, что Ozon не будет в числе таких же работодателей и обеспечит заключенных достойной зарплатой.
В сентябре прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в правительстве рассматривают возможность привлекать осужденных по нетяжелым экономическим статьям к работам на стройках.
Военкоры показали, как украинцы убивают своих раненых
Военные корреспонденты опубликовали видео штурма бригадой «Север-Z» укрепленных позиций украинских националистов.
В украинских окопах шел контактный бой, в ходе которого солдат ВСУ бросил гранату вблизи своего раненого соотечественника, лишив его шансов на выживание, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», публикуя видео боя.
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления стали массово сдаваться в плен, происходят «взводные» сдачи. Как рассказывал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, украинское командование отказывается эвакуировать раненых, боевикам запрещен отход назад – действуют заградотряды. Украинские военнослужащие оказываются «загнанными в угол» и сдаются.
Экономист указал на последствия российского удара по украинскому порту на Дунае
Экономист Лизан: Россия лишает Украину возможности экспортировать зерно обходными путями
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Если ВС России будут на системной основе бить по украинским портам на Дунае, это приведет к остановке судоходства на этом участке. При этом у Украины на кону стоит вопрос об альтернативных маршрутах вывоза зерна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине подтвердили удар по одному из портов на Дунае.
«Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.
«После того, как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник.
Резюмируя, Лизан пришел к выводу, что Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями.
Напомним, что в ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, в результате ударов были поражены краны, которые обеспечивают работу порта, ангар для сельскохозяйственной продукции, а также ряд складов для иных грузов.
Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о городе Рени Одесской области. Там находится один из дунайских портов Украины и нефтяные резервуары.
Ранее российские войска нанесли мощные удары по югу Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ уточнили, что взрывы прогремели в городе Измаил.
Минобороны сообщило о попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Минобороны сообщило о пресеченной средствами РЭБ попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника, сообщило Минобороны России.
Беспилотники были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, сообщило ведомство в Telegram.
Мэр города Сергей Собянин сообщил в Telegram, что около 04.00 мск были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Как сообщил глава города, серьезных разрушений беспилотники не нанесли.
В экстренных службах сообщили, что беспилотник «попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв». В результате выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах высотки, передает ТАСС.
Столичный дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачева перекрыто, передает РИА «Новости».
Напомним, также сообщалось, что обломки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте.
Рогов рассказал о новой подлой тактике ВСУ
Рогов заявил об использовании ВСУ для атак коридора для вывоза тел украинских солдат
Украинские войска используют подлую тактику на линии фронта в Запорожской области: запрашивают коридор для эвакуации тел погибших сослуживцев, а сами при этом пытаются атаковать, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска предприняли уже три подобных попытки атак, используя коридор для эвакуации тел солдат ВСУ, но все они успеха не имели и были пресечены ВС России, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявлял, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля.
До этого Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ.
Украинские военные стали массово сдаваться в плен на Запорожском направлении
Врио губернатора Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий в эфире канала «Россия 24» сообщил, что такая картина наблюдается примерно последний месяц. Сдаются, по его словам, не один-два человека, как это было в весенний период, а целыми подразделениями.
«Ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в понедельник командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщал, что за день удалось взять в плен 31 бойца вооруженных сил Украины, некоторые сдаются сами, другие попадают в плен в результате боевых действий.
Путин увеличил предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон коснется россиян в званиях солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличен с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет, передает РИА «Новости».
Одновременно повышен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет вместо 60, для младших офицеров – 60 лет вместо 55, а для имеющих иные звания – 55 лет вместо 45. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.
Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.
Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
Захарова: Атака беспилотников на Москву – акт международного терроризма
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала утреннюю атаку украинских дронов на Москву актом международного терроризма.
Отвечая на вопрос телеканала RTVI об оценке инцидента МИД России, Захарова назвала случившееся актом международного терроризма.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника. Обломки беспилотника были, в частности, обнаружены на Комсомольском проспекте.
Командующий российской группировкой «Центр» назвал срок завершения «наступа» ВСУ
Российский генерал-лейтенант Мордвичев предсказал завершение наступления ВСУ в конце августа
Вооруженные силы Украины будут наступать до конца августа, после чего «будет небольшой перерыв», заявил командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
По словам Мордвичева, для «наступа» у ВСУ «хватит до конца августа времени». Он считает, что «потянут они еще до конца августа». Зимой, как полагает генерал-лейтенант, ВСУ «сильно такого ничего не достигнут». А «к весне», по мнению Мордвичева, «все закончится», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля. Президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Украины и сообщил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
В полиции Николаева могла начаться «борьба за власть с помощью русских ракет»
Активист сообщил, что украинские полицейские сдают подполью в Николаеве данные о силовиках-конкурентах
Активист пророссийского подполья в украинском Николаеве не исключил, что в руководстве местных силовых структур решили «бороться за власть с помощью русских ракет».
Активист рассказал, что возглавляющий управление патрульной полиции Виталий Данила, кум главы Николаевской администрации Виталия Кима, решил сместить руководителя областного главка нацполиции, передает РИА «Новости».
По совам активиста, контакт подполья в областном главке «передал координаты местонахождения управления патрульной полиции». При этом «контакт» намекнул, что передача информации «санкционирована сверху». По словам активиста, «не понятно, то ли это шутка, то ли они решили бороться за власть Николаевской полиции с помощью русских ракет».
В регионах Украины между собой конкурируют два органа внутренних дел: главк управления нацполиции и управление патрульной полиции. Первый является аналогом российского областного УВД, а второй подчиняется напрямую Киеву.
Напомним, в ноябре пророссийское подполье Николаева сообщило, что выяснило несколько адресов, где прятались сотрудники местного управления службы безопасности Украины от российских ракетных ударов.
Деппа нашли без сознания в номере в Будапеште
Blikk сообщила об экстренной госпитализации Деппа в Будапеште
Голливудский актер Джонни Депп был экстренно госпитализирован в Будапеште, куда приехал на гастроли со своей группой Hollywood Vampires, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.
Депп пропустил саундчек, но такое происходило и раньше, поэтому его отсутствие не вызвало беспокойства. Однако он не появился и перед началом шоу. 60-летнего Деппа нашли без сознания в его номере, пишет «Российская газета» со ссылкой на Blikk.
Некоторые издания заявили, что состояние Деппа может быть связано с употреблением алкоголя или наркотиков. Концерт пришлось отменить, причем сделали это в последний момент.
Напомним, Депп попадал в скандалы из-за злоупотребления алкоголем.
ВСУ сообщили о повреждении инфраструктуры порта на Дунае
Представитель ВСУ Гуменюк сообщила о повреждении инфраструктуры одного из украинских портов на Дунае
В ночь на понедельник повреждена инфраструктура одного из портов на Дунае, сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк, не уточнив, о каком порте идет речь.
Гуменюк сказала, что были «попадания в один из портов». По ее словам, «определенные портовые мощности» получили повреждения. Как заявила Гуменюк, речь идет о «кранах», о том, что «обеспечивает работу порта». Кроме того, оказались повреждены агроангар и ряд складов для иных грузов, передает ТАСС.
Военный обозреватель Даниил Безсонов сообщил в Telegram, что «в Сети появилась информация о прилетах в г. Рени, Одесской области, который находится на реке Дунай». «Там местный порт и нефтяные резервуары», – сообщил он. Рени входит в Измаильский район.
Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах на юге Одесской области Украины. В частности, мощные взрывы прогремели в городе Измаил.
В Госдуме спрогнозировали курс рубля на ближайшие месяцы
Депутат Аксаков: Курс рубля в ближайшие месяцы сохранится на отметках вблизи 90 руб. за доллар
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Курс российской валюты в течение ближайших месяцев не будет резко меняться и останется на уровне около 90 рублей за доллар. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, рубль стабилизировался и будет функционировать на уровне примерно 90 рублей за доллар, то есть не будет его снижения особенного, не будет и его укрепления, передает ТАСС.
Депутат также отметил, что в последнее время перестройка каналов поставки импорта привела к возросшему спросу на валюту, что в свою очередь повлекло ослабление курса рубля.
Аксаков добавил, что бюджетные расходы, расходы, связанные с новыми территориями и СВО, не могли не повлиять на курс рубля, но все-таки главное – это увеличение импорта для возмещения того сокращения, которое мы наблюдали в 2022 году.
По его словам, для быстрого развития российской экономики необходима низкая инфляция и инвестирование в долгосрочные проекты. Аксаков добавил, что необходимо сделать так, чтобы экономика двигалась вперед благодаря ускоренному развитию, как в конце 1920-х – в 1930-е годы советского периода: и инфляции не было высокой, и при этом экономика развивалась очень быстрыми темпами.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение экспорта при возросшем импорте стало основным фактором движения курса рубля в июне и июле текущего года.
Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине
Эксперты Васильев и Дудаков по-разному прогнозируют разные последствия увеличения контингента США в Сирии
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Если у США не получится руками украинцев нанести существенный урон России, то Вашингтон переключится на провокации в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что увеличение американского контингента в республике не приведет к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном.
«США всегда играют на нескольких столах. Основной вектор сейчас – фронтальный удар по России руками украинцев. Но если на этом фланге их внешней политики провал будет усугубляться и громко разрекламированное «контрнаступление» не принесет плодов, то США вытащат из стола план «Б» – он касается Сирии», – пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Вероятно, в Вашингтоне решили активировать сирийский кейс после мятежа Пригожина. Они рассчитывают эскалировать ситуацию в республике и вовлечь в нее ВС РФ. Кроме того, администрации Байдена нужны победоносные геополитические решения перед выборами. Сирия – долгосрочный проект властей США, которым занимался еще Барак Обама. Демократы этот проект передавали по наследству и сейчас возвращаются к нему», – детализировал аналитик.
«Вероятно, США будут нагнетать ситуацию в Сирии по нарастающей, как и на Украине. Тут важен и турецкий фактор, который нам нужно учитывать», – добавил эксперт. Иной точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его словам, давление на Россию в Сирии не является приоритетом Вашингтона.
«Вообще, в администрации Байдена и в команде Трампа есть влиятельные люди, которые уверены, что американцам пора уходить из Сирии. Очевидно, что до выборов ждать этого не стоит, а вот в 2024 году, скорее всего, американские силы будут перенаправлены из Сирии либо в Восточную Европу для противодействия России, либо в Азиатско-Тихоокеанский регион для пикировки с Китаем», – отметил он.
«Исходя из этого можно сделать вывод, что столкновения американцев с российскими войсками в Сирии если и будут, то только случайно. Целенаправленных провокаций от США на этом геополитическом участке ждать не стоит», – считает собеседник.
Напомним, командование США перебросило в воскресенье из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт «Эль-Валид» и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.
Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии», другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС.
Накануне беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов. По его словам, из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.
Подтверждением активизации США на сирийском направлении может служить и тот факт, что на прошлой неделе конгрессмены Рашида Тлаиб и Ильхан Омар представили законопроект, призывающий Штаты поддержать международные усилия по привлечению правительства президента Сирии Башара Асада к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности», сообщает Al Jazeera.
Трамп потребовал от Европы выделить Украине 100 млрд долларов
Трамп потребовал от европейских стран оказать Киеву помощь на 100 млрд долларов
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Европейские страны должны выделить Киеву около 100 млрд долларов, чтобы помощь от США и Европы стала равнозначной, считает бывший президент США Дональд Трамп.
Отвечая на вопрос ведущей Fox News, решит ли он в случае переизбрания «остановить идущие в Киев денежные потоки», Трамп заявил, что сможет «добиться урегулирования войны».
Так, по словам бывшего американского лидера, он бы потребовал, чтобы европейские страны выделили Украине 100 млрд долларов, поскольку сейчас они «делают очень мало», передает ТАСС.
«Почему мы потратили 150 млрд долларов, а они – 20 миллиардов» – посетовал Трамп, добавив, что экономики стран ЕС, если их сложить, почти совпадают по объему с экономикой США.
Конгресс США ранее одобрил выделение на помощь Украине около 113 млрд долларов. При этом глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол заявил, что украинское правительство напрямую получает только 20% всего объема помощи США в размере 113 млрд долларов.
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на атаки Украины
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на киевские удары по гражданским объектам
Москве следует выбирать нестандартные цели для ударов возмездия после атак киевского режима по гражданским целям, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Причиной атаки киевского режима по гражданским объектам в России Медведев назвал отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Такие информационные победы, по словам зампреда Совбеза, вызывают радость в украинском обществе, где растет «градус напряжения», пишет Медведев в Telegram.
В ответ он призвал выбирать нестандартные цели для российских ударов. По его словам, атаковать следует не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, но и места, где этого пока не ждут и где эффект будет очень весомым.
Ранее Медведев заявил, что террористы понимают только язык силы, действовать против них нужно «негуманными методами».