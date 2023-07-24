Ozon решил трудоустроить более 500 осужденных

Ozon до конца 2023 года планирует трудоустроить более 500 осужденных

Онлайн-ретейлер Ozon до конца года планирует трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания: они будут работать в фулфилмент-центрах, займутся сбором заказов и обработкой возвращаемых посылок на складах, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению компании, запускается соцпроект «Ozon без осуждения». Ретейлер предложит работу в фулфилмент-центрах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года, передает ТАСС.

В компании добавили, что каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка.

В проекте примут участие логистические объекты в Казани, Ростове-на-Дону и Московской области. Предложение о работе смогут получить только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселения. Сотрудники займутся сбором заказов для клиентов и обработкой возвращаемых заказов на складах.